Με κλειδί την άμυνα για μια νίκη χρυσάφι!

Το κρισιμότερο παιχνίδι μέχρι το επόμενο είναι για τον Παναθηναϊκό αυτό απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα στο «Telekom Center Athens» για την 32η αγωνιστική της Euroleague (21:15).

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν την προηγούμενη αγωνιστική υπέταξε τη Ζαλγκίρις στο «σπίτι» του σε μία οριακή μονομαχία, έπειτα από τέσσερις συνεχόμενες ήττες που την έριξαν από τις θέσεις πέριξ της τετράδας και του πλεονεκτήματος έδρας, σε αυτές των Play In.

Το 92-88 επί της ομάδας του Κάουνας που ανέβασε το «τριφύλλι» στο 17-14 αποτέλεσε βαθιά βαθμολογική και ψυχολογική ανάσα.

Σε συνδυασμό με την μεγάλη επιστροφή του Ματίας Λεσόρ, 488 ημέρες μετά τον σοβαρό τραυματισμό του τον Δεκέμβριο του 2024 με την Μπασκόνια, μπήκαν οι βάσεις για την τελική αντεπίθεση ώστε να καλυφθεί το χαμένο έδαφος και το «τριφύλλι» να έχει το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα με φόντο τους «τελικούς» που θα κρίνουν την πρόκριση στο Final-4 του «T-Center».

Για να υλοποιηθεί η αντεπίθεση χρειάζονται νίκες στους «τελικούς» της τελικής ευθείας του «μαραθωνίου», με πιο σημαντικό, μέχρι τον επόμενο να είναι η αναμέτρηση με τον Ερυθρό Αστέρα.

Οι «ερυθρόλευκοι» του Βελιγραδίου και του Σάσα Ομπράντοβιτς βρίσκονται ακριβώς πιο πάνω (18-13) και ακριβώς πάνω από τη γραμμή που χωρίζει την εξάδα από τις θέσεις των Play In, με τον Παναθηναϊκό να καλείται να αξιοποιήσει τον παράγοντα έδρα, κάτι που δεν έχει στον απαιτούμενο βαθμό ως τώρα, με 6 ήττες σε 16 αγώνες. Όμως τώρα δεν υπάρχει «αύριο». Στο 1.90 η «πράσινη» επικράτηση με χάντικαπ -6.5 πόντων.

Αρωγός στην προσπάθεια είναι η παρουσία του Λεσόρ που δίνει στον Παναθηναϊκό όγκο και οντότητα κάτω από το καλάθι και στις δύο πλευρές του glass floor, σε αντίθεση με τον αγώνα του πρώτου γύρου, όπου η παντελής απουσία σέντερ ειδικά στην άμυνα έδωσε τη δυνατότητα στους Σέρβους να επικρατήσουν κατά κράτος (86-68). Στο 1.89 οι Under 172.5 πόντοι.

Τέλος, ανάμεσα στις 800+ προσφερόμενες αγορές του αγώνα, μπορεί κάποιος να βρει ειδικό στοίχημα ομάδων και παικτών, super ενισχυμένες αποδόσεις, και μία πλούσια γκάμα από στατιστικές επιλογές (πόντοι, ριμπάουντ, τρίποντα κ.ά).

