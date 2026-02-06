Μεγάλα ματς στη Γ’ Εθνική: Οι αποδόσεις και η ανάλυση της αγωνιστικής

Η Γ’ Εθνική επιστρέφει με μεγάλα παιχνίδια και αυτή την αγωνιστική, η οποία είναι χωρισμένη σε τέσσερις ημέρες.

Με τα περισσότερα παιχνίδια να διεξάγονται το Σάββατο (07/02), οι παίκτες των ομάδων σε κάθε νομό της Ελλάδας μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο με μοναδικό σκοπό τη νίκη.

1oς Όμιλος Γ’ Εθνικής – Πρόγραμμα & Αγώνες

Ξάνθη – Απόλλων Κρύας Βρύσης (07/02, 15:00)

Κιλκισιακός – Αετός Οφρυνίου (07/02, 15:00)

Θερμαϊκός Θέρμης – ΠΑΟΚ Κρηστώνης (07/02, 15:00)

Δόξα Δράμας – Πανθρακικός (07/02, 15:00)

Ηρακλής Θερμαϊκού – Ποσειδώνας Μηχανιώνας (07/02, 15:00)

ΠΑΟΚ Δυτικού – Ορέστης Ορεστιάδας (07/02, 15:00)

Η κακοκαιρία που έπληξε μεγάλο μέρος της Ελλάδας την προηγούμενη εβδομάδα είχε ως αποτέλεσμα την αναβολή αρκετών αγώνων.

Για τον πρώτο όμιλο διεξήχθησαν δύο παιχνίδια, με το «Ελ Θράκικο» να είναι ένα από αυτά.

Στη βροχερή Κομοτηνή ο Πανθρακικός (39β.) ήρθε ισόπαλος χωρίς τέρματα με την Ξάνθη, χάνοντας και πέναλτι στο τέλος του ματς.

«Έπιασε» έτσι τη Δόξα Δράμας στην κορυφή, έχοντας ένα παιχνίδι παραπάνω.

Το Σάββατο οι δύο τους θα λύσουν τις διαφορές στη Δράμα, στο μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής.

Ο άσος είναι στο 2.25 και το διπλό στο 3.15.

2oς Όμιλος Γ’ Εθνικής – Πρόγραμμα & Αγώνες

Εορδαϊκός – Εθνικός Νέου Κεραμιδίου (07/02, 15:00)

Πιερικός – Βέροια (07/02, 15:00)

Κοζάνη – Ερμής Εξοχής (07/02, 15:00)

ΑΕ Ευόσμου – Αστέρας Καρδίτσας (07/02, 15:00)

ΑΕ Αλεξάνδρειας – Απόλλων Καλαμαριάς (07/02, 15:00)

Σαρακηνός – Ακρίτες Συκεών (07/02, 15:00)

Παρόμοια η εικόνα και στον δεύτερο όμιλο όπου έγιναν τα μισά παιχνίδια.

Βέβαια σε αυτά είχαμε ένα σημαντικό αποτέλεσμα καθώς ο Εθνικός Νέου Κεραμιδιού πήρε μία μεγάλη νίκη στη Βέροια (3-2) απέναντι στην τοπική ομάδα, με γκολ στις καθυστερήσεις.

Η ομάδα της Ημαθίας παρέμεινε στη 2η θέση βέβαια με 39 βαθμούς και τώρα δοκιμάζεται στην έδρα του Πιερικού (28β.). Ο άσος είναι στο 4.25 και το διπλό στο 1.83

Αυτός που μπορεί να χαμογελάει είναι ο Απόλλων Καλαμαριάς (42β.). Οι Πόντιοι μπορεί να μην αγωνίστηκαν κόντρα στην ΑΕ Ευόσμου αλλά μπορούν να αποκτήσουν μεγαλύτερη διαφορά από την δεύτερη θέση.

Το Σάββατο αντιμετωπίζουν εκτός έδρας την Αλεξάνδρεια σε μία δύσκολη αναμέτρηση καθώς οι γηπεδούχοι θα έχουν νέο προπονητή στον πάγκο τους, τον Κώστα Κατσιαμήτα.

3oς Όμιλος Γ’ Εθνικής – Πρόγραμμα & Αγώνες

ΑΕ Λευκίμμης – Αναγέννηση Σχηματαρίου (07/02, 13:00)

Πρόοδος Ρωγών – ΠΟ Ελασσόνας (07/02, 15:00)

Τηλυκράτης Λευκάδας – ΑΕΝ Σελεύκειας (07/02, 15:00)

Άρης Φιλιατών – Αστέρας Σταυρού (07/02, 15:00)

Τρίκαλα – Αναγέννηση Άρτας (07/02, 15:00)

Λαμία – Ανθούπολη (07/02, 15:00)

Στο ντέρμπι της αγωνιστικής, ο Αστέρας Σταυρού (36β.), ήρθε ισόπαλος (1-1) με τα Τρίκαλα.

Ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας δίνει άλλο ένα μεγάλο ματς, αυτή τη φορά απέναντι στον Άρη Φιλιατών (33β.).

Η ομάδα των Φιλιατών είναι αήττητη τη φετινή περίοδο στην έδρα της (6-3-0) και τώρα θέλει να πλησιάσει την κορυφή.

