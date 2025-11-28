Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Το διπλό... πράσινο σερί!

Ο Παναθηναϊκός ψάχνει ιστορικό σερί κόντρα στην ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ έχει καλή παράδοση, αλλά δύσκολη έξοδο, το ντέρμπι κορυφής στη Serie A, η Λίβερπουλ που βρίσκεται στην κρίση και η… φόρα της Άρσεναλ. Όλα στα Crazy Stats!

Το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής στη Super League διεξάγεται το βράδυ της Κυριακής, όταν ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ΑΕΚ. Οι «πράσινοι» θα επιχειρήσουν από τη μία να κερδίσουν 4 διαδοχικά εντός έδρας ματς στο ζευγάρι για πρώτη φορά στην ιστορία τους και από την άλλη να συμπληρώσουν 4 σερί νίκες, ανεξαρτήτως έδρας, επί της Ένωσης για πρώτη φορά από τον Μάρτιο του 1974. Θα τα καταφέρουν; Βρίσκουμε τον άσο στο 2.55.

Άλλωστε, ο Παναθηναϊκός έχει χάσει μόλις 1 από τα 14 προηγούμενα εντός έδρας παιχνίδια του στο πρωτάθλημα (0-1 από τον Ολυμπιακό). Και οι δυο τους, πάντως, δεν δείχνουν και μεγάλη σταθερότητα στο 2025. Οι «πράσινοι» ψάχνουν 3 σερί νίκες στη Super League για πρώτη φορά στο έτος, ενώ η ΑΕΚ συνεχόμενες εκτός έδρας νίκες για πρώτη φορά μετά τον περασμένο Φεβρουάριο στη διοργάνωση. Η ομάδα του Νίκολιτς προέρχεται από 3 διαδοχικές νίκες χωρίς να δεχθεί γκολ, έχοντας να δείξει καλύτερο αντίστοιχο σερί από τον Οκτώβριο του 2022. Το διπλό προσφέρεται στο 2.70, ενώ το N/G στο 1.88.

Λίγο νωρίτερα, ο ΠΑΟΚ έχει δύσκολη έξοδο στην έδρα του εκπληκτικού φέτος Λεβαδειακού. Οι φιλοξενούμενοι έχουν, πάντως, εξαιρετική παράδοση στο ζευγάρι, καθώς δεν έχουν χάσει κανένα από τα 14 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια για το πρωτάθλημα, με την τελευταία ήττα να σημειώνεται τον Απρίλιο του 2014 (2-3). Το διπλό τώρα πληρώνει 1.82. Βέβαια, η τελευταία φορά που ο «Δικέφαλος» σημείωσε διαδοχικές νίκες στη Λιβαδειά (κέρδισε εκεί τον Οκτώβριο του 2024) ήταν το 2010…

Συν ότι οι γηπεδούχοι προέρχονται από 3 διαδοχικές νίκες στην κατηγορία και ψάχνουν το καλύτερό τους σερί από τον Απρίλιο του 2015 (5 νίκες τότε). Θα κάνουν την έκπληξη; Η διπλή ευκαιρία 1Χ προσφέρεται σε απόδοση 1.93. Επίσης, ο Λεβαδειακός έχει την κορυφαία επίθεση στη Super League, σκοράροντας κατά μέσο όρο 2,5 γκολ ανά παιχνίδι, επίδοση που είναι η καλύτερη στην ιστορία του. Στο 1.85 το Over 2,5. Τέλος, ο Τάισον έχει εντυπωσιάσει στα τελευταία παιχνίδια με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, έχοντας άμεση συμμετοχή σε 4 τέρματα (2 γκολ & 2 ασίστ) στα 3 πιο πρόσφατα. Σε απόδοση 2.75 βρίσκουμε την επιλογή για 10+ πόντους του Τάισον στη νέα αγορά «Καλύτεροι παίκτες».

