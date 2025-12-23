Ζαλγκίρις - Παναθηναϊκός : Βγαίνει μπροστά ο Σορτς

Ανάλυση και προγνωστικά για το ματς του Παναθηναϊκού στην Euroleague.

Ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει στο Κάουνας χωρίς τον Κώστα Σλούκα αλλά με ηθικό υψηλό και στόχο τη διεύρυνση του νικηφόρου σερί του.

Παραδοσιακά μια δύσκολη αποστολή. Ίσως φέτος μάλιστα να είναι ακόμα υψηλότερος ο πήχης για το “τριφύλλι” στη Λιθουανία, καθότι η Ζάλγκιρις έχει δημιουργήσει ένα εξαιρετικό σύνολο που έχει αποδείξει ότι μπορεί να πιάσει υψηλά standards και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Η δυναμική της γραμμής των γκαρντ των γηπεδούχων είναι μεγάλη ενώ η πληθώρα δεξιοτήτων στη γραμμή των φόργουορντ δίνει την ευκαιρία στον κόουτς Ματσιούλις να παρατάσσει διαφορετικά σχήματα κάθε φορά, ανάλογα με την περίσταση.

Ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει στο Κάουνας χωρίς τον Κώστα Σλούκα και με συγκεκριμένο αγωνιστικό σκετικό. Ο T.J. Shorts σε πρώτο πλάνο και μαζί του η στόχευση για κατοχές στο ανοιχτό γήπεδο όπου βρίσκεται η “Αχίλλειος πτέρνα” της λιθουανικής άμυνας. Φυσικά όλα θα ξεκινήσουν απο την πιεστική περιφερειακή άμυνα των πρασίνων, η οποία υπήρξε το κλειδί για το 2/2 απέναντι σε Φενέρ και Χάποελ την προηγούμενη εβδομάδα.

Χωρίς τον καλύτερο δημιουργό του στο μισό γήπεδο, ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να προσαρμόσει τη στρατηγική του και να ψάξει πόντους στο transition μέσα από την άμυνα του. Σημαντικές βοήθειες πάντως σε σετ καταστάσεις μπορεί να δώσει και ο Ομέρ Γιουρτσεβέν εφόσον προσαρμοστεί στο “φυσικό” παιχνίδι των γηπεδούχων, σκοράροντας με πλάτη στο καλάθι.

Πάμε για κλειστή αναμέτρηση, με την αποτελεσματικότητα της ελληνικής άμυνας να καθορίζει εν πολλοίς την εικόνα των φιλοξενούμενων στο συγκεκριμένο ματς.

Hoopfellas.gr για το Stoiximan Blog