Ο άσος είναι στο 2.45 και το διπλό στο 2.80.

4oς Όμιλος Γ’ Εθνικής – Πρόγραμμα & Αγώνες

Πανγυθεατικός – Κόρινθος (07/02, 15:00)

Παναχαϊκή – Παναιγιάλειος (07/02, 15:00)

ΑΟ Λουτρακίου – Θύελλα Πατρών (07/02, 15:00)

Πανθουριακός – ΑΟ Μιλτιάδης (07/02, 15:00)

Πέλοπας Κιάτου – Ερμής Μελιγούς (07/02, 15:00)

Ζάκυνθος – Πύργος (08/02, 15:00)

Ο Πύργος (47β.) πέτυχε τη νίκη της αγωνιστικής καθώς διέλυσε με 7-0 τον Πανγυθεατικό.

Την Κυριακή έχει μία δύσκολη αποστολή στην έδρα της Ζακύνθου (40β.). Οι νησιώτες δεν έχουν ηττηθεί ακόμα στο σπίτι τους μετρώντας επτά νίκες και μία ισοπαλία.

Ο άσος βρίσκεται στο 2.45 και το διπλό στο 2.80.

Ο Παναιγιάλειος (42β.) συνεχίζει την ανοδική του πορεία καθώς επικράτησε με 3-0 της Κορίνθου.

Η ομάδα του Αιγίου σημείωσε την 5η σερί της νίκη και το Σάββατο αντιμετωπίζει στην Πάτρα την Παναχαϊκή που αγνοεί τη νίκη εδώ και 6 αγώνες (0-3-3).

Ο άσος είναι στο 11.00 και το διπλό στο 1.25.

5oς Όμιλος Γ’ Εθνικής – Πρόγραμμα & Αγώνες

Δόξα Βύρωνος – Διαγόρας Ρόδου (06/02, 15:00)

ΑΕΡ Αφάντου – Εθνικός Αστέρας (07/02, 13:00)

ΑΟ Καρύστου – Νέα Ιωνία (07/02, 15:00)

Άρης Πετρούπολης – Νέα Αρτάκη (07/02, 15:00)

Αμαρυνθιακός – Απόλλων Καλυθίων (08/02, 13:30)

Ρόδος – Κένταυρος Βριλησσίων 0-3 α.α.

Ο Άρης Πετρούπολης (44β.) μετά τους ξεκούραστους τρεις βαθμούς που πήρε καθώς αντιμετώπιζε τη Ρόδο, ετοιμάζεται για το ντέρμπι κορυφής με τη Νέα Αρτάκη (37β.).

Η ομάδα της Εύβοιας έκαμψε την αντίσταση του Αμαρυνθιακού με ένα γκολ στο 89’ αλλά τώρα έχει δύσκολη αποστολή στην Πετρούπολη.

Στα δυτικά προάστια ο Άρης μετράει μόνο νίκες στους 9 αγώνες που έχει δώσει για το πρωτάθλημα. Δικαιολογημένο φαβορί ο άσος στο 1.61

Ο ΑΟ Καρύστου (28β.), ήρθε ισόπαλος (0-0) εντός έδρας με τον Εθνικό Αστέρα και το Σάββατο υποδέχεται τη Νέα Ιωνία (28β.) σε άλλο ένα σημαντικό ματς.

6oς Όμιλος Γ’ Εθνικής – Πρόγραμμα & Αγώνες

Αστέρας Βάρης – Αίας Σαλαμίνας (07/02, 15:00)

ΑΟ Χαϊδαρίου – Ηλυσιακός (07/02, 15:00)

Γιούχτας – Εθνικός Πειραιώς (07/02, 15:00)

Σαρωνικός Αναβύσσου – Θύελλα Ραφήνας (08/02, 15:00)

Ιωνικός – Γρανίτης Αγίας Μαρίνας (08/02, 16:30)

AE Μυκόνου – Ατσαλένιος (09/02, 12:00)

Ο μεγάλος νικητής του ντέρμπι της προηγούμενης αγωνιστικής ήταν ο Εθνικός (39β.), ο οποίος επικράτησε με 1-0 του Σαρωνικού Αναβύσου με ένα γκολ του Ροκάι στο 72’.

Η ομάδα του Πειραιά αύξησε τη διαφορά από τη 2η θέση τους επτά βαθμούς και διεύρυνε το αήττητο της στους 16 αγώνες (11-5-0).

Το Σάββατο αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Γιούχτα ο οποίος έχει να ηττηθεί στο «σπίτι» του εδώ και 5 ματς (3-2-0). Στο 5.60 ο άσος και στο 1.57 το διπλό.

Ο Ιωνικός (30β.) δεν έφτασε στη 2η θέση καθώς έμεινε ισόπαλος (1-1) απέναντι στον Γιούχτα.

Δέχθηκε την ισοφάριση στο 83’, είχε δοκάρι λίγο μετά και το αποτέλεσμα δεν άλλαξε.

Αυτή τη φορά υποδέχεται τον Γρανίτη Αγίας Μαρίνας και είναι το μεγάλο φαβορί για τη νίκη.