Τσέλσι – Άρσεναλ: Αήττητοι «κανονιέρηδες» από το 2021

Το πρόγραμμα της αγωνιστικής στην Premier League κλείνει με ντέρμπι και την Τσέλσι να φιλοξενεί την Άρσεναλ, από την οποία δεν χάνει για 7 διαδοχικά ματς και έχει ηττηθεί μόνο 1 φορά στα 11 προηγούμενα (2-0 στο Emirates τον Αύγουστο του 2021). Το αήττητο σερί των «κανονιέρηδων» στο Stamford Bridge, μάλιστα, έχει φτάσει στα 6 ματς, με το διπλό τώρα να πληρώνει 2.20.

Παράλληλα, αυτή είναι μόλις η 5η φορά που η Άρσεναλ, βρισκόμενη στην κορυφή, αντιμετωπίζει την Τσέλσι, έχοντας κερδίσει και στις 4 προηγούμενες περιπτώσεις (τελευταία τον Απρίλιο του 2024 με 5-0). Επιπλέον, η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα έχει χάσει μόλις 3 από τα 40 πιο πρόσφατα ματς κόντρα στις υπόλοιπες ομάδες του Λονδίνου, με τον Ισπανό τεχνικό να κερδίζει το 58,3% των αγώνων του κόντρα στην Τσέλσι για την Premier League...

Ντέρμπι κορυφής στη Serie A

Ντέρμπι κορυφής στην Ιταλία το βράδυ της Κυριακής, με τη Ρόμα να αντιμετωπίζει τη Νάπολι. Οι Partenopei έχουν χάσει μόλις 1 από τα 11 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια (2-0 τον Δεκέμβριο του 2023) και μόλις 2 από τα 9 τελευταία στη Ρώμη. Το διπλό προσφέρεται στο 3.10.

1 - #Roma are alone in first place in Serie A for the first time in 10 years and 26 days, since MD10 of 2015/16 under Rudi Garcia. In addition, the last time the Giallorossi were on their own in 1st after 12 #SerieA matches was in 2013/14. Imprint. pic.twitter.com/lqeCWqPuRj — OptaPaolo (@OptaPaolo) November 24, 2025

Οι δυο τους έχουν 25+ βαθμούς σε αυτό το σημείο της σεζόν για πρώτη φορά στην ιστορία της κατηγορίας. Την προηγούμενη φορά, πάντως, που είχαν τόσους βαθμούς (πριν τη 16η αγωνιστική τότε) ήταν το 2015, όταν και έμειναν στο 0-0. Η ισοπαλία τώρα πληρώνει 2.95. Η ομάδα του Γκασπερίνι εντυπωσιάζει και βρίσκεται στην κορυφή για πρώτη φορά μετά το 2015 τόσο νωρίς στη σεζόν και έχει δεχθεί μόλις 6 γκολ: μόνο 2 φορές τα τελευταία 50 χρόνια είχαν να δείξουν καλύτερη επίδοση. Την ίδια στιγμή, η Νάπολι έχει χάσει τα 3 από τα 4 προηγούμενα εκτός έδρας παιχνίδια της στο πρωτάθλημα. Βρίσκουμε τον άσο στο 2.50.

Το πρώτο από τα μεγάλα παιχνίδια της αγωνιστικής στη Serie A διεξάγεται το βράδυ του Σαββάτου, όταν η Μίλαν φιλοξενεί τη Λάτσιο. Οι «λατσιάλι» κέρδισαν με 2-1 στην προηγούμενη επίσκεψή τους στο Meazza και ψάχνουν διαδοχικές εκτός έδρας νίκες (χωρίς να παρεμβάλλεται μεταξύ τους παιχνίδι στη Ρώμη) στο ζευγάρι για πρώτη φορά στην ιστορία τους. Στο 2.30 βρίσκουμε τη διπλή ευκαιρία Χ2.

