Στην καλύτερη τους στιγμή με το αποτέλεσμα να κρίνεται στο όριο!

Ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ έρχονται αντιμέτωποι στη Λεωφόρο στο αθηναϊκό ντέρμπι που δεσπόζει στη 12η αγωνιστική της Super League.

Αμφότερες οι ομάδες προέρχονται από μεγάλες ευρωπαϊκές νίκες και θέλουν να δώσουν συνέχεια.

Οι «πράσινοι» το βράδυ της Πέμπτης επικράτησαν εντός έδρας με 2-1 της Στουρμ Γκρατς και βάζουν πλώρη για την πρώτη οκτάδα του Europa League. Ο Ράφα Μπενίτεθ παράταξε την ομάδα του με 3-5-2, με τον Σφιντέρσκι να ανοίγει το σκορ στο 18’. Κόντρα στη ροή του αγώνα ήρθε η ισοφάριση στο 34’ και τελικά τη λύση έδωσε ο Καλάμπρια με πολύ ωραία ενέργεια στο 74’.

Το «τριφύλλι» είναι αήττητος φέτος εντός έδρας και με τον Μπενίτεθ στον πάγκο δείχνει βελτιωμένο. Μετράει 4 σερί νίκες, απέχει 7 βαθμούς από την ΑΕΚ, με ένα παιχνίδι λιγότερο, και το ντέρμπι θα έχει ένταση και αρκετές μονομαχίες. Τo Under 2.5 γκολ στην αναμέτρηση προσφέρεται σε απόδοση 1.77 στη Novibet.

Από την άλλη η ΑΕΚ έφυγε με ένα σπουδαίο διπλό από τη Φλωρεντία απέναντι στη Φιορεντίνα (1-0). Μοναδικός σκόρερ της αναμέτρησης ήταν ο Γκατσίνοβιτς στο 35’ και στη συνέχεια η Ένωση διαχειρίστηκε πολύ σωστά το προβάδισμα της και θα μπορούσε να βρει και άλλο τέρμα.

Είχε ανάγκη ένα τέτοιο αποτέλεσμα και πλέον έγινε το φαβορί για μία θέση στην πρώτη οκτάδα. Ο Νίκολιτς είδε την ομάδα του να είναι συμπαγής αμυντικά για άλλο ένα παιχνίδι και να παίρνει την 5η νίκη της στα τελευταία 6 ματς με το ίδιο μάλιστα σκορ.

Σε ένα ματς με ένταση και αρκετές μονομαχίες, είναι πιθανό να υπάρξουν κάρτες από τον Γερμανό Σρέντερ, που στα τρία ματς που έχει σφυρίξει φέτος έχει «κιτρινίσει» 15 παίκτες. Το Over 6.5 κάρτες προσφέρεται σε απόδοση 2.04 στη Novibet.

Τόσο ο Παναθηναϊκός όσο και η ΑΕΚ δείχνουν σε καλή κατάσταση και θα προσπαθήσουν να απενεργοποιήσουν ο ένας τα όπλα του άλλου. Η ισοπαλία στο ημίχρονο βρίσκεται σε απόδοση 2.05 στη Novibet.

