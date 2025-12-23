Πειραιώς & Visa: Θέσεις στα VIP για όσους βρέθηκαν στο ΣΕΦ για το Ολυμπιακός – LDLC ASVEL

Μια ξεχωριστή μπασκετική εμπειρία ετοίμασε η Τράπεζα Πειραιώς και η Visa για τους φιλάθλους που βρέθηκαν την Παρασκευή 19/12 στο ΣΕΦ, στον αγώνα του Ολυμπιακού με τη LDLC ASVEL.

Από τη στιγμή που οι φίλοι του μπάσκετ έκατσαν στη θέση τους, μια ευχάριστη έκπληξη τους περίμενε, καθώς όλοι οι θεατές έλαβαν ένα δώρο, ανεξαρτήτως θέσης ή εισιτηρίου. Η βραδιά, όμως, δεν σταμάτησε εκεί.

Όσοι είχαν μαζί τους κάρτα Visa της Πειραιώς, το μόνο που χρειαζόταν ήταν να την δείξουν όταν τους ζητήθηκε. Δεν ήταν απαραίτητη καμία αγορά ή συναλλαγή και o πιο γρήγορος που την έδειξε στην κάμερα, αναβαθμίστηκε αυτόματα η θέση του σε VIP. Μια πραγματικά προνομιακή εμπειρία στο γήπεδο, που έκανε την εμπειρία κάθε φιλάθλου μαγευτική.

Η Πειραιώς και η Visa αποδεικνύουν για ακόμη μία φορά ότι βρίσκονται δίπλα στον αθλητισμό και στους φιλάθλους, προσφέροντας δράσεις που κάνουν την παρουσία στο γήπεδο ακόμη πιο απολαυστική.

Το ραντεβού στο ΣΕΦ, λοιπόν, σίγουρα έμεινε αξέχαστο για όσους είχαν την κάρτα Visa της Πειραιώς!