Διπλό – δήλωση από τον Ολυμπιακό που επιστρέφει!

Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται στη γειτονική Ιταλία από τη Βίρτους Μπολόνια στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της Euroleague.

Οι «ερυθρόλευκοι» μετά την εντός έδρας νίκη τους απέναντι στη Βιλερμπάν θέλουν να δώσουν συνέχεια στα θετικά τους αποτελέσματα. Το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα έπαιξε καλό μπάσκετ στο ΣΕΦ απέναντι στους Γάλλους την προηγούμενη αγωνιστική και έφτασε δίκαια στο 107-84.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ήταν και πάλι από τους πρωταγωνιστές με 22 πόντους και 6 ασίστ, ενώ ο Φουρνιέ βρήκε τον καλό του εαυτό και πρόσθεσε άλλους 21 πόντους. Με αυτό το αποτέλεσμα ο Ολυμπιακός ανέβηκε στη 10η θέση με ρεκόρ 9-7, έχοντας βέβαια και ένα παιχνίδι λιγότερο το αναβληθέν με τη Φενερμπαχτσέ.

Την Κυριακή βέβαια ο Γιώργος Μπαρτζώκας είδε τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να πραγματοποιεί μία από τις καλύτερες εμφανίσεις της καριέρας του απέναντι στον Κολοσσό Ρόδο. Ο Έλληνας γκαρντ σταμάτησε στους 41 πόντους έχοντας μοιράσει 5 ασίστ και έχοντας κατεβάσει και 6 ριμπάουντ.

Κάπως έτσι ο Ολυμπιακός έφτασε στο 100-86 και παραμένει αήττητος στο πρωτάθλημα (11-0). Μπορεί να συνεχίσει το σερί του και στην Ευρωλίγκα και το διπλό είναι σε απόδοση 1.56 στη Novibet.

Από την άλλη η Μπολόνια σε ένα τρομερό παιχνίδι στο Βελιγράδι την προηγούμενη αγωνιστική, γνώρισε την ήττα με 90-89. Οι Ιταλοί είχαν την ευκαιρία να πάρουν τη νίκη, όμως ο Έντουαρντς αστόχησε στο τρίποντο που επιχείρησε στην τελευταία επίθεση.

Με ρεκόρ 8-9 είναι στην 12η θέση όμως στην έδρα τους παρουσιάζουν ένα σαφώς καλύτερο πρόσωπο μετρώντας 6 νίκες σε 7 παιχνίδια. Σκοράρουν κατά μέσο όρο 81.6 πόντους ανά παιχνίδι και το Over 164.5 Πόντοι στην αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό είναι σε απόδοση 1.87 στη Novibet.

Το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα αν βρει ρυθμό επιθετικά μπορεί να φτάσει ακόμα και τους 100 πόντους και αυτός που βρίσκεται σε τρομερή κατάσταση είναι ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ο άσος του Ολυμπιακού μπορεί να εκμεταλλευτεί το μομέντουμ που έχει και στην Ιταλία και να είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του.

