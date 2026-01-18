Ο Δημήτρης Χατσίδης, ένα ακόμα προϊόν της Ακαδημίας του ΠΑΟΚ έλαμψε στο ματς με τον ΟΦΗ. Το κλέψιμο που έσωσε την ομάδα και η ανανέωση του συμβολαίου.

Η Ακαδημία του ΠΑΟΚ βγάζει συνέχεια ταλέντα και ο Ραζβάν Λουτσέσκου καλείται να τα αξιοποιήσει. Τη σωστή στιγμή φυσικά. Μετά το δύσκολο ματς με τον Ολυμπιακό, όπου ο Δημήτρης Χατσίδης έπαιξε αλλαγή στο Φάληρο, στο παιχνίδι με τον ΟΦΗ πήρε φανέλα βασικού, για να ξεκουράσει τον Ζίβκοβιτς, αφού και ο Ντεσπόντοφ ταλαιπωρείται από ίωση.

Ο αριστεροπόδαρος Χατσίδης γεννήθηκε στις 14/6/2006 στην Κοζάνη κι από το 2013 είναι στην Ακαδημία του ΠΑΟΚ. Το περασμένο καλοκαίρι ανανέωσε το συμβόλαιό του έως το 2028 και πήγε στην προετοιμασία με την πρώτη ομάδα. Με εντυπωσιακή σωματοδομή και ύψος 1,84, ο Λουτσέσκου τον πιστεύει πολύ και συχνά τον είχε στην αποστολή, αλλά περίμενε την κατάλληλη στιγμή για να τον βάλει στη βιτρίνα.

Την προηγούμενη σεζόν ο Χατσίδης την πέρασε ανάμεσα στην Κ19 και την Β' ομάδα του «Δικεφάλου». Πραγματοποίησε 17 συμμετοχές με την πρώτη σκοράροντας 4 γκολ και δίνοντας 3 ασίστ και άλλες 11 με την δεύτερη «γράφοντας ένα τέρμα και μία ασίστ. Το συμβόλαιό του έληγε το καλοκαίρι του 2026.

Η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ: «Ο Δημήτρης Χατσίδης ανανέωσε το συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ έως τον Ιούνιο του 2028.

Ο γεννημένος το 2006 επιθετικός εκπαιδεύεται στον ΠΑΟΚ από το 2013, είναι Κυπελλούχος Ελλάδας Κ19, διεθνής – μάλιστα, κλήθηκε πρόσφατα στην Εθνική Ελπίδων. Προωθήθηκε από την περασμένη σεζόν στον ΠΑΟΚ Β (παίζοντας παράλληλα και στην Κ19), καταγράφοντας 11 συμμετοχές κι ένα γκολ».

Το κλέψιμο και η πρόκριση

Ο Χατσίδης, ο οποίος είχε δύο ασίστ στο ματς με τον ΟΦΗ και ήταν μέσα και στο πρώτο γκολ, ήταν καθοριστικός το καλοκαίρι. Ο ΠΑΟΚ έφερε 0-0 στην Τούμπα με την Βόλφσμπεργκερ για τα προκριματικά του Europa League και στη ρεβάνς, στις 14/8/25, η πρόκριση ήταν σε τεντωμένο σκοινί.

Το αποτέλεσμα ήταν στο 0-0 και στο 110' ο Χατσίδης πήρε τη θέση του Κωνσταντέλια. Από δικό του κλέψιμο στο 115' η μπάλα έφτασε στον Καμαρά, ο οποίος σκόραρε με ένα ασύλληπτο πλασέ κι έδωσε τη νίκη με 1-0 και την πρόκριση στον ΠΑΟΚ. Διαφορετικά η εσωστρέφεια μπορεί να προκαλούσε πολλά προβλήματα στον ΠΑΟΚ.

Στις 21 Αυγούστου ο Χατσίδης έπαιξε αλλαγή στο εκτός έδρας ματς με τη Ριέκα. Τότε πήρε τη θέση του Ιβανούσετς και ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε 1-0, αλλά πέρασε στη ρεβάνς με το εμφατικό 5-0. Με την ΑΕΛ Novibet στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, ο Χατσίδης ήταν για πρώτη φορά βασικός. Δεν μπόρεσε να κάνει πολλά πράγματα και στο 46' ο Ντεσπόντοφ πήρε τη θέση του και ήταν αυτός που πέτυχε το νικητήριο γκολ.

Ο 19χρονος εξτρέμ έκτοτε αντιμετώπισε έναν τραυματισμό και προσπάθησε κυρίως να βοηθήσει την Κ19 στο Youth League. Αγωνίστηκε ξανά αλλαγή στα ματς Κυπέλλου με Άρη (15') και Μαρκό (1'), έπαιξε 20' με τον Ολυμπιακό, έδωσε βοήθειες με την πίεση στην αντίπαλη άμυνα και στηρίζοντας τον Κένι και με τον ΟΦΗ ήρθε η μαγική εμφάνιση.

Πλέον ένα ακόμα ταλέντο του ΠΑΟΚ βγήκε στην επιφάνεια.