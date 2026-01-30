ΑΕΚ - Ολυμπιακός: The Mendilibar effect!

Μετά την πρόκριση στο Champions League, ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στη Νέα Φιλαδέλφεια κόντρα στην ΑΕΚ. Τα ιστορικά ρεκόρ που κυνηγούν οι «ερυθρόλευκοι», το σερί της Ένωσης και η μάχη Γιόβιτς – Ελ Κααμπί. Όλα στα Crazy Stats!

Το μεγάλο ντέρμπι της Super League διεξάγεται το βράδυ της Κυριακής, όταν η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό. Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν κερδίσει και τα 6 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια για το πρωτάθλημα, με συνολικά τέρματα 12-1, και αν κερδίσουν και πάλι θα κάνουν νέο ρεκόρ: ποτέ στην ιστορία των μεταξύ τους αναμετρήσεων κάποια ομάδα δεν πέτυχε 7 διαδοχικές νίκες! Βρίσκουμε το διπλό στο 2.55.

Άλλωστε, μπορεί η ΑΕΚ να τρέχει αήττητο σερί 10 αγώνων στη Super League, όμως η τελευταία της ήττα είχε έρθει στο ντέρμπι του πρώτου γύρου (2-0)… Παράλληλα, ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει και τα 4 πιο πρόσφατα μεταξύ τους παιχνίδια, χωρίς να δεχθεί γκολ. Ποτέ στην ιστορία της η ΑΕΚ δεν έχει ηττηθεί από έναν αντίπαλο 5 σερί φορές δίχως να σκοράρει. Θα σπάσει το αρνητικό σερί η Ένωση; Το G/G προσφέρεται σε απόδοση 1.88.

Από εκεί και πέρα, ο Ελ Κααμπί έχει πετύχει 6 γκολ σε 7 αναμετρήσεις με την ΑΕΚ στο πρωτάθλημα, με την Ένωση να αποτελεί τον αγαπημένο του αντίπαλο στην Ελλάδα. Την ίδια στιγμή, ο Γιόβιτς έχει πετύχει 11 γκολ με τις 24 τελευταίες του τελικές προσπάθειες (είχε σκοράρει μόλις 1 γκολ με τις 24 αμέσως προηγούμενες)! Με το νέο Build A Bet παίρνουμε απόδοση 7.25 να βρουν δίχτυα οποιαδήποτε στιγμή τόσο ο Ελ Κααμπί όσο και ο Γιόβιτς.

Τότεναμ – Μάντσεστερ Σίτι: Το σερί του 1974

Το απόγευμα της Κυριακής, η Τότεναμ υποδέχεται τη Μάντσεστερ Σίτι. Μπορεί οι 8 ήττες που έχει υποστεί ο Πεπ Γκουαρδιόλα από τους Spurs να είναι οι περισσότερες στην καριέρα του κόντρα σε οποιονδήποτε αντίπαλο, όμως αυτή τη φορά και οι γηπεδούχοι δεν διανύουν και τις καλύτερές τους μέρες.

Η Τότεναμ δεν έχει κερδίσει κανένα από τα 5 πιο πρόσφατα ματς για την Premier League, ενώ ο Τόμας Φρανκ μετράει μόλις 4 εντός έδρας νίκες στα 22 προηγούμενα παιχνίδια (με 2 ομάδες). Ο Δανός, μάλιστα, έχει κατά μέσο όρο μόλις 0,82 βαθμούς εντός έδρας με τους Spurs, κάτι που τον κάνει τον χειρότερο προπονητή στην ιστορία τους… Θα πετύχει, λοιπόν, η Σίτι την 3η διαδοχική της νίκη στο Λονδίνο στο ζευγάρι για πρώτη φορά μετά το 1974; Στο 1.62 το διπλό.

Από εκεί και πέρα, ο Σεμένιο έχει εντυπωσιάσει με τις πρώτες του εμφανίσεις με τη φανέλα των Citizens και τώρα έχει τη δυνατότητα να γίνει μόλις ο 3 παίκτης στην ιστορία της Premier League, που σκοράρει επί της Τότεναμ με διαφορετικές ομάδες στην ίδια σεζόν. Είχε βρει δίχτυα για λογαριασμό της Μπόρνμουθ και μπορεί να «πιάσει» τους Καντονά και Καρμπόνε. Θα τα καταφέρει; Στο 2.65 η απόδοση να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή ο Σεμένιο τώρα.

