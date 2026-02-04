Το σχόλιο του Γιώργου Τσακίρη στους Galacticos by Interwetten για την AMK του Ηλιόπουλου, τα καταστήματα και όσα αφορούν την ΑΕΚ.

Στην ΠΑΕ ΑΕΚ αποφασίστηκε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 10 εκατ. ευρώ, την οποία θα καλύψει ο Μάριος Ηλιόπουλος.

Ο ρεπόρτερ της Ένωσης Γιώργος Τσακίρης στους Galacticos by Interwetten αναφέρθηκε στο γεγονός, στο θέμα που έχει προκύψει με τα καταστήματα στο γήπεδο κι ό,τι άλλο αφορά τον σύλλογο.

«Η ΑΜΚ είναι μία κίνηση που απευθύνεται σε ζημιά και πρέπει να καλυφθεί. Σε έναν χρόνο είναι 19 εκατ. ευρώ. Είχε βάλει 9 εκατ. τον Γενάρη του 2025 και τώρα τρέχει 10 εκατ. ευρώ σε μορφή ομολογειακού δανείου.

Θα την καλύψει ο Ηλιόπουλος. Θα της επιβληθεί της ΑΕΚ ένα μικρό πρόστιμο από την UEFA για το cost control», είπε μεταξύ άλλων ο Τσακίρης.

