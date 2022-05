Γιώργος Καρλαύτης: Με το Νο. 56 στην πλάτη στους Κάνσας Σίτι Τσιφς

Τις πρώτες του ώρες ως μέλος των Κάνσας Σίτι Τσιφς περνάει ο Γιώργος Καρλαύτης, ο οποίος βρέθηκε στο Arrowhead και ξεναγήθηκε στο νέο του σπίτι.

Ο Έλληνας defensive end επιλέχθηκε στο Νο. 30 του πρώτου γύρου του φετινού draft της NFL από την ομάδα του Μιζούρι και σιγά - σιγά προσπαθεί να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες.

Γι’ αυτό το λόγο βρέθηκε στο Arrowhead, την εντυπωσιακή έδρα των Κάνσας Σίτι Τσιφς, όπου και ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις και φωτογραφήθηκε με τη νέα φανέλα του, που θα έχει το Νο. 56 στην πλάτη.

Οι Τσιφς διοργάνωσαν και μία μικρή γιορτή εντός του γηπέδου, όπου παρουσιάστηκαν τα νέα αποκτήματα της ομάδας.

The new draft picks got a taste of #ChiefsKingdom at Draft Fest yesterday and y'all didn't disappoint pic.twitter.com/yKPsgfWahc