Ο ΠΑΟΚ δεν έχει χάσει κανένα από τα 26 προηγούμενα εντός έδρας παιχνίδια με αντίπαλο τον Πανσερραϊκό για το πρωτάθλημα. Κέρδισε, μάλιστα, και τα 8 πιο πρόσφατα από αυτά, με συνολικά τέρματα 27-6. Ο άσος σε συνδυασμό με Over 3,5 πληρώνει 1.87.

Ο Παναιτωλικός έχει χάσει και τα 4 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια του για τη Super League, επίδοση με την οποία ισοφάρισε τη χειρότερη στην ιστορία του (από τη σεζόν 2021-22). Θα κάνει νέο αρνητικό ρεκόρ κόντρα στον Άρη; Στο 2.05 βρίσκουμε το διπλό.

Κανένα από τα 8 προηγούμενα παιχνίδια του με αντίπαλο τον ΟΦΗ δεν έχασε ο Ατρόμητος για τη Super League. Στα 6, όμως, από αυτά δεν αναδείχθηκε νικητής. Θα συνεχιστεί αυτό το σερί; Στο 3.40 η ισοπαλία.

Ο Λεβαδειακός κάνει την καλύτερη σεζόν στην ιστορία του στην κορυφαία κατηγορία, καθώς ποτέ ξανά δεν είχε τόσους βαθμούς (35) στα 18 πρώτα παιχνίδια. Την ίδια στιγμή, ο Αστέρας δεν έχει σκοράρει σε κανένα από τα 4 τελευταία του παιχνίδια στην κατηγορία, στο χειρότερο σερί του από το 2016. Ο άσος προσφέρεται στο 1.55.

Το αήττητο σερί της Μπαρτσελόνα στην έδρα της Έλτσε στο πρωτάθλημα έχει φτάσει στα 10 παιχνίδια, με τους «μπλαουγκράνα» να μην δέχονται γκολ στα 7 από αυτά. Βρίσκουμε το διπλό στο 1.36, ενώ αν το συνδυάσουμε με N/G η απόδοση ανεβαίνει στο 2.65.

Η Ρεάλ Μαδρίτης μετράει 5 σερί νίκες στο πρωτάθλημα, κερδίζοντας με διαφορά 2+ τερμάτων στις 4 πιο πρόσφατες από αυτές, επίδοση που είναι η κορυφαία της από το 2017. Τώρα, ο άσος με χάντικαπ -1 πληρώνει 1.68 κόντρα στη Ράγιο Βαγιεκάνο. Από εκεί και πέρα, ο Μπαπέ έχει ανοίξει το σκορ 21 φορές από την αρχή της προηγούμενης σεζόν στο πρωτάθλημα. Το να πετύχει ξανά το πρώτο γκολ ο Μπαπέ προσφέρεται σε απόδοση 2.75.

14 - No team have scored more goals from the 70th minute onwards than Manchester United in the @BarclaysWSL this season (14), including three against Aston Villa today. Oranges. #OptaOnWSL pic.twitter.com/Wk7AuvKMwS — OptaJoe (@OptaJoe) January 25, 2026

Μόλις 1 ήττα έχει υποστεί η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στις 20 προηγούμενες αναμετρήσεις με τη Φούλαμ για το πρωτάθλημα. Υπό τις οδηγίες του Κάρικ, μάλιστα, οι «κόκκινοι διάβολοι» έχουν κερδίσει και τα 2 τελευταία ματς. Ο άσος προσφέρεται στο 1.61.

Η Άρσεναλ κέρδισε και τα 6 προηγούμενα ματς κόντρα στη Λιντς για το πρωτάθλημα με συνολικά τέρματα 20-5. Θα φτάσουν οι «κανονιέρηδες» σε ακόμα μία νίκη; Στο 1.55 το διπλό.

Κανένα από τα 29 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια της με αντίπαλο τη Νιουκάστλ δεν έχει χάσει η Λίβερπουλ για την Premier League, κερδίζοντας τα 24 από αυτά. Βρίσκουμε τον άσο τώρα στο 1.80.

Κανένα από τα 21 προηγούμενα εντός έδρας παιχνίδια της για το πρωτάθλημα δεν έχασε η Νάπολι, κερδίζοντας τα 15 από αυτά για το καλύτερο σερί της από το 2016. Θα το διευρύνει με αντίπαλο τη Φιορεντίνα; Στο 1.73 ο άσος.

