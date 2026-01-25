Άμυνες που δείχνουν… γκολ στις αναμετρήσεις της Super League!

Η 18η αγωνιστική της Super League ολοκληρώνεται την Κυριακή με τρεις αναμετρήσεις που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Το πρόγραμμα ανοίγει στις 16:00 στο «Κλεάνθης Βικελίδης», όπου ο Άρης υποδέχεται τον Λεβαδειακό. Οι Θεσσαλονικείς προέρχονται από την ήττα (1-0) στη Λάρισα απέναντι στην ΑΕΛ Novibet σε ένα παιχνίδι όπου παρουσιάστηκαν κατώτεροι των περιστάσεων.

Η πίεση προς το πρόσωπο του Μανόλο Χιμένεθ έχει αυξηθεί και ο Ισπανός τεχνικός καλείται να βρει λύσεις απέναντι σε έναν ποιοτικό αντίπαλο.

Ο Λεβαδειακός συνεχίζει την εξαιρετική του πορεία στο πρωτάθλημα. Την προηγούμενη αγωνιστική επικράτησε με 3-1 στο Αγρίνιο, αυξάνοντας τη διαφορά του από την 5η θέση στους 9 βαθμούς.

Το σύνολο του Νίκου Παπαδόπουλου σκοράρει συνεχώς, έχει την καλύτερη επίθεση στην κατηγορία και πηγαίνει με ανεβασμένη ψυχολογία στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες είναι σε απόδοση 1.87 στη Novibet.

Λίγο αργότερα ο ΟΦΗ φιλοξενεί στην Κρήτη τον ισόβαθμο (15β.) Παναιτωλικό. Η ομάδα του Χρήστου Κόντη γνώρισε την ήττα με 3-0 στη Θεσσαλονίκη από τον ΠΑΟΚ πριν μία εβδομάδα.

Μπήκε έτσι τέλος στο σερί των τριών νικών που έτρεχε σε όλες τις διοργανώσεις και προσγειώθηκε στην πραγματικότητα.

Ο Παναιτωλικός βέβαια έχει τέσσερις συνεχόμενες ήττες στη Super League και ψάχνει μία αντίδραση για να ανέβει βαθμολογικά.

Η εικόνα των «καναρινιών» δεν ήταν καλή στο τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι με τον Λεβαδειακό και το τελικό 1-3 το φανέρωσε. Κομβικό παιχνίδι για αμφότερες τις ομάδες που δύσκολα θα ρισκάρουν στο ξεκίνημα. Η ισοπαλία στο ημίχρονο είναι στο 2.10.

Στο τελευταίο παιχνίδι της ημέρας ο Ατρόμητος περιμένει στο Περιστέρι τον Παναθηναϊκό. Οι γηπεδούχοι προέρχονται από ένα σημαντικό διπλό (3-0) στον Βόλο απέναντι στην ομώνυμη ομάδα.

Βρίσκουν τα πατήματά τους με τον Κερκέζ στον πάγκο και είναι πολύ κοντά στον στόχο τους, να βρεθούν στην πρώτη οκτάδα.

Οι «πράσινοι» μπορεί να παρουσιάστηκαν κατώτεροι των περιστάσεων στο εκτός έδρας ντέρμπι με την ΑΕΚ και να γνώρισαν την ήττα με 4-0, έβγαλαν όμως αντίδραση στο Europa League.

Οι παίκτες του Ράφα Μπενίτεθ έδειξαν ένα πολύ καλό πρόσωπο στη Βουδαπέστη απέναντι στη Φερεντσβάρος και ας περιορίστηκαν στην ισοπαλία (1-1).

Εξασφάλισαν την πρόκρισή τους στα πλέι οφ της διοργάνωσης και θέλουν να δώσουν συνέχεια και στο πρωτάθλημα για να μην απομακρυνθούν από την πρώτη τετράδα.

Τα 5 από τα 6 τελευταία ματς μεταξύ των 2 ομάδων έχουν λήξει με αμφίσκορο και το να συμβεί και στο Περιστέρι αυτό βρίσκεται σε απόδοση 2.06 στη Novibet.

Τέλος, μέσα από περισσότερες από 800 διαθέσιμες αγορές ανά αγώνα, οι παίκτες μπορούν να επιλέξουν combo bets, ειδικά στοιχήματα για τον τρόπο επίτευξης των γκολ, ενισχυμένες αποδόσεις, καθώς και στατιστικές επιλογές όπως κάρτες, κόρνερ και πέναλτι.

Οι αποδόσεις ενδέχεται να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή.

21+ | Αρμόδιος Ρυθμιστής: ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | Παίξε υπεύθυνα

