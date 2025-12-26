Boxing Day: Ιστορικά σερί και παραδόσεις

Οι νίκες της Γιουνάιτεντ την Boxing Day, το σερί της Ίντερ επί της Αταλάντα, οι τρομερές επιδόσεις της Άστον Βίλα, ο φοβερός Χάαλαντ και όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε πριν την αγωνιστική στα Crazy Stats!

Το μοναδικό ματς για την Boxing Day στην Premier League διεξάγεται την Παρασκευή, όταν η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ υποδέχεται τη Νιουκάστλ. Οι φιλοξενούμενοι έχουν κερδίσει τα 4 από τα 5 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια για το πρωτάθλημα και ψάχνουν σερί νίκες στο Old Trafford για πρώτη φορά μετά το 1935!

Παράλληλα, οι «καρακάξες» έχουν κερδίσει και τα 2 πιο πρόσφατα παιχνίδια τους ανάμεσα σε Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά, ανάμεσα στα οποία ήταν και το περσινό κόντρα στη Γιουνάιτεντ. Οι γηπεδούχοι, μάλιστα, έχουν χάσει χάσει και τα 3 δικά τους τελευταία παιχνίδια στο ίδιο διάστημα… Βρίσκουμε τώρα το διπλό στο 2.65. Την ίδια στιγμή, πάντως, οι Red Devils έχουν κερδίσει και τα 3 τελευταία τους παιχνίδια για την Boxing Day κόντρα στη Νιουκάστλ (2012, 2014 και 2019). Θα συνεχίσουν την καλή παράδοση οι γηπεδούχοι; Ο άσος πληρώνει 2.45.

Νότιγχαμ Φόρεστ – Μάντσεστερ Σίτι: Χάαλαντ ο… τρομερός!

Το υπόλοιπο πρόγραμμα της αγωνιστικής στην Premier League ξεκινάει το μεσημέρι του Σαββάτου με την αναμέτρηση ανάμεσα σε Νότιγχαμ Φόρεστ και Μάντσεστερ Σίτι. Οι γηπεδούχοι κέρδισαν το πιο πρόσφατο μεταξύ τους ματς, όμως δεν έχουν πετύχει διαδοχικές νίκες στο ζευγάρι από το 1995. Επιπλέον, οι Citizens δεν έχουν χάσει κανένα από τα 10 προηγούμενα δικά τους παιχνίδια ανάμεσα σε Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά, κερδίζοντας τα 8 από αυτά.

Η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα, μάλιστα, προέρχεται από 3 διαδοχικές νίκες με σκορ 3-0, κερδίζοντας για τελευταία φορά τον Φεβρουάριο του 2021 περισσότερα σερί ματς χωρίς να δεχθεί γκολ στο πρωτάθλημα. Αν το κάνουν ξανά, πετυχαίνοντας και πάλι 3+ θα είναι η πρώτη ομάδα στην ιστορία της κατηγορίας που το καταφέρνει. Το διπλό προσφέρεται στο 1.60, ενώ αν συνδυαστεί με Over 3,5, τότε παίρνουμε ενισχυμένη απόδοση 4.00.

Από εκεί και πέρα, ο Έρλινγκ Χάαλαντ συνεχίζει να εντυπωσιάζει και έχει πετύχει 19 γκολ σε 17 ματς για τη Σίτι φέτος στην Premier League! Βρήκε δίχτυα, μάλιστα, 5 φορές στα 6 προηγούμενα παιχνίδια του με αντίπαλο τη Φόρεστ. Σε ενισχυμένη απόδοση 3.40 να πετύχει τώρα ο Χάαλαντ το πρώτο γκολ στο παιχνίδι.

Αταλάντα – Ίντερ: Το σερί των «νερατζούρι»

Το μεγάλο ματς της αγωνιστικής στην Ιταλία διεξάγεται στο Μπέργκαμο, όπου η Αταλάντα φιλοξενεί την Ίντερ. Οι «νερατζούρι» έχουν δημιουργήσει πολύ καλή παράδοση στο ζευγάρι, κερδίζοντας και τα 6 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια, τη στιγμή που το αήττητο σερί τους έχει φτάσει στα 13 παιχνίδια και είναι το κορυφαίο από το 1967!

