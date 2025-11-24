Δύο μήνες εκτός δράσης ο Μιγκέλ Αλφαρέλα.

Ο Μιγκέλα Αλφαρέλα στάθηκε εξαιρετικά άτυχος στο ματς με την ΑΕΚ και ο Άρης θα τον στερηθεί γι' αρκετό καιρό.

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι εξετάσεις του Μιγκέλ Αλφαρέλα επιβεβαίωσαν ότι ο Άρης θα στερηθεί τις υπηρεσίες του για μεγάλο διάστημα.

Ο Γάλλος επιθετικός υπέστη εξάρθρωση της πρώτης μεταταρσιοφαλαγγικής άρθρωσης, η οποία ανατάχθηκε, ενώ ο περαιτέρω έλεγχος έδειξε κάταγμα των σησαμοειδών οσταρίων του άκρου ποδός, καθώς και συνδεσμική κάκωση.

Ο συγκεκριμένος τραυματισμός απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και η αποθεραπεία θα εξελιχθεί σε δύο στάδια, με αποτέλεσμα ο παίκτης να μείνει εκτός δράσης για περίπου δύο μήνες.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η επιστροφή του 28χρονου Γάλλου επιθετικού, αναμένεται να γίνει με το νέο έτος, λίγο μετά τα μέσα Ιