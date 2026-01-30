Δείτε όλα τα ζευγάρια στα Play Offs του Εuropa League και τους αντιπάλους του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ στην επόμενη φάση της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έμαθαν τις ομάδες που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν στα Play Offs του Europa League, με φόντο την πρόκριση στους «16» του θεσμού. Μετά την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στη Νιόν της Ελβετίας, οι Πράσινοι βρέθηκαν απέναντι στη Βικτόρια Πλζεν, ενώ ο Δικέφαλος του Βορρά θα πάιξει με τη Θέλτα.

Όσον αφορά τους Πράσινους, το πρώτο ματς θα διεξαχθεί στις 19 Φεβρουαρίου στο ΟΑΚΑ και η ρεβάνς ακολουθεί στις 26 Φεβρουαρίου εκτός έδρας. Αν προκριθεί, θα παίξει ξανά με τον πρώτο αγώνα στο Ολυμπιακό Στάδιο απέναντι σε Μπέτις ή Μίντιλαντ.

Αντίστοιχα, ο ΠΑΟΚ θα παίξει το πρώτο ματς στις 19 Φεβρουαρίου στην Τούμπα, ενώ η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για τις 26 του ίδιου μήνα εκτός έδρας.

Αναλυτικά τα ζευγάρια