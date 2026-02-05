Παρτίζαν-Παναθηναϊκός: Για το διπλό στο Βελιγράδι

Ανάλυση και προγνωστικά για το ματς του Παναθηναϊκού στην Euroleague.

Μετά την υπερπροσπάθεια απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, ο Παναθηναϊκός καλείται να συγκεντρώσει όσες δυνάμεις έχει και να πάρει ένα πολύτιμο διπλό στο Βελιγράδι καταβάλλοντας την αντίσταση της

Πρόκειται αναμφίβολα για ένα αρκετά σημαντικό παιχνίδι για το “τριφύλλι”. Σε μια χρονική στιγμή όπου ο ανταγωνισμός στη βαθμολογική κούρσα κορυφώνεται και ομάδες της ίδιας ταχύτητας βιώνουν ντεφορμάρισμα, η ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό είναι μεγάλη. Η αποστολή του όμως, καθόλου εύκολη.

ΕΔΩ θα βρεις αναλύσεις, πρόγραμμα και αποτελέσματα

Η Παρτίζαν παίζει σαφώς καλύτερα τον τελευταίο καιρό. Κέρδισε εμφατικά στο Μόναχο, έκανε μια ιστορική ανατροπή εντός έδρας απέναντι στη Χάποελ Τελ Αβίβ και παρουσίασε αρκετά ανταγωνιστικό πρόσωπο σε Μιλάνο και Τελ Αβίβ. “Αναπνέει” και νιώθει καλύτερα, πάντα στην προσπάθεια της να κερδίσει ξανά την εμπιστοσύνη του κοινού.

Για τον Παναθηναϊκό το ενεργειακό ζήτημα είναι μεγάλο και στην παρούσα φάση θα καθορίσει εν πολλοίς την απόδοση του στην πρωτεύουσα της Σερβίας. Ο Έργκιν Άταμαν θα χρειαστεί τη συνεισφορά των αθλητών που δεν φορτώθηκαν “χοντρά λεπτά” στο ματς με τη Ρεάλ ώστε να μπορέσει να φρεσκάρει στα όρια του δυνατού την ομάδα του. Ειδικά το δίδυμο Σλούκας-Γκραντ έχει επιβαρυνθεί αρκετά. Ο αρχηγός των πρασίνων παρόλα αυτά θα είναι και πάλι ο παίχτης-κλειδί στο δημιουργικό κομμάτι καθώς μέσα από τις εμπνεύσεις του οι πράσινοι θα βρουν τις πολυπόθητες, καλές στατικές εκτελέσεις για να χτυπήσουν με αυτές την πιο αδύναμη άμυνα της λίγκας.

Super Ενισχυμένη Οσμάν 2+ εύστοχα τρίποντα και Σλούκας 2+ εύστοχα τρίποντα αντίστοιχα στο 3.00 από 2.57

Οι γηπεδούχοι θα αντλήσουν ενέργεια από το κοινό τους. Το δίδυμο Μπρούνο Φερνάντο-Οσετκόφσκι είναι αρκετά ανεβασμένο ενώ ο κόουτς Πενιαρόγια περιμένει ότι ο Κάμερον Πέιν θα επιστρέψει στις καλές εμφανίσεις, υποστηρίζοντας τον Στέρλινγκ Μπράουν που αποτελεί το σημείο αναφοράς στην περιφέρεια. H Παρτίζαν θα ακουμπήσει στο Pick & Roll και θα ψάξει φάσεις κοντά στο καλάθι, ειδικά με τον Φερνάντο, για αυτό και η ελληνική άμυνα πρέπει να εμφανιστεί έτοιμη για να αναχαιτίσει τέτοιες καταστάσεις.

BetBuilder με Χάντικαπ Παρτίζαν +13.5 και KostasSloukas Πόντοι Under 12.5 σε απόδοση 2.26 στη Stoiximan

Πάμε για ένα αμφίρροπο ματς όπου θα κριθεί στις λεπτομέρειες. Το ενεργειακό απόθεμα κάθε ομάδας στο τέλος μιας εβδομάδας διπλών παιχνιδιών, θα καθορίσει τις ισορροπίες εντός των τεσσάρων γραμμών.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές | ΕΕΕΠ | 21+ | Παίξε Υπεύθυνα