Η Κολωνία προσπάθησε να βάλει δύσκολα στην Μπάγερν Μονάχου, όμως οι Βαυαροί επικράτησαν 3-1 με ανατροπή των Τράγων. Νίκες και για Λειψία, Χόφενχαϊμ και Βόλφσμπουργκ.

Την επέλασή της προς την κατάκτηση ακόμη ενός τίτλου στην Bundesliga συνέχισε η Μπάγερν Μονάχου, που επιβλήθηκε 3-1 με εκτός έδρας ανατροπή της Κολωνίας.

Όλα έδειχναν ότι το πρώτο μέρος θα ολοκληρωθεί χωρίς σκορ, ωστόσο ο Μάινα έβαλε μπροστά τους Τράγους στο 41', με τον Γκνάμπρι να προλαβαίνει να ισοφαρίσει στο 45+5'. Εντέλει, η ολική ανατροπή ήρθε με Μιν-Γιάε (71') και Καρλ (84'), με τους Βαυαρούς να ξεφεύγουν εκ νέου στο +11 από την Ντόρτμουντ.

Την ίδια ώρα, η Λειψία επέστρεφε στις επιτυχίες νικώντας 2-0 (53' Όρμπαν, 56' Καρντόσο) εντός έδρας τη Φράιμπουργκ, ενώ σταθερά στο κόλπο για την έξοδο στο Champions League είναι η Χόφενχαϊμ, που διέλυσε με 5-1 (22' πέν., 45+1', 45+4' Κράμαριτς, 24' Λέμπερλε, 77' Μόρστεντ - 69' Ματσίνο) την Γκλάντμπαχ.

Νωρίτερα, η Βόλφσμπουργκ ζορίστηκε αλλά επέστρεψε στις νίκες μετά τον διασυρμό στο Μόναχο, λυγίζοντας με 2-1 (25' πέν. Έρικσεν, 88' Πεϊτσίνοβιτς - 40' Σμιθ) τη Ζανκτ Πάουλι εντός έδρας. Βασικός για τους Λύκους ήταν ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, ενώ ο Μανώλης Σάλιακας έμεινε στον πάγκο για τους ηττημένους.