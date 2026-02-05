ΔΕΑΒ: «Ταυτοποιήθηκαν οι φίλαθλοι της ΑΕΚ για τη ρίψη της ομπρέλας»

Η ΔΕΑΒ με ανακοίνωσή της έκανε γνωστό πως η ΕΛ.ΑΣ. έχει ταυτοποιήσει τους φιλάθλους της ΑΕΚ για τη ρίψη της ομπρέλας στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Η ΑΕΚ είχε καταγγείλει τον Ντάνιελ Ποντένσε για ρίψη ομπρέλας προς την εξέδρα, με τη ΔΕΑΒ να καλεί σε ακρόαση τον Πορτογάλο εξτρέμ του Ολυμπιακού για την κίνηση αυτή.

Όπως προκύπτει από τη ΔΕΑΒ, η συγκεκριμένη ομπρέλα είχε πέσει από την εξέδρα πριν ο Ποντένσε την πετάξει με τη σειρά του. Μάλιστα η ΔΕΑΒ με ανακοίνωσή της κάνει γνωστό ότι έχουν ταυτοποιηθεί από την ΕΛ.ΑΣ. οι φίλαθλοι της ΑΕΚ που εμπλέκονται στο συγκεκριμένο περιστατικό.

«Σημειώνεται ότι, αναφορικά με τα φυσικά πρόσωπα - φιλάθλους της γηπεδούχου ομάδας, τα οποία έχουν ήδη ταυτοποιηθεί από την ΕΛ.ΑΣ., μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής εποπτείας του γηπέδου, αναφορικά με τη ρίψη συγκεκριμένου αντικειμένου (ομπρέλας), αυτά θα κληθούν από μέρους της ΔΕΑΒ άμεσα σε ακρόαση, μετά την πλήρη συλλογή όλων των ατομικών τους στοιχείων», τονίζεται χαρακτηριστικά από τη ΔΕΑΒ.

Η ΔΕΑΒ έχει τιμωρήσει την ΑΕΚ με μια αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών, την οποία θα εκτίσει στο ματς με τον Λεβαδειακό για τις ρίψεις αντικειμένων στο ντέρμπι με τους ερυθρόλευκους.