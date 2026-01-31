Ο πρώτος τίτλος Grand Slam της σεζόν στο τένις γυναικών θα κριθεί στη Μελβούρνη, με τις Αρίνα Σαμπαλένκα και Έλενα Ριμπάκινα να διεκδιούν το τρόπαιο του Australian Open..

Το Australian Open βρίσκεται δύο αγώνες πριν τον τέλος του, με τους τελικούς γυναικών και ανδρών ν' απομένουν. Πρώτος χρονικά είναι αυτός των γυναικών, όπου η Αρίνα Σαμπαλένκα και Έλενα Ριμπάκινα θα διεκδικήσουν τον πρώτο Major τίτλο της χρονιάς.

Αμφότερες πραγματοποίησαν εξαιρετικό τουρνουά και το πρωί του Σαββάτου (31/1, 10:30) θα δώσουν... μάχη για την κατάκτηση του τίτλου. Μία... μάχη, την οποία είχαν δώσει πριν δύο χρόνια (2023), όπου η Λευκορωσίδα τενίστρια είχε επικρατήσει με 4-6, 6-3, 6-4 για να φτάσει στην πολυπόθητη κατάκτηση.

Αυτός είναι ο τέταρτος σερί τελικός στο Australian Open για την Νο.1 του κόσμου, ενώ για την Καζάκα τενίστρια είναι ο δεύτερος. Από τη μεριά της, η Σαμπαλένκα θέλει να φτάσει στην κατάκτηση του τρίτου τίτλου της στο εν λόγω Grand Slam, ενώ η Ριμπάκινα αναζητά το... δρόμο για τον παρθενικό της τίτλο στο θεσμό.

Στο head to head η Σαμπαλένκα προηγείται με 8-6. Σημειώνεται πως στο πιο πρόσφατο μεταξύ τους ματς, η Ριμπάκινα είχε επικρατήσει για τον τελικό των WTA Finals στο Ριάντ.

Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από το Eurosport 1. Φυσικά, τον μεγάλο τελικό του Australian Open μπορείτε να τον παρακολουθήσετε και μέσω του Live στο Gazzetta, το οποίο θα ξεκινήσει λίγα λεπτά πριν το πρώτο σερβίς.