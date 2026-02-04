Κλείσε εισιτήριο για το EuroLeague Final Four 2026 αποκλειστικά με τη Visa

Φέτος, η ζήτηση για τα εισιτήρια αναμένεται να είναι τεράστια. Θέλεις να κλείσεις εισιτήριο για το Euroleague Final Four 2026 πριν από όλους; Η Visa έχει φροντίσει για σένα.

H φετινή σεζόν έχει ξεχωριστή σημασία, καθώς το Final Four το κορυφαίο μπασκετικό event της χρονιάς θα διεξαχθεί στην Αθήνα. Το ανακαινισμένο Telekom Center Athens (πρώην ΟΑΚΑ), με το εντυπωσιακό γυάλινο δάπεδο και χωρητικότητας 18.300 θέσεων, θα φιλοξενήσει τους ημιτελικούς στις 22 Μαΐου 2026 και τον μεγάλο τελικό στις 24 Μαΐου 2026.

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός εντυπωσιάζουν φέτος και οι φίλαθλοι ανυπομονούν να ζήσουν από κοντά τη μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Η Visa, επίσημος συνεργάτης πληρωμών της Euroleague Basketball, προσφέρει αποκλειστική προπώληση εισιτηρίων για κατόχους Visa.

Έναρξη προπώλησης: 9 Φεβρουαρίου , 10:00 π.μ. (48 ώρες πριν την επίσημη διάθεση στις 11 Φεβρουαρίου).

Για πληροφορίες ακολουθήστε τη Visa στο Instagram Visa Greece και στο site visa.gr

Πρόγραμμα Final Four 2026

Παρασκευή 22/5: Ημιτελικοί στις 19:00 & 22:00 (τοπική ώρα).

Κυριακή 24/5: Μεγάλος Τελικός στις 21:00 (τοπική ώρα).

Εκμεταλλεύσου την ευκαιρία που σου προσφέρει η Visa και κλείσε πρώτος τη θέση σου για το Euroleague Final Four 2026 στην Αθήνα!