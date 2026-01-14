Οπαδοί του ΠΑΟΚ βρέθηκαν στο «Ελ. Βενιζέλος» κι αποθέωσαν τον Ραζβάν Λουτσέσκου και τους παίκτες για την πρόκριση επί του Ολυμπιακού.

Πολλοί οπαδοί, μέλη απο τον «Πανελλήνιο» σύνδεσμο κυρίως, βρέθηκαν στο αεροδρόμιο της Αθήνας Οι φίλοι του ΠΑΟΚ αποθέωσαν τους παίκτες του Δικεφάλου, τον Ραζβάν Λουτσέσκου και φυσικά ζητούσαν την κατάκτηση του τίτλου.

Εκείνη τη στιγμή, όμως, στο αεροδρόμιο έφτασε και η αποστολή του ΟΦΗ, προκειμένου να πετάξει για το Ηράκλειο. Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ αποθέωσαν και τους Κρητικούς, μετά τη σπουδαία πρόκριση επί της ΑΕΚ, ενώ και κάποιοι Κρητικοί οπαδοί με τη σειρά τους αποθέωσαν την ομάδα του Δικεφάλου.

Να σημειωθεί ότι την ερχόμενη Κυριακή στην Τούμπα, είναι προγραμματισμένη η αναμέτρηση ΠΑΟΚ - ΟΦΗ

Βίντεο από την υποδοχή στο αεροδρόμιο