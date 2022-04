Σε ρυθμούς Ελλάδας οι Κάνσας Σίτι Τσιφς!

Οι Κάνσας Σίτι Τσιφς επέλεξαν τον Γιώργο Καρλαύτη στο Νο. 30 του draft της NFL κι έχουν ήδη ξεκινήσει την… ελληνοποίηση των λογαριασμών τους στα social media!

Στο ΝΒΑ έχουμε τον… Ελαφιακό του Μιλγουόκι! Στην NFL θα έχουμε όπως φαίνεται τους Αρχηγούς του Μιζούρι!

Αφού επέλεξαν τον Γιώργο Καρλαύτη στο Νο. 30 του πρώτου γύρου του draft της NFL, οι Τσιφς άρχισαν να ποστάρουν και τις ελληνικές σημαίες στους επίσημους λογαριασμούς τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως μπορείτε να δείτε παρακάτω!

Brought the whole fam out pic.twitter.com/vcQ6qsg0nK