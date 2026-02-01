Ο τρομερός Αντουάν Σεμένιο σκόραρε ξανά για τη Μάντσεστερ Σίτι, ωστόσο ο πανηγυρισμός του δεν του βγήκε!

Στην πέμπτη του συμμετοχή με τη Μάντσεστερ Σίτι, ο Αντουάν Σεμένιο σκόραρε για τέταρτη φορά, αποδεικνύοντας πως οι Cityzens έκαναν πολύ καλά που δαπάνησαν 72 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσουν από την Μπόρνμουθ.

Με ωραίο τελείωμα μέσα από την περιοχή, ο 26χρονος μεσοεπιθετικός έκανε το 2-0 για τη Σίτι στο εκτός έδρας ματς με την Τότεναμ στο 44ο λεπτό, με τον... αποτυχημένο πανηγυρισμό του όμως να γίνει viral! Ο Σεμένιο επιχείρησε να κάνει δύο τούμπες μετά το τέρμα που σημείωσε αλλά δεν τα πήγε και πολύ καλά, με αποτέλεσμα στο τέλος να πέσει στο έδαφος, ξεκαρδισμένος στα γέλια, πριν χαθεί στις αγκαλιές των συμπαικτών του.