Η Ίντερ, μάλιστα, έχει πετύχει 2+ γκολ σε κάθε ένα από τα 6 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια, ενώ έχει κερδίσει το τελευταίο ματς του έτους στις 6 από τις 7 πιο πρόσφατες περιπτώσεις. Την ίδια στιγμή, η Αταλάντα έχει πανηγυρίσει τη νίκη στο τελευταίο παιχνίδι του έτους μόλις σε 1 από τις 5 προηγούμενες σεζόν, χάνοντας από την Ίντερ το 2022. Το διπλό πληρώνει 2.10, ενώ αν συνδυαστεί με Over 1,5 η απόδοση ανεβαίνει στο 2.45.

bwin Quick Hits

Μεγάλο ματς στο Λονδίνο, όπου η Τσέλσι υποδέχεται την Άστον Βίλα. Οι γηπεδούχοι προέρχονται από 10 διαδοχικές νίκες σε όλες τις διοργανώσεις και θα επιχειρήσουν να ισοφαρίσουν το ρεκόρ συλλόγου από το 1914. Στο πρωτάθλημα, το νικηφόρο σερί των Villagers έχει φτάσει στα 7 παιχνίδια και είναι το κορυφαίο τους από το 1910! Θα το διευρύνουν; Η διπλή ευκαιρία Χ2 προσφέρεται σε απόδοση 1.93.

10 - Aston Villa have won 10 consecutive matches as a top-flight team for the first time since March 1914 (a run of 11). Historic. pic.twitter.com/6HZX6HYnrp — OptaJoe (@OptaJoe) December 21, 2025

Η Άρσεναλ υποδέχεται την Μπράιτον και προέρχεται από 5 διαδοχικές εντός έδρας νίκες για το πρωτάθλημα, επίδοση που είναι η κορυφαία της από τον Δεκέμβριο του 2022. Οι φιλοξενούμενοι, μάλιστα, δεν έχουν κερδίσει ούτε μία φορά με τον Χίρτσελερ στον πάγκο κατά τη διάρκεια του Δεκεμβρίου σε 10 ματς! Στο 1.42 ο άσος.

Η Λίβερπουλ θέλει να συνεχίσει τις επιτυχίες και υποδέχεται τη Γουλβς, που δεν έχει χάσει και στις 8 προηγούμενες επισκέψεις της στο Anfield για την Premier League. Ο άσος τώρα προσφέρεται σε απόδοση 1.24. Από εκεί και πέρα, ο Ούγκο Εκιτίκε έχει βρει δίχτυα και στα 3 τελευταία του ματς στο πρωτάθλημα. Από το υπάρχον ρόστερ των Reds μόνο ο Σαλάχ έχει σκοράρει σε 4 σερί παιχνίδια. Σε ενισχυμένη απόδοση 3.20 να ανοίξει το σκορ ο Εκιτίκε.

Η Μίλαν έχει κερδίσει και τα 9 προηγούμενα παιχνίδια με αντίπαλο τη Βερόνα για τη Serie A. Θα διευρύνει το εξαιρετικό σερί; Στο 1.39 ο άσος.

Η Ρόμα έχει χάσει μόλις 1 από τα 20 προηγούμενα παιχνίδια με αντίπαλο τη Τζένοα για το πρωτάθλημα (το 2023). Θα φτάσουν σε ακόμα μία νίκη οι γηπεδούχοι; Ο άσος πληρώνει 1.65.

Η Πίζα έχει πετύχει μόλις 1 γκολ εντός έδρας στη σεζόν στην Ιταλία. Τώρα, υποδέχεται τη Γιουβέντους, με το διπλό να προσφέρεται σε απόδοση 1.49.

6 - #Juventus have won six of their last seven matches in all competitions (L1), after having achieved only five victories in their first 16 competitive matches this season – excluding the Club World Cup (D8, L3). Ascent. pic.twitter.com/VEUCzTBw3e — OptaPaolo (@OptaPaolo) December 20, 2025

Και τα 4 πιο πρόσφατα ματς ανάμεσα σε Πάρμα και Φιορεντίνα για το πρωτάθλημα έληξαν ισόπαλα. Μόνο μία φορά στην ιστορία των «παρμέτσι» σημείωσαν 5 διαδοχικές ισοπαλίες στη Serie A: κόντρα στη Φιορεντίνα την περίοδο 1992-85. Θα επαναληφθεί η ιστορία; Στο 3.20 η ισοπαλία.

Η Έβερτον μετράει 3 διαδοχικές νίκες επί της Μπέρνλι σε όλες τις διοργανώσεις, χωρίς να δεχθεί ούτε ένα γκολ. Τα «ζαχαρωτά», μάλιστα, δεν έχουν χάσει κανένα από τα 6 προηγούμενα παιχνίδια τους για την Premier League ανάμεσα στα Χριστούγεννα και στην Πρωτοχρονιά. Βρίσκουμε το διπλό στο 2.00.

Κανένα από τα 9 προηγούμενα παιχνίδια της για το πρωτάθλημα κόντρα στην Μπόρνμουθ δεν έχει χάσει η Μπρέντφορντ, κερδίζοντας τα 7 από αυτά. Θα συνεχίσουν οι γηπεδούχοι το εξαιρετικό τους σερί; Στο 2.25 προσφέρεται ο άσος.

Η Γουέστ Χαμ έχει χάσει μόλις 1 από τα 14 προηγούμενα εντός έδρας ματς κόντρα στη Φούλαμ για το πρωτάθλημα. Θα συνεχίσει το καλό σερί; Στο 2.65 ο άσος.

Στο τελευταίο παιχνίδι της Λιντς για το έτος έχουν σημειωθεί μόλις 2 γκολ τα 3 τελευταία χρόνια. Θα δούμε ξανά χαμηλό σκορ κόντρα στη Σάντερλαντ; Στο 1.63 το Under 2,5.

Η Κάλιαρι δεν σκόραρε καν στο τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς στο πρωτάθλημα σε κανένα από τα 4 προηγούμενα έτη. Βρίσκουμε τον άσο στο ματς με την Τορίνο στο 1.98.

Η Μίλγουολ έχει χάσει μόλις 1 φορά στις 7 προηγούμενες αναμετρήσεις της για την Boxing Day. Θα συνεχίσει το καλό σερί κόντρα στην Ίπσουιτς; Η διπλή ευκαιρία 1Χ πληρώνει 1.75.

Κανένα από τα 8 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια της για την Boxing Day δεν έχει χάσει η Κόβεντρι, κερδίζοντας τα 7 από αυτά. Θα διευρύνει το σερί με αντίπαλο τη Σουόνσι; Στο 1.80 ο άσος.

Σε κανένα από τα 5 τελευταία της ματς για την Boxing Day δεν σκόραρε η ΚΠΡ. Θα το εκμεταλλευτεί η Πόρτσμουθ, για να φτάσει στη νίκη; Στο 2.85 προσφέρεται ο άσος.

Σε κανένα από τα 11 προηγούμενα παιχνίδια ανάμεσα σε Στόουκ και Πρέστον δεν ηττήθηκε ο φιλοξενούμενος. Θα συνεχιστεί η παράδοση; Στο 1.66 η διπλή ευκαιρία Χ2.

Η Χάντερσφιλντ έχει πετύχει 4 διαδοχικές νίκες για την Boxing Day και με μία ακόμα θα ισοφαρίσει το ρεκόρ συλλόγου από το 1924. Θα τα καταφέρει κόντρα στην Πορτ Βέιλ; Στο 1.78 ο άσος.

Η Γουόλσολ μετράει 3 διαδοχικές νίκες για την Boxing Day, ενώ δεν ηττήθηκε σε καμία από τις 3 προηγούμενες περιπτώσεις που αντιμετώπισε την Κρου Αλεξάντρα τη συγκεκριμένη μέρα. Θα συνεχίσουν οι γηπεδούχοι το καλό σερί; Στο 2.05 ο άσος.

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