Το νικηφόρο σερί της Τσέλσι κόντρα στη Γουέστ Χαμ έχει φτάσει στα 4 ματς για την Premier League, με συνολικά τέρματα 15-2. Οι «μπλε», μάλιστα, έχουν κερδίσει και τα 2 ματς με τον Ροζίνιορ στον πάγκο μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα και τώρα ο νεαρός τεχνικός μπορεί να γίνει μόλις ο 4ος Άγγλος στην ιστορία της Premier League, που κερδίζει και τα 3 πρώτα του παιχνίδια, μετά τους Γκουλντ (1992), Άλαρνταϊς (2001) και Σέικσπιρ (2017). Ο άσος προσφέρεται σε απόδοση 1.53.

Το πρόγραμμα της Serie A κλείνει με την αναμέτρηση της Μπολόνια με τη Μίλαν. Οι «ροσονέρι» έχουν χάσει μόλις 1 από τα 20 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια. Παράλληλα, δεν έχουν χάσει σε καμία από τις 11 φετινές τους εξόδους στο πρωτάθλημα, κάτι που για τελευταία φορά είχαν κάνει ξανά το 2004, όταν κέρδισαν και το 12ο ματς. Βρίσκουμε το διπλό στο 2.10.

21 - #Milan have not lost any of their last 21 #SerieA matches: it is the longest currently open run of consecutive matches without defeat in the top-5 European leagues this season. Constancy.#RomaMilan — OptaPaolo (@OptaPaolo) January 25, 2026

Ντέρμπι στο Μπιλμπάο, όπου η Αθλέτικ υποδέχεται τη Σοσιεδάδ. Η ομάδα του Ερνέστο Βαλβέρδε μετράει 4 διαδοχικές εντός έδρας νίκες στο ζευγάρι, δεχόμενη μόλις 1 τέρμα. Μόνο μία φορά στην ιστορία της η Μπιλμπάο είχε καλύτερο αντίστοιχο σερί, το 2005. Στο 2.15 ο άσος.

Η Ρόμα μετράει 6 διαδοχικές νίκες επί της Ουντινέζε στο πρωτάθλημα, σκοράροντας πάντα 2+ γκολ σε κάθε ματς σε αυτό το σερί. Το διπλό τώρα προσφέρεται σε απόδοση 2.00.

Κανένα από τα 11 προηγούμενα παιχνίδια με αντίπαλο την Κρίσταλ Πάλας δεν έχασε η Νότιγχαμ Φόρεστ για την Premier League. Θα διευρύνουν το εντυπωσιακό τους σερί οι γηπεδούχοι; Ο άσος πληρώνει 1.98.

Κανένα από τα 5 εντός έδρας ματς κόντρα στην Έβερτον δεν έχει κερδίσει η Μπράιτον. Θα αποφύγουν την ήττα οι φιλοξενούμενοι και αυτή τη φορά; Στο 1.88 η διπλή ευκαιρία Χ2.

Η Λεβερκούζεν μετράει 6 διαδοχικές νίκες επί της Άιντραχτ για την Bundesliga. Θα διευρύνει το εξαιρετικό σερί; Στο 2.35 το διπλό.

Ντέρμπι στην Ολλανδία, όπου η Αϊντχόφεν υποδέχεται τη Φέγενορντ. Οι γηπεδούχοι μετράνε 4 διαδοχικές νίκες σε όλες τις διοργανώσεις στο ζευγάρι και ψάχνουν την 5η σερί για πρώτη φορά στην ιστορία τους. Θα τα καταφέρουν; Στο 1.75 βρίσκουμε το άσο.

Η Λάτσιο μετράει 4 διαδοχικές νίκες επί της Τζένοα στο πρωτάθλημα, χωρίς να δεχθεί ούτε ένα γκολ. Θα συνεχίσουν το καλό τους σερί οι γηπεδούχοι; Στο 2.05 προσφέρεται ο άσος.

Η Λυών δεν έχει χάσει κανένα από τα 6 προηγούμενα ματς κόντρα στη Λιλ σε όλες τις διοργανώσεις, κερδίζοντας τα 5 από αυτά. Θα διευρύνει το εξαιρετικό σερί; Στο 1.88 ο άσος.

