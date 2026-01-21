    Τα πρώτα καταστήματα Allwyn είναι εδώ – Νέα εποχή για το δίκτυο των καταστημάτων του ΟΠΑΠ

    Η εποχή της Allwyn ανοίγει και μια νέα «σελίδα» για τα καταστήματα ΟΠΑΠ και PLAY. To πρώτο κεφάλαιο αυτής της νέας εποχής είναι η υιοθέτηση του διεθνούς και «φρέσκου» brand της Allwyn στο σύνολο του δικτύου.

    Ταυτόχρονα, τα καταστήματα μπαίνουν σε τροχιά συνολικής αναβάθμισης, με αιχμή την ψηφιοποίηση και την καινοτομία, ώστε να προσφέρουν στους πελάτες τους ακόμη πιο ξεχωριστές εμπειρίες διασκέδασης.

    Με σύγχρονο look and feel, τα καταστήματα Allwyn φέρνουν περισσότερη διασκέδαση και ακόμη πιο πολλές εκπλήξεις

    Τα πρώτα καταστήματα Allwyn και Allwyn PLAY έκαναν ήδη την εμφάνισή τους σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, δίνοντας μια γεύση για το πώς θα διαμορφωθεί σταδιακά όλο το δίκτυο της εταιρείας.

    Το μπλε χρώμα παραμένει βασικό στοιχείο της ταυτότητάς τους, ενώ το σύγχρονο look and feel πρoϊδεάζει τους πελάτες για πιο συναρπαστικές εμπειρίες, περισσότερη διασκέδαση και ακόμη πιο πολλές επιλογές και εκπλήξεις, τις οποίες φέρνει η εποχή της Allwyn.

    Τα δημοφιλή παιχνίδια του ΟΠΑΠ (ΤΖΟΚΕΡ, ΛΟΤΤΟ, ΚΙΝΟ, ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ κ.ο.κ.). δεν αλλάζουν, αλλά θα συνεχίσουν να εξελίσσονται και να προσφέρουν μοναδικές εμπειρίες διασκέδασης, με υπεύθυνο τρόπο.

    Δείτε τη «μεταμόρφωση» ενός εκ των πρώτων καταστημάτων ΟΠΑΠ σε Allwyn:

    Η αλλαγή της εικόνας των καταστημάτων ΟΠΑΠ θα ολοκληρωθεί σταδιακά μέχρι το 2027, ενώ για τα καταστήματα PLAY θα πραγματοποιηθεί εντός του 2026.

