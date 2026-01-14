Κύπελλο Ελλάδας: Ντέρμπι για γερά νεύρα στο Φάληρο, κίνδυνος για τα φαβορί σε Νέα Φιλαδέλφεια και ΟΑΚΑ

Ανάλυση και προγνωστικά για την νοκ άουτ φάση του Κυπέλλου Ελλάδας.

Η δράση στη νοκ άουτ φάση του Κυπέλλου Ελλάδας συνεχίζεται με τις αναμετρήσεις της Τετάρτης (14/1), όπου η λογική της παράτασης δεν υφίσταται και αν στα 90 λεπτά δεν προκύψει νικητής, τότε ακολουθεί αυτομάτως η διαδικασία των πέναλτι.

Super προσφορά εγγραφής* στη Stoiximan!

Στις 17:00 στη Νέα Φιλαδέλφεια, είναι προγραμματισμένη η σέντρα της αναμέτρησης ΑΕΚ - ΟΦΗ. Σερί 14 αγώνων δίχως ήττα μετράει η Ένωση, διάστημα στο οποίο έχει απολογισμό 12 νίκες και δύο ισοπαλίες.

Η ομάδα του Νίκολιτς έμεινε στο εκτός έδρας 1-1 με τον Άρη για την 16η αγωνιστική της Stoiximan Super League και έπεσε από την κορυφή, όπου πλέον ακολουθεί τον Ολυμπιακό στο -1. Το Κύπελλο είναι μέσα στα σχέδια της ΑΕΚ, που εξακολουθεί να είναι δραστήρια στο μεταγραφικό παζάρι καθώς μετά τους Βάργκα, Γκεοργκίεφ φουλάρει και για την απόκτηση μέσου.

Στο 2.70 η ΑΕΚ να κατακτήσει το Κύπελλο Ελλάδας

Μέχρι τον τελικό της διοργάνωσης έφτασε πέρσι ο ΟΦΗ, που δείχνει να του ταιριάζει η λογική των νοκ άουτ αγώνων. Ξεκίνησε τη χρονιά με ήττα στην παράταση από τον Ολυμπιακό στον τελικό του Super Cup, ωστόσο απάντησε με δύο σερί νίκες επί του Αστέρα. Η πρώτη με σκορ 2-0 για το Κύπελλο, η δεύτερη με το εμφατικό 4-0 στο πρωτάθλημα!

Ο Κόντης έχει διορθώσει σημαντικά την εικόνα της ομάδας του και ο ΟΦΗ θέλει να δώσει απαντήσεις στο δεύτερο μισό της σεζόν. Απολυτο αουτσάιντερ στην αναμέτρηση της Νέας Φιλαδέλφειας αλλά και δίχως άγχος η ομάδα του Ηρακλείου. Εκτός μάχης ο Φούντας αλλά και ο Ράκονιατς, που θα συνεχίσει στην Χάποελ Ιερουσαλήμ.

Φαβορί προφανώς είναι η ΑΕΚ, ωστόσο το ματς είναι μάλλον πιο δύσκολο από όσο μαρτυρούν οι αποδόσεις. Το γεγονός πως ακολουθεί το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό για την Ένωση, σε συνδυασμό με την ιδιαιτερότητα των νοκ άουτ αγώνων, μπορεί να διαμορφώσει συνθήκες αγωνίας στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Το συνδυαστικό στοίχημα Under 3,5 γκολ & Κουτέσα γκολ ή ασίστ & Over 4,5 κάρτες σε απόδοση 6.20 στο Bet Builder της Stoiximan.

Στις 18:30 στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ, στο σημαντικότερο ματς αυτής της φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας. Αηττητο σερί εννέα αγώνων τρέχουν οι «ερυθρόλευκοι», που κατέκτησαν το Super Cup στην αρχή του χρόνου και συνέχισαν με το 2-0 επί του Ατρομήτου στο Περιστέρι.

Τρίποντο που τους έφερε ξανά στην κορυφή της Stoiximan Super League. Στην αποστολή αλλά με ερώτημα τον βαθμό ετοιμότητας οι Ποντένσε, Ροντινέι, πάντα με την εθνική Μαρόκου ο Ελ Κααμπί, είναι οι τρεις πονοκέφαλοι για τον Μεντιλίμπαρ. Πολύ ζόρικος ο μήνας που ακολουθεί για τον Ολυμπιακό, με συνεχόμενα ματς ανά τρεις μέρες, ντέρμπι εντός συνόρων και ματς επιβίωσης στο Champions League.

Super Ενισχυμένη να σκοράρουν και οι δύο ομάδες και συνολικές κάρτες over 5.5 στο 4.00 από 3.20

Τέσσερις σερί νίκες για τον ΠΑΟΚ, που χρειάστηκε την διαδικασία των πέναλτι για να αποκλείσει τον Ατρόμητο στον προηγούμενο γύρο του Κυπέλλου αλλά πέρασε εμφατικά με εξαιρετική εμφάνιση από το Αγρίνιο για το 3-0 επί του Παναιτωλικού στο πρωτάθλημα. Ο «Δικέφαλος» γιορτάζει φέτος τον έναν αιώνα ζωής και προφανώς στόχος είναι να συνοδέψει την περίσταση με τίτλους.

Σκληρή η μάχη στην SSL, με την ομάδα του Λουτσέσκου να ισοβαθμεί με την ΑΕΚ, στο -1 από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό. Ζαφείρης και Γερεμέγεφ οι κινήσεις που δίνουν έξτρα ποιότητα και βάθος λύσεων στο ρόστερ, στη... γύρα και για νέες προσθήκες οι «ασπρόμαυροι». Δεν ανακοίνωσε αποστολή ο ΠΑΟΚ, Παβλένκα και Ιβανούσετς πολύ δύσκολα θα προλάβουν το ματς στο Φάληρο.

Παιχνίδι λεπτών ισορροπιών, καθώς είναι μικρές οι διαφορές που χωρίζουν τις δύο ομάδες αγωνιστικά. Ο παράγοντας της έδρας δίνει ένα προβάδισμα στον γηπεδούχο θεωρητικά, ωστόσο το μομέντουμ και οι στιγμές συνήθως κρίνουν τα ντέρμπι σε αγώνες με χαρακτήρα νοκ άουτ. Δύσκολα θα ανοίξει πολύ το σκορ, οι προσωπικές μονομαχίες θα παίξουν τον ρόλο τους.

Το συνδυαστικό στοίχημα 2-3 γκολ & Over 8,5 κόρνερ & Over 0,5 κόκκινες κάρτες σε απόδοση 10.00 στo Bet Builder της Stoiximan.

Το πρόγραμμα της Τετάρτης ολοκληρώνεται με την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα αναμέτρηση του Παναθηναϊκού κόντρα στον Άρη, στις 20:30 στο ΟΑΚΑ. Οι «πράσινοι» στοχεύουν στην κατάκτηση του Κυπέλλου, καθώς παρά την άνετη επικράτηση τους στο 3-0 επί του Πανσερραϊκού, βρίσκονται στο -14 από την κορυφή της Stoiximan Super League. Έχοντας ουσιαστικά απωλέσει κάθε ρεαλιστική ελπίδα για τον φετινό τίτλο.

Τόσο στο Κύπελλο όμως, όσο και στην Ευρώπη, η ομάδα του Μπενίτεθ θα εξαντλήσει όλα τα περιθώρια για την μεγαλύτερη δυνατή διάκριση. Ιδιαίτερα ζωηρός ο Παναθηναϊκός στο μεταγραφικό παζάρι, με ορίζοντα το ρόστερ και της επόμενης σεζόν. Πωλήθηκε ο Τετέ, ακολουθεί ο Ντραγκόφσκι, στον αντίποδα ήρθαν οι Τσάβες, Κοντούρης, Παντελίδης, Τετέ και ολοκληρώνεται η εντυπωσιακή μεταγραφή του Αντίνο.

Πρώτος παίκτης που θα σκοράρει Σφιντέρσκι ή Μορόν στο 3.60 από 2.87

Ο Άρης έδειξε πολύ καλό πρόσωπο απέναντι στην ΑΕΚ και το 1-1 του «Κλεάνθης Βικελίδης» ίσως τον αφήνει και παραπονεμένο. Είναι σε θετικό μομέντουμ η ομάδα του Χιμένεθ, που κυνηγά δύο στόχους πλέον: την 5η θέση στο πρωτάθλημα και το Κύπελλο Ελλάδας. Μοιάζει να μπαίνει σε μια σειρά ο Άρης, που απέκτησε ήδη τους Κέρκεζ, Μπουσαΐντ και Χόνγκλα, ενώ παλεύει για τους Τσούμπερ, Μπάρμπα και ένα αριστερό μπακ. Πολύ υψηλός ο βαθμός δυσκολίας στη νοκ άουτ αναμέτρηση του ΟΑΚΑ, ωστόσο ο Άρης θα προσπαθήσει να εξαντλήσει τις πιθανότητες του για την έκπληξη.

Ο Παναθηναϊκός έχει τον πρώτο λόγο, εντούτοις τα δεδομένα της αναμέτρησης συνηγορούν σε ένα σκληρό 90λεπτο. Μπορεί να βάλει προβλήματα στον αντίπαλο του ο Άρης, έστω κι αν μπαίνει ως σαφές αουτσάιντερ στο ματς.

Το συνδυαστικό στοίχημα Goal/Goal & Under 7,5 κάρτες & Αθανασιάδης 3+ αποκρούσεις σε απόδοση 4.70 στο Bet Builder της Stoiximan.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές | ΕΕΕΠ | 21+ | Παίξε Υπεύθυνα