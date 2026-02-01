Με τα κανόνια τους και το βλέμμα στην κορυφή!

Ώρα για ντέρμπι κορυφής στη Νέα Φιλαδέλφεια, με ΑΕΚ και Ολυμπιακό να κοντράρονται (21:00) σε μια κρίσιμη μονομαχία στην 19η στροφή της Super League.

Ο «μαραθώνιος» μέχρι τον τερματισμό των Playoffs που θα στέψει τον φετινό πρωταθλητή έχει πολύ δρόμο ακόμα, με ΑΕΚ και Ολυμπιακό να θέλουν να κερδίσουν το μεγαλύτερο δυνατό έδαφος και πλεονέκτημα σε κάθε στροφή.

Οι δυο τους βρίσκονται στις δύο πρώτες θέσεις, με 2 βαθμούς να τους χωρίζουν, καθώς η «Ένωση» έχει 44 βαθμούς σε 18 αγώνες, ενώ οι Πειραιώτες 42 βαθμούς σε 17 αγώνες καθώς «χρωστούν» τον εξ αναβολής αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης.

Το ντέρμπι της Νέας Φιλαδέλφειας είναι η πιο κρίσιμη στροφή μέχρι την επόμενη στο πρωτάθλημα.

Η ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς θέλει να ολοκληρώσει ιδανικά την τριάδα αγώνων που ακολούθησε την ισοπαλία με τον Άρη και τον αποκλεισμό από τον ΟΦΗ στο Κύπελλο, καθώς συνήλθε άμεσα με το 4-0 επί του Παναθηναϊκού και το 0-1 στην Τρίπολη.

Εφόσον τα καταφέρει και τώρα θα… σβήσει το πρόστιμο που είχε επιβάλλει ο Μάριος Ηλιόπουλος, θέτοντας ως προϋπόθεση αναίρεσής του το 3/3.

Ο Ολυμπιακός του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πάει στο ντέρμπι για τη νίκη που θα τον φέρει ξανά στην κορυφή και με αγώνα λιγότερο, για να έχει την ευκαιρία να ξεφύγει όταν δώσει και το εξ αναβολής παιχνίδι με τον Αστέρα.

Η ψυχολογία είναι στα ύψη μετά την σπουδαία πρόκριση στα νοκ άουτ του Champions League που σφραγίστηκε με τη νίκη στο Άμστερνταμ επί του Άγιαξ (1-2) και οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να κεφαλαιοποιήσουν τη φόρα που έχουν από τον θρίαμβο.

Στον Ολυμπιακό ανήκουν τα τελευταία ντέρμπι με 7 νίκες στα 8 τελευταία, ενώ οι δυο τους μετρούν 8/9 με N/G, σερί που θα είναι αναπάντεχο να συνεχιστεί. Στο 1.86 το G/G.

Για την ΑΕΚ μεγάλο όπλο είναι η φόρμα του Γιόβιτς με τα πέντε γκολ στα δύο τελευταία ματς. Στο 2.75 το γκολ του Σέρβου φορ.

Στην άλλη πλευρά ο Ελ Καμπί επέστρεψε με γκολ από την εθνική του, γράφοντας το 1-0 με τον Βόλο και το γκολ του Μαροκινού προσφέρεται στο 2.80.