100 - Massimiliano Allegri has become the seventh coach to record 100 wins in all competitions with AC Milan, after Carlo Ancelotti, Nereo Rocco, Fabio Capello, Stefano Pioli, Nils Liedholm, and Arrigo Sacchi. Elite.#InterMilan #SerieA — OptaPaolo (@OptaPaolo) November 23, 2025

Οι «ροσονέρι», πάντως, κάνουν καλή σεζόν, τα πηγαίνουν εξαιρετικά στα παιχνίδια κόντρα σε ομάδες του top-10 της βαθμολογίας και αμυντικά κάνουν την καλύτερή τους χρονιά από το 2006-07, έχοντας ήδη κρατήσει το μηδέν 6 φορές. Την ίδια στιγμή, η Λάτσιο έχει βρει δίχτυα μόλις σε 1 από τα 6 προηγούμενα εκτός έδρας παιχνίδια της για το πρωτάθλημα και σε κανένα από τα 3 πιο πρόσφατα. Η τελευταία φορά που δεν σκόραρε για 4 συνεχόμενες εξόδους ήταν το 2012. Ο άσος πληρώνει 1.62, ενώ αν συνδυαστεί με N/G η απόδοση κυμαίνεται στο 2.50.

bwin Quick Hits

Ο Ολυμπιακός έχει έξοδο στο Αγρίνιο, όπου θα αντιμετωπίσει τον Παναιτωλικό. Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν εντυπωσιακή παράδοση, καθώς δεν έχουν ηττηθεί ποτέ στο ζευγάρι σε 30 παιχνίδι, κερδίζοντας τα 26 από αυτά. Συν ότι έχει κερδίσει και τα 10 τελευταία εκτός έδρας. Βρίσκουμε το διπλό στο 1.26.

Ο ΟΦΗ μετράει 3 διαδοχικές νίκες επί του Βόλου στη Super League, επίδοση που είναι η κορυφαία στην ιστορία των αναμετρήσεών τους. Θα διευρύνει το σερί; Στο 2.45 ο άσος.

Ο Άρης προέρχεται από 3 σερί εντός έδρας ισοπαλίες στο πρωτάθλημα. Η τελευταία φορά που σημείωσε 4 στη σειρά ήταν το 1985. Θα ισοφαριστεί εκείνη η επίδοση κόντρα στη Λάρισα; Στο 3.80 η ισοπαλία.

Τρεις συνεχόμενες εκτός έδρας νίκες επί του Ατρόμητου μετράει ο Αστέρας Τρίπολης, επίδοση που είναι η κορυφαία στην ιστορία του ζευγαριού. Παράλληλα, οι γηπεδούχοι αγνοούν τη νίκη μπροστά στο κοινό τους για 9 ματς στη Super League, σερί που είναι το χειρότερο στην ιστορία τους. Βρίσκουμε το διπλό σε απόδοση 3.30.

3 - Liverpool have lost three consecutive games in all competitions by a margin of 3+ goals for the first time since December 1953. Alarming. pic.twitter.com/OlsbDHMwQG — OptaJoe (@OptaJoe) November 26, 2025

Η Λίβερπουλ βρίσκεται σε κρίση και αυτή τη φορά δοκιμάζεται στην έδρα της Γουέστ Χαμ, από την οποία έχει χάσει μόλις 1 από τα 18 προηγούμενα παιχνίδια τους για την Premier League (2-3 στο Λονδίνο τον Νοέμβριο του 2021). Βέβαια, πολλές από τις παραδόσεις των Reds σπάνε φέτος… Η ομάδα του Σλοτ έχει χάσει και στις 5 προηγούμενες επισκέψεις της στο Λονδίνο για το χειρότερο σερί από το 1954, ενώ προέρχεται από διαδοχικές ήττες χωρίς να σκοράρει στο πρωτάθλημα, χάνοντας σε αμφότερες τις περιπτώσεις με 3-0. Η τελευταία φορά που έχασε 3 ματς χωρίς να σκοράρει ήταν το 1993, ενώ πρέπει να γυρίσουμε πίσω στο 1953 για να βρούμε 3 ήττες στη σειρά με παθητικό 3+ τερμάτων σε όλες τις περιπτώσεις… Ο άσος προσφέρεται στο 4.20, το διπλό στο 1.72, ενώ το Over 2,5 στο 1.50.

