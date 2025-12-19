Επιστροφή στις νίκες μέσα από την επίθεση!

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Βιλερμπάν στο ΣΕΦ για την 17η αγωνιστική της Euroleauge ψάχνοντας μετά από καιρό ένα θετικό αποτέλεσμα.

Οι «ερυθρόλευκοι» παρουσιάστηκαν κατώτεροι των περιστάσεων στο μεγαλύτερο μέρος της εντός έδρας αναμέτρησης με τη Βαλένθια την Τρίτη (16/12) και γνώρισαν την ήττα με 92-99.

Το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα βρέθηκε μπροστά με 10 πόντους στο 2ο δεκάλεπτο, ενώ πραγματοποίησε μία πολύ καλή 3η περίοδο έφτασε στο +12 (69 – 57) και έδειχνε να ελέγχει το ματς. Στο τέλος όμως ο Ολυμπιακός «μπλόκαρε», είδε την αντίπαλο του να είναι εύστοχη από τα 6,75 και έτσι ο ίδιος έφυγε απογοητευμένος από το γήπεδο.

Ο Σάσα Βεζένκοφ με 24 πόντους και 8 ριμπάουντ ήταν ο καλύτερος παίκτης των γηπεδούχων, ενώ από 13 πόντους είχαν οι Μιλουτίνοφ και Γουόκαπ.

Αυτή ήταν η 3η σερί ήττα του Ολυμπιακού στη διοργάνωση, «έπεσε» στην 11η θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 8-7 αλλά έχει ένα παιχνίδι λιγότερο. Η νίκη απέναντι στη Βιλερμπάν μοιάζει μονόδρομος. Ο άσος (-13,5 χάντικαπ) είναι σε απόδοση 1.87 στη Novibet.

Από την άλλη η Βιλερμπάν πήρε μία μεγάλη νίκη απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου την Τετάρτη (17/12) με 76-74 στη Γαλλία. Οι Ερτέλ (15π.) και Γουότσον (14π.) ήταν οι πρώτοι σκόρερ για το σύνολο του Πουπέ, το οποίο παραμένει βέβαια στην τελευταία θέση της βαθμολογίας.

Έβαλε βέβαια τέλος στο σερί των 4 ηττών που έτρεχε στη διοργάνωση και έδειξε ότι στην έδρα της είναι σαφώς καλύτερη. Άλλωστε μακριά από το «σπίτι» της μετράει μόνο ήττες και αυτό είναι κάτι που θέλει να εκμεταλλευτεί ο Ολυμπιακός. Μπορεί να το κάνει και με εμφατικό τρόπο και το Over 167.5 πόντοι προσφέρεται σε απόδοση 1.89 στη Novibet.

Ο Βεζένκοφ προέρχεται από μία γεμάτη εμφάνιση με αντίπαλο τη Βαλένθια και τώρα θέλει να δώσει συνέχεια απέναντι στη Βιλερμπάν. Θα πάρει αρκετές προσπάθειες και μπορεί να είναι και πάλι ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού.

