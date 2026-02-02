Στην πόρτα της εξόδου βρίσκεται ο Γιουσούφ Γιαζίτσι όπως ανέφερε ο Κώστας Νικολακόπουλος στους Galacticos by Interwetten καθώς είναι κοντά στην επιστροφή του στη Γαλλία.

Το παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΚ ίσως ήταν το τελευταίο του Γιούσουφ Γιαζίτσι με τη φανέλα του Ολυμπιακού καθώς ο Κώστας Νικολακόπουλος ανέφερε στους Galacticos by Interwetten ότι ο Τούρκος μεσοεπιθετικός είναι κοντά στην πόρτα της εξόδου.

Συγκεκριμένα, ο 29χρονος μεσοεπιθετικός δεν έχει πάρει τον χρόνο συμμετοχής που θα ήθελε και όλα δείχνουν ότι θα αποχωρήσει από τους νταμπλούχους Ελλάδος με πιθανότερο προορισμό του τη Γαλλία.

Ο Τούρκος ποδοσφαιριστής έπαιξε σε 20 παιχνίδια φέτος σε όλες τις διοργανώσεις έχοντας έξι γκολ και ισάριθμες ασίστ ενώ ήταν εκτός ευρωπαϊκής λίστας, οπότε δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής στο Champions League.