Η Κρίσταλ Πάλας υποδέχεται τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, την οποία έχει κερδίσει στα 3 από τα 4 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια για το πρωτάθλημα. Οι Red Devils, μάλιστα, δεν έχουν σκοράρει σε κανένα από τα 4 τελευταία ματς τους, ενώ στο Λονδίνο έχουν σημειώσει μόλις 3 νίκες στις 26 πιο πρόσφατες επισκέψεις τους στην πρωτεύουσα, κερδίζοντας μόνο τη Φούλαμ (3 φορές)! Συν ότι οι γηπεδούχοι τρέχουν αήττητο σερί 12 αγώνων εντός έδρας, επίδοση που είναι η 2η καλύτερη στην ιστορία τους. Ο 1 Draw No Bet πληρώνει 1.72, ενώ το N/G 2.25.

Η Μπαρτσελόνα έχει σκοράρει και τα 33 τελευταία παιχνίδια για το πρωτάθλημα, πετυχαίνοντας 2,66 γκολ κατά μέσο όρο, για το καλύτερο σερί της από το 2019. Το Over 3,5 κόντρα στην Αλαβές πληρώνει 1.88.

33 - #Barcelona 🔵🔴 have scored in each of their last 33 @LaLigaEN matches (85 goals), their best scoring run in the competition since February 2019, under Ernesto Valverde (37 games, 99 goals). Aggressive. pic.twitter.com/vYzoGJJeb4 — OptaJose (@OptaJose) November 22, 2025

Το ντέρμπι της αγωνιστικής στην Ισπανία διεξάγεται το απόγευμα της Κυριακής, όταν η Σεβίλλη φιλοξενεί την Μπέτις. Οι γηπεδούχοι δεν έχουν χάσει κανέναν από τα 7 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια εντός έδρας, με την τελευταία ήττα να σημειώνεται το 2018 (3-5) και αν δεν ηττηθούν ούτε τώρα θα ισοφαρίσουν την κορυφαία επίδοση στην ιστορία τους στο ζευγάρι. Θα τα καταφέρουν; Στο 2.90 ο άσος.

Το απόγευμα του Σαββάτου η Λεβερκούζεν φιλοξενεί την Ντόρτμουντ στο μεγάλο ματς της αγωνιστικής στη Γερμανία. Οι «ασπιρίνες» έχουν κερδίσει μόλις 3 από τα 18 προηγούμενα εντός έδρας μεταξύ τους παιχνίδια για το πρωτάθλημα, με την πιο πρόσφατη νίκη να σημειώνεται τον Ιανουάριο του 2021 (2-1). Θα διευρύνουν το εξαιρετικό τους σερί οι φιλοξενούμενοι; Στο 1.87 το διπλό Draw No Bet.

Η Ρεάλ αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Χιρόνα, επί της οποίας έχει πετύχει συνολικά 27 γκολ στα 10 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια στο πρωτάθλημα, σκοράροντας σε όλα από αυτά. Μετράει, μάλιστα, 4 διαδοχικές νίκες στο ζευγάρι, χωρίς να δεχθεί γκολ στις 3 από αυτές. Το διπλό σε συνδυασμό με Over 2,5 προσφέρεται σε απόδοση 1.75.

Η Μάντσεστερ Σίτι μετράει 4 διαδοχικές νίκες επί της Λιντς για την Premier League, σκοράροντας συνολικά 16 γκολ σε αυτές. Επιπλέον, οι Citizens μετράνε 5 νίκες στη σειρά στο Etihad για το πρωτάθλημα, σκοράροντας πάντα 2+ τέρματα και κυνηγάνε την καλύτερή τους επίδοση από τον Μάιο του 2023. Σε ενισχυμένη απόδοση 4.40 ο άσος σε συνδυασμό με Over 4,5. Από εκεί και πέρα, ο Έρλινγκ Χάαλαντ χρειάζεται άλλο 1 γκολ, για να φτάσει τα 100 στην Premier League. Ο Νορβηγός έχει σκοράρει και στα 5 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια της Σίτι και αν τα καταφέρει, θα ισοφαρίσει τη δική του κορυφαία επίδοση από το 2022. Στο 2.65 να ανοίξει ο Χάαλαντ το σκορ.

