Οι πιο σημαντικές αθλητικές στιγμές των τελευταίων 25 χρόνων που καθήλωσαν τους fans

Η eBay, με αφορμή την επέτειο των 25 χρόνων της, σε ταξιδεύει πίσω στον χρόνο, μέσα από μία ιστορική αναδρομή στις πιο αξιοσημείωτες αθλητικές στιγμές των δύο τελευταίων δεκαετιών, ενώ παράλληλα αποκαλύπτει ενδιαφέροντα εμπνευσμένα αναμνηστικά που πωλήθηκαν μέσα από την πλατφόρμα της.

Είσαι έτοιμος;

Ξεκινάμε από τα μέσα των 90s, όπου έλαβαν τόπο αναρίθμητα αθλητικά γεγονότα, με τη νίκη των New York Yankees στο World Series Championships, και το «καρφί» του Derek Jeter στον αγώνα με τους Rookie of the Year, να βρίσκονται ανάμεσα στις πιο αξιοσημείωτες στιγμές στην ιστορία των σπορ. Παράλληλα, οφείλουμε να αναφερθούμε στο εμβληματικό άλμα του Michael Jordan στο πρωτάθλημα των τελικών του NBA – ένα από τα υψηλότερα άλματα που συνέβησαν ποτέ σε πρωτάθλημα, αλλά και τον Tony Hawk, ο οποίος έγινε ο πρώτος skateboarder που σκόραρε 900 πόντους σε X Games.

Η δεύτερη χιλιετία σηματοδοτείται από την επανάσταση του fitness, με αφορμή τη δημιουργία του mega-δημοφιλούς fitness studio, CrossFit!

Μεταβαίνοντας στα μέσα του 2010 – τα βλέμματα στρέφονται στο άθλημα του paddle boarding, που γίνεται ευρέως γνωστό σε όλες τις ηλικίες. Την ίδια περίοδο, οι οπαδοί του ποδοσφαίρου μένουν εκστασιασμένοι με τη νίκη των Seattle Seahawks στον αγώνα του Super Bowl με τους New England Patriots, σε μια «μονομαχία» που θα μείνει αξέχαστη σε όλους! Αλλά το 2015 εγκυμονεί κι άλλες εκπλήξεις. Οι οπαδοί του snowboard είναι βέβαιο πως δε θα ξεχάσουν ποτέ την Chloe Kim, την πρωταθλήτρια snowboard, που έγινε γνωστή ως η νεότερη κάτοχος χρυσού μεταλλίου στην ιστορία των X Games, σε ηλικία 14 ετών!

Φτάνοντας στο τέλος της δεκαετίας του 2010, ποιος θα μπορούσε να ξεχάσει τη νίκη των Washington Capitals που αγωνίστηκαν για πρώτη φορά απέναντι στους Stanley Cup αλλά και τη νίκη των USWNT στο παγκόσμιο πρωτάθλημα FIFA; Παράλληλα, την ίδια περίοδο, η αγαπημένη – για πολλούς celebrities – μέθοδος εκγύμνασης Pilates και Barre Pilates γνωρίζει ξανά την «χαμένη» της δημοτικότητα.

Σήμερα, οι fans των σπορ και της γυμναστικής ανά τον κόσμο καλούνται να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της πανδημίας του COVID, που όπως είναι λογικό έχει επηρεάσει και τον χώρο του αθλητισμού. Έτσι, με την παγκόσμια κοινότητα να περνάει περισσότερο χρόνο σπίτι, φαίνεται πως η μέθοδος εκγύμνασης Yoga σημειώνει μεγάλη άνοδο, καθώς αποτελεί μία πρακτική που μπορεί κανείς εύκολα να δοκιμάσει στο σπίτι, χωρίς να διαθέτει εξοπλισμό.

Για κάθε μία από τις παραπάνω εμβληματικές στιγμές, η eBay διαθέτει ένα αντίστοιχο ιδιαίτερο αναμνηστικό, αλλά και πολλά ακόμη διαθέσιμα αντικείμενα εμπνευσμένα από κορυφαίες αθλητικές στιγμές και αγαπημένα πρόσωπα του αθλητικού χώρου. Σύμφωνα με στοιχεία της πλατφόρμας, τα αναμνηστικά που έχουν ξεχωρίσει ανά τα χρόνια, γνωρίζοντας τη μεγαλύτερη ζήτηση είναι μία συλλεκτική κάρτα του 2000 με την υπογραφή του Tom Brady με εισιτήριο για τον τελικό του playoff, μία πολύτιμη κάρτα με πετράδια του 1997 που απεικονίζει τον Michael Jordan, ένα ζευγάρι Original OG NIKE Air Jordan του 1985, καθώς και το βίντεο παιχνίδι Nintendo World Championships. Τα παραπάνω αναμνηστικά είναι ένα μικρό μόνο δείγμα των αντικειμένων που μπορεί να βρει κανείς μέσα από την πλατφόρμα της eBay. Οι fans των σπορ μπορούν να ανακαλύψουν αναρίθμητες επιλογές, επιλέγοντας ανάμεσα σε μία ευρεία γκάμα κατηγοριών.