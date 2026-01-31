Μια πολύ σημαντική νίκη στην προσπάθεια που κάνει να κάνει όσο γίνεται καλύτερο πλασάρισμα πέτυχε ο Άρης επικρατώντας με 3-2 της Θέτιδας Βούλας.

Μία νίκη-ανάσα πήρε ο Άρης ο οποίος επικράτησε με 3-2 της Θέτιδος, παρά το ότι αγωνίστηκε χωρίς την Εύη Γεωργιάδου. Αυτή ήταν η πρώτη νίκη της ομάδας της Θεσσαλονίκης έπειτα από πέντε ήττες.

Διαιτητές: Ισκάς, Αβραμίδης, Παρατηρητής: Δεληκωστίδης, Επόπτες: Σταυρίδου, Ψύχου, Γραμματεία: Κουμπλή.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-7, 11-16, 15-21, 21-25

2ο σετ: 8-2, 16-10, 21-17, 25-19

3ο σετ: 8-7, 16-12, 21-19, 25-20

4ο σετ: 3-8, 12-16, 13-21, 18-25

5ο σετ: 5-3, 10-6, 12-7, 15-9

*Οι πόντοι του Άρη προήλθαν από 5 άσσους, 64 επιθέσεις, 15 μπλοκ και 20 λάθη αντιπάλων και της Θέτιδας προήλθαν από 5 άσσους, 65 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 19 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-2 (21-25, 25-19, 25-20, 18-25, 15-09) σε 128'

Α.Σ. ΑΡΗΣ (Χρήστος Πάτρας): Όλουτς 17 (13/39 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ, 48% υπ. - 23% άριστες), Πολυνοπούλου 6 (5/13 επ., 1 μπλοκ), Μερτέκη 13 (12/41 επ., 1 άσσος, 54% υπ. - 46% άριστες), Ξανθοπούλου 7 (3/10 επ., 4 μπλοκ), Ζαντοροζνάι 30 (25/51 επ., 1 άσσος, 4 μπλοκ), Κοκότη 11 (6/10 επ., 1 άσσος, 4 μπλοκ) / Ευθυμιοπούλου (λ, 41% υπ. - 15% άριστες), Τόλιου, Γζουντέλλη, Λαμπριανίδου.

Α.Σ.Π. ΘΕΤΙΣ (Γιάννης Νικολάκης): Φερέιρα 2 (2/4 επ.), Βλαχάκη 16 (15/44 επ., 1 μπλοκ, 35% υπ. - 18% άριστες), Σταυρινίδη 12 (7/13 επ., 5 μπλοκ), Ούτερμπακ 22 (17/47 επ., 4 άσσοι, 1 μπλοκ), Ματσαρόκη 2 (2/11 επ.), Νικολογιάννη 25 (22/56 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 52% υπ. - 28% άριστς) / Μανιατογιάννη (λ, 45% υπ. - 27% άριστες), Κοντονή (λ), Γαροφαλάκη, Κυπαρίσση, Πάλαγκ.

Η γνώμη του πάγκου

Χρήστος Πάτρας (Α.Σ. Άρης): «Είναι μία μέρα μνήμης για τον άδικο χαμό του Άλκη. Είναι και ένα μήνυμα με όλα αυτά που ζούμε τις τελευταίες μέρες, όλοι οι φίλαθλοι όλες οι ομάδες να είναι μαζί. Δεν μας χωρίζει κάτι. Άλλο να κάνουμε πλάκα, χουλιαμά και άλλο να σκοτωνόμαστε. Όταν πηγαίναμε μικροί στα γήπεδα, καθόμασταν όλοι δίπλα δίπλα. Μακάρι να φτάσουμε εκεί όσο πιο γρήγορα γίνεται. Η ανταπόκριση να είναι συνεχής και όχι μόνο όταν συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Για το αγωνιστικό, ήταν ένας σκληρός αγώνας. Η Θέτιδα είναι μία ομάδα που ξέρει τι να κάνει μέσα στο γήπεδο και κάποιες στιγμές έπαιξε φοβερή άμυνα. Ο κόσμος είδε έναν αρκετά υψηλού επιπέδου αγώνα. Η διοίκηση έχει κάνει μεγάλη προσπάθεια τον τελευταίο μήνα να ενισχυθούμε. Πάλι είχαμε στο νοσοκομείο την Γεωργιάδου. Ζούμε με αυτά. Τα παιδιά σήμερα έδωσαν τη ψυχή του και πιστεύω είναι η αφετηρία για το μέλλον».

Γιάννης Νικολάκης (Α.Σ.Π. Θέτις): «Αρχικά να εκφράσω εκ μέρους της Θέτιδας τα συλλυπητήριά μας στις οικογένειες των αδικοχαμένων παιδιών και στον ΠΑΟΚ. Έχουμε συνηθίσει στα 3-2, δεν ξέρω πότε θα σταματήσει αυτή η κατάρα. Έγιναν δύο σετ καλά από εμάς, δύο από τον Άρη, ο οποίος ενισχύθηκε σε μεγάλο βαθμό. Δεν παίξαμε καλά σήμερα. Στο τάι μπρέικ είναι θέμα τύχης, κάποιων περιστροφών. Δίκαια νίκησε ο Άρης. Συνεχίζουμε ταπεινά τη δουλειά μας με υπομονή. Κυνηγάμε παιχνίδι με παιχνίδι και αυτή είναι συμβουλή μου στην ομάδα».