Άρης - ΑΕΚ: Τα σερί που δείχνουν «διπλό»

Η Super League επιστρέφει με μεγάλο ματς στη Θεσσαλονίκη ανάμεσα σε Άρη και ΑΕΚ και τους άλλους «μεγάλους» να τρέχουν εντυπωσιακά σερί. Κύπελλο στην Αγγλία, Ίντερ – Νάπολι στο ντέρμπι κορυφής στην Ιταλία. Όλα στα Crazy Stats!

Το μεγάλο ματς για τη Super League διεξάγεται το απόγευμα της Κυριακής, όταν ο Άρης υποδέχεται την ΑΕΚ. Η Ένωση δεν έχει χάσει κανένα από τα 11 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια για το πρωτάθλημα, κερδίζοντας τα 9 από αυτά. Σε 7 περιπτώσεις, μάλιστα, δεν δέχθηκε καν γκολ σε αυτό το σερί. Επίσης, η ΑΕΚ τρέχει αήττητο σερί 5 αγώνων στο ζευγάρι στη Θεσσαλονίκη, επίδοση που είναι η κορυφαία της από το 2010.

Άλλωστε, η ομάδα του Νίκολιτς τρέχει νικηφόρο σερί 7 αγώνων στο πρωτάθλημα (κορυφαίο της από το 2006), με το διπλό να πληρώνει 1.66. Τέλος, ο Λούκα Γιόβιτς έχει ήδη φτάσει τα 7 γκολ στο πρωτάθλημα, επίδοση που είναι η καλύτερή του σε μία σεζόν από το 2018-19, όταν έφτασε τα 17 με την Άιντραχτ Φρανκφούρτης. Το να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή ο Γιόβιτς προσφέρεται σε απόδοση.

bwin Quick Hits

Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα του Ατρόμητου, όμως η παράδοση είναι εντυπωσιακά υπέρ του. Πιο συγκεκριμένα, οι «ερυθρόλευκοι» δεν έχουν χάσει σε καμία από τις 10 προηγούμενες εξόδους τους στο ζευγάρι, φτάνοντας 7 φορές στη νίκη. Βρίσκουμε το διπλό το 1.30. Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός έχει την κορυφαία άμυνα του πρωταθλήματος εκτός με παθητικό μόλις 4 τερμάτων. Το διπλό σε συνδυασμό με N/G πληρώνει 1.87.

Ο ΠΑΟΚ έχει έξοδο στο Αγρίνιο, όπου αντιμετωπίζει τον Παναιτωλικό. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» δεν έχει χάσει κανένα από τα 21 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια για τη Super League, κερδίζοντας τα 19 από αυτά, ενώ εκτός έδρας κάνει την κορυφαία του επίδοση κόντρα σε οποιονδήποτε αντίπαλο (με 10+ ματς): έχει κερδίσει το 87% των αγώνων επί του Παναιτωλικού, με το διπλό τώρα να προσφέρεται στο 1.41.

Το πρόγραμμα της Super League κλείσει με την αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός. Οι «πράσινοι» έχουν κερδίσει τα 16 από τα 17 προηγούμενα εντός έδρας μεταξύ τους παιχνίδια (μοναδική εξαίρεση το 0-1 τον Μάιο του 1992). Παράλληλα, οι φιλοξενούμενοι δεν έχουν πετύχει ούτε ένα γκολ στα 5 τελευταία παιχνίδια τους για το πρωτάθλημα, σερί που είναι το χειρότερό τους από το 1988. Ο άσος σε συνδυασμό με N/G προσφέρεται σε απόδοση 1.57.

Ο Λεβαδειακός κέρδισε και τα 2 πιο πρόσφατα ματς με αντίπαλο τον Βόλο για το πρωτάθλημα. Θα φτάσει για πρώτη φορά στην ιστορία του τις 3 διαδοχικές νίκες στο ζευγάρι; Στο 1.65 ο άσος.

Ο Αστέρας Τρίπολης μετράει 3 σερί νίκες επί του ΟΦΗ για το πρωτάθλημα. Θα κερδίσει ξανά, για να πετύχει την 4η διαδοχική νίκη στο ζευγάρι για πρώτη φορά στην ιστορία του; Στο 2.70 βρίσκουμε το διπλό.

Μόλις 1 ήττα έχει υποστεί στη Φρανκφούρτη η Ντόρτμουντ από την Άιντραχτ στις 9 προηγούμενες επισκέψεις της σε όλες τις διοργανώσεις. Θα φτάσουν οι φιλοξενούμενοι σε ακόμα μία νίκη; Στο 2.05 το διπλό.

Η Χετάφε μετράει 3 διαδοχικές νίκες σε ματς πρωταθλήματος, που διεξήχθησαν Παρασκευή. Την ίδια στιγμή, η Σοσιεδάδ έχει πετύχει μόλις 1 νίκη στα 5 δικά της τελευταία παιχνίδια τη συγκεκριμένη μέρα. Ο άσος προσφέρεται στο 3.40.

Η Μπάγερν φιλοξενεί τη Βόλφσμπουργκ, από την οποία δεν έχει χάσει ούτε μία φορά στα 28 πιο πρόσφατα μεταξύ τους ματς για την Bundesliga στο Μόναχο. Την ίδια στιγμή, οι Βαυαροί σκοράρουν 2+ γκολ σε κάθε ένα από τα 23 τελευταία παιχνίδια τους στο πρωτάθλημα, επίδοση που είναι ρεκόρ. Σε ενισχυμένη απόδοση 4.50 βρίσκουμε τον άσο σε συνδυασμό με Over 4,5 γκολ.

Ώρα Κυπέλλου στην Αγγλία, με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να υποδέχεται την Μπράιτον το απόγευμα της Κυριακής. Στις 6 προηγούμενες περιπτώσεις που οι δυο τους συναντήθηκαν στη διοργάνωση, οι Red Devils πήραν την πρόκριση σε όλες τις περιπτώσεις. Τώρα, το να προκριθεί η Γιουνάιτεντ πληρώνει 1.43. Παράλληλα, στα 7 από τα 8 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια στο Old Trafford σκόραραν και οι δύο ομάδες, με το G/G να προσφέρεται στο 1.55.

Μεγάλο ματς στο Λονδίνο για το FA Cup, με την Τότεναμ να αντιμετωπίζει την Άστον Βίλα. Οι Villagers έχουν κερδίσει και τα 3 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, ανάμεσα στα οποία ήταν και εκείνο για το Κύπελλο τον περασμένο Φεβρουάριο (2-1). Η τελευταία φορά που η Βίλα σημείωσε 4 σερί νίκες στο ζευγάρι ήταν τον Ιανουάριο του 1996. Θα επαναλάβει εκείνη την επιτυχία; Στο 2.60 το διπλό.

Η Λεβερκούζεν υποδέχεται τη Στουτγκάρδη, από την οποία έχει χάσει μόλις 1 φορά στα 29 προηγούμενα μεταξύ τους ματς σε όλες τις διοργανώσεις (0-1 τον Απρίλιο του 2018). Από τότε, το αήττητο σερί των «ασπιρίνων» έχει φτάσει στα 15 παιχνίδια. Βρίσκουμε τον άσο στο 1.95.

Η Εσπανιόλ μετράει 3 διαδοχικές εκτός έδρας νίκες στο πρωτάθλημα και διεκδικεί την 4η για πρώτη φορά στην ιστορία της. Θα τα καταφέρει με αντίπαλο τη Λεβάντε; Το διπλό πληρώνει 2.25.

Σε κανένα από τα 6 προηγούμενα εντός έδρας παιχνίδια της για το πρωτάθλημα δεν σκόραρε η Οβιέδο. Μόνο μία ομάδα στην ιστορία της LaLiga δεν βρήκε δίχτυα για 7 διαδοχικά εντός έδρας ματς: η Μπιλμπάο το 1996. Θα το εκμεταλλευτεί η Μπέτις, για να φτάσει στη νίκη; Στο 1.93 το διπλό.

Η Αλαβές μετράει 5 διαδοχικές εκτός έδρας ήττες στη LaLiga. Δεν βρήκε καν δίχτυα, μάλιστα, στις 4 από αυτές. Θα το εκμεταλλευτεί η Βιγιαρεάλ, για να φτάσει στη νίκη; Στο 1.49 ο άσος.

