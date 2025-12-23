Βάζει τις βάσεις για ένα… ιστορικό 2026!

Χριστουγεννιάτικη αποστολή στο Κάουνας για τον Παναθηναϊκό που αντιμετωπίζει τη Ζαλγκίρις στη «Zalgirio Arena» (20:00) για την 18η αγωνιστική και τελευταία για το 2025 στη Euroleague.

Άλλη μια απαιτητική δοκιμασία για τον Παναθηναϊκό που θέλει μέσω Κάουνας να επιβεβαιώσει την ανοδική του πορεία και να κλείσει με ιδανικό τρόπο το έτος παίρνοντας ακόμα μεγαλύτερη ώθηση για τη συνέχεια του «μαραθωνίου».

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν αντέδρασε εξαιρετικά στη διαβολοβδομάδα που προηγήθηκε, παίρνοντας μεγάλες νίκες με τη Φενέρ στην Πόλη (77-81) και τη Χάποελ Τελ Αβίβ στο «T-Center» (93-82), με τον Τούρκο τεχνικό να επικρατεί στην προπονητική «σκακιέρα» απέναντι σε Σαρούνας Γιασικεβίτσιους και Δημήτρη Ιτούδη αντίστοιχα και το «τριφύλλι» να ανεβαίνει στο 11-6, όντας σε απόσταση βολής από την κορυφή.

Κυρίως όμως η αγωνιστική εικόνα της ομάδας μεταμορφώθηκε προς το καλύτερο, με την επιστροφή του Όσμαν να παίζει καθοριστικό ρόλο καθώς ο Τούρκος φόργουορντ επέστρεψε σαν έτοιμος από καιρό, με προσφορά και στις δύο πλευρές και από διαφορετικές θέσεις, καθώς ειδικά με τη Χάποελ αγωνίστηκε με εξαιρετικό βαθμό τόσο στην κλασική του θέση («3») όσο και στο «4» στην τελευταία περίοδο όπου ο Παναθηναϊκός ήταν καταιγιστικός.

Στο Κάουνας η ομάδα του Αταμάν θα ψάξει την τρίτη σερί νίκη για να επιβεβαιώσει την αγωνιστική της άνοδο, σε μία από τις λίγες έδρες όπου δεν έχει επικρατήσει την τελευταία διετία, με ήττες πρόπερσι (80-68) και πέρσι (84-77). Στο1.95 η νίκη του Παναθηναϊκού με χάντικαπ -3.5.

Η Ζαλγκίρις του Τόμας Μασιούλις έχει ρεκόρ 10-7 και είναι κλασική ομάδα έδρας (6-3 στη «Zalgirio Arena») προερχόμενη από… ανάμικτη διαβολοβδομάδα με ήττα από την Εφές (64-87) και νίκη επί της Παρτιζάν (109-68).

Ο Παναθηναϊκός θα κληθεί να αντιμετωπίσει μεταξύ άλλων τον φοβερό και τρομερό Σιλβέν Φρανσίσκο (20.6 αξιολόγηση, 17.1 πόντους, 6.9 ασίστ) εν τη απουσία του τραυματία Κώστα Σλούκα, αλλά με τον Ρισόν Χολμς να επιστρέφει στην Euroleague μετά την επιστροφή του στον αγώνα πρωταθλήματος με τον Ηρακλή με 19 πόντους.

Ο Τζέριαν Γκραντ που ήταν εξαιρετικός στο 2/2 της περασμένης εβδομάδας θα αναλάβει τόσο αμυντικές αποστολές, όσο και εκτελεστικές και δη από την περίμετρο. Στο 2.95 να έχει Over 1.5 εύστοχα τρίποντα.

Τέλος, ανάμεσα στις 800+ προσφερόμενες αγορές του αγώνα, μπορεί κάποιος να βρει ειδικό στοίχημα ομάδων και παικτών, super ενισχυμένες αποδόσεις, και μία πλούσια γκάμα από στατιστικές επιλογές (πόντοι, ριμπάουντ, τρίποντα κ.ά).

