Europa League: Όλα τα ζευγάρια στα Play Offs
Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έμαθαν τις ομάδες που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν στα Play Offs του Europa League, με φόντο την πρόκριση στους «16» του θεσμού. Μετά την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στη Νιόν της Ελβετίας, οι Πράσινοι βρέθηκαν απέναντι στη Βικτόρια Πλζεν, ενώ ο Δικέφαλος του Βορρά θα πάιξει με τη Θέλτα.
Όσον αφορά τους Πράσινους, το πρώτο ματς θα διεξαχθεί στις 19 Φεβρουαρίου στο ΟΑΚΑ και η ρεβάνς ακολουθεί στις 26 Φεβρουαρίου εκτός έδρας. Αν προκριθεί, θα παίξει ξανά με τον πρώτο αγώνα στο Ολυμπιακό Στάδιο απέναντι σε Μπέτις ή Μίντιλαντ.
Αντίστοιχα, ο ΠΑΟΚ θα παίξει το πρώτο ματς στις 19 Φεβρουαρίου στην Τούμπα, ενώ η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για τις 26 του ίδιου μήνα εκτός έδρας.
Αναλυτικά τα ζευγάρια
- Ντινάμο Ζάγκρεμπ - Γκενκ
- Λουντογκόρετς - Φερεντσβάρος
- Παναθηναϊκός - Βικτόρια Πλζεν
- ΠΑΟΚ - Θέλτα
- Μπραν - Μπολόνια
- Σέλτικ - Στουτγάρδη
- Φενερμπαχτσέ - Νότιγχαμ Φόρεστ
- Λιλ - Ερυθρός Αστέρας
