Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπερασπίζεται τα δικαιώματα των ταξιδιωτών

«Κόκκινη γραμμή» οι 3 ώρες καθυστέρησης, δωρεάν χειραποσκευές και προστασία παιδιών και ΑμεΑ

Σαφές μήνυμα στήριξης προς τους Ευρωπαίους ταξιδιώτες έστειλε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, απορρίπτοντας με ευρεία πλειοψηφία κάθε προσπάθεια αποδυνάμωσης των δικαιωμάτων των επιβατών αεροπορικών μεταφορών. Με 632 ψήφους υπέρ, μόλις 15 κατά και 9 αποχές, η Ολομέλεια στο Στρασβούργο ενέκρινε τη θέση του Κοινοβουλίου στη δεύτερη ανάγνωση της αναθεώρησης των κανόνων που ισχύουν από το 2004.



Η απόφαση έρχεται σε αντίθεση με τη θέση του Συμβουλίου της ΕΕ (κρατών-μελών), το οποίο είχε προτείνει τον Ιούνιο του 2025 χαλάρωση βασικών δικαιωμάτων, επικαλούμενο το αυξημένο κόστος για τις αεροπορικές εταιρείες.



Αποζημίωση από τις 3 ώρες καθυστέρησης- χωρίς εξαιρέσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιμένει στη διατήρηση του ορίου των τριών ωρών καθυστέρησης για τη χορήγηση αποζημίωσης, ανεξαρτήτως της απόστασης της πτήσης. Σύμφωνα με τους ευρωβουλευτές, η αύξηση του ορίου στις 4 ή 6 ώρες —όπως προτείνει το Συμβούλιο— θα είχε ως αποτέλεσμα το 80% των επιβατών να χάνει το δικαίωμα αποζημίωσης.

Παράλληλα, απορρίπτεται κάθε μείωση στα ποσά αποζημίωσης, με το Κοινοβούλιο να υποστηρίζει τη διατήρηση των σημερινών επιπέδων, από 300 έως 600 ευρώ, ανάλογα με την απόσταση.



Δωρεάν χειραποσκευές και τέλος στις πρόσθετες χρεώσεις

Σημαντική αλλαγή για τους ταξιδιώτες αποτελεί η πρόταση για δωρεάν μεταφορά στην καμπίνα ενός προσωπικού αντικειμένου και μίας μικρής χειραποσκευής, συνολικών διαστάσεων έως 100 εκ. και βάρους έως 7 κιλών, χωρίς επιπλέον κόστος.

Το Κοινοβούλιο ζητά επίσης να απαγορευτούν οι «κρυφές χρεώσεις» για βασικές υπηρεσίες, όπως οι διορθώσεις ονόματος στο εισιτήριο ή το check-in, ενώ οι επιβάτες θα πρέπει να μπορούν να επιλέγουν μεταξύ ψηφιακής και έντυπης κάρτας επιβίβασης.

Απλούστερες επιστροφές χρημάτων και αποζημιώσεων

Για την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας, οι ευρωβουλευτές προτείνουν την καθιέρωση προσυμπληρωμένων αιτήσεων αποζημίωσης και επιστροφής χρημάτων. Οι αεροπορικές εταιρείες θα υποχρεούνται να αποστέλλουν το σχετικό έντυπο εντός 48 ωρών από ακύρωση ή μεγάλη καθυστέρηση πτήσης, δίνοντας στους επιβάτες περιθώριο ενός έτους για την υποβολή της αίτησης.



Προστασία παιδιών, συνοδών και ατόμων με μειωμένη κινητικότητα

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους ευάλωτους επιβάτες. Το Κοινοβούλιο ζητά δωρεάν παρακείμενες θέσεις για ενήλικες που συνοδεύουν παιδιά και για ταξιδιώτες που συνοδεύουν άτομα με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα. Προβλέπεται επίσης προτεραιότητα επιβίβασης για εγκύους, βρέφη και άτομα με κινητικές δυσκολίες.

«Ισχυρή Ευρώπη, όχι εις βάρος των πολιτών»

Ο εισηγητής Andrey Novakov (ΕΛΚ, Βουλγαρία) ξεκαθάρισε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν προτίθεται να υποχωρήσει:

«Η μείωση των καθυστερήσεων και η προστασία των επιβατών είναι προς όφελος ολόκληρης της ευρωπαϊκής οικονομίας. Το όριο των τριών ωρών και τα υφιστάμενα δικαιώματα παραμένουν αδιαπραγμάτευτα».

Τι ακολουθεί

Η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διαβιβάζεται στο Συμβούλιο της ΕΕ. Αν δεν υπάρξει συμφωνία, θα συγκληθεί επιτροπή συνδιαλλαγής, ανοίγοντας νέο κύκλο διαπραγματεύσεων. Το αποτέλεσμα θα καθορίσει το επίπεδο προστασίας εκατοντάδων εκατομμυρίων Ευρωπαίων ταξιδιωτών τα επόμενα χρόνια.