Γιουβέντους και Κάλιαρι είδαν τα 2 τελευταία τους ματς να λήγουν ισόπαλα. Το ίδιο ισχύει για τα 2 πρώτα παιχνίδια του Σπαλέτι στον πάγκο των «μπιανκονέρι» (3 σερί ισοπαλίες είχε να κάνει ομάδα του από το 2019), όπως και για τα 2 πιο πρόσφατα των φιλοξενούμενων στο πρωτάθλημα (3 σερί ισοπαλίες έχουν να δουν από το 2021). Θα συνεχιστούν όλα αυτά τα σερί; Η ισοπαλία πληρώνει 4.80.

2 - Luciano Spalletti is only the second manager to draw three of his first four games with Juventus in all competitions (since 1929/30), after Sandro Puppo between September and October 1955. Draw.#FiorentinaJuventus #FiorentinaJuve — OptaPaolo (@OptaPaolo) November 22, 2025

Η Άστον Βίλα έχει κερδίσει και τα τελευταία παιχνίδια της για την Premier League έπειτα από ευρωπαϊκή αναμέτρηση. Τώρα, υποδέχεται τη Γουλβς, που δεν έχει κερδίσει κανένα από τα 12 φετινά της παιχνίδια, έχοντας μαζέψει μόλις 2 βαθμούς (3η χειρότερη επίδοση στην ιστορία της κατηγορίας). Βρίσκουμε τον άσο στο 1.53.

Η Μπράιτον έχει πετύχει 15 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο των αγώνων της στην Premier League φέτος, επίδοση που είναι η κορυφαία στην κατηγορία και αντιπροσωπεύει το 79% των συνολικών της τερμάτων! Στο 2.05 το Over 1,5 στο εκτός έδρας ματς με τη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Στη Γαλλία, η Παρί δοκιμάζεται στην έδρα της Μονακό, που δεν βρίσκεται και στην καλύτερη κατάσταση. Οι Μονεγάσκοι μετράνε 3 διαδοχικές ήττες για το χειρότερο σερί τους από το 2018. Βρίσκουμε το διπλό στο 1.60.

Η Μπάγερν έχει πετύχει 2+ γκολ σε κάθε ένα από τα 19 προηγούμενα παιχνίδια της για την Bundesliga και κόντρα στη Σαν Πάουλι έχει τη δυνατότητα να ισοφαρίσει το δικό της σερί από τη σεζόν 2013-14. Θα τα καταφέρει; Το Over 3,5 προσφέρεται σε απόδοση 1.68.

Ο γηπεδούχος έχει κερδίσει και τα 4 παιχνίδια ανάμεσα σε Μπρέντφορντ και Μπέρνλι για την Premier League, με τις Bees να μην δέχονται καν γκολ στις δικές τους νίκες. Θα συνεχιστεί το σερί; Σε ενισχυμένη απόδοση 2.45 ο άσος με 0 παθητικό.

Τα 10 από τα 15 προηγούμενα παιχνίδια ανάμεσα σε Μαγιόρκα και Οσασούνα για το πρωτάθλημα έληξαν ισόπαλα. Θα συνεχιστεί το σερί; Η ισοπαλία προσφέρεται σε απόδοση 3.00.

1 - Ajax collected one point from their last three Eredivisie home games (D1 L2), their lowest tally over a three-game run at their own ground since 1975. Grim. pic.twitter.com/8bcw0MpTkm — OptaJohan (@OptaJohan) November 22, 2025

Ο Άγιαξ βρίσκεται σε μεγάλη κρίση και τώρα ετοιμάζεται να υποδεχθεί την Γκρόνινγκεν. Ο «Αίαντας» μετράει 4 διαδοχικές ήττες σε όλες τις διοργανώσεις και ποτέ αυτό το σερί δεν έφτασε στις 5 στην ιστορία του. Παράλληλα, δέχεται γκολ σε κάθε ένα από τα 10 πιο πρόσφατα παιχνίδια για το πρωτάθλημα, σερί που είναι το 3ο χειρότερο τα 25 τελευταία χρόνια. Βρίσκουμε το G/G στο 1.58 και τη διπλή ευκαιρία Χ2 στο 2.20.

Και οι δύο ομάδες σκόραραν στα 8 τελευταία ματς ανάμεσα σε Μπολόνια και Κρεμονέζε για το πρωτάθλημα (Serie A και Serie B). Θα διευρυνθεί το σερί; Στο 2.20 το G/G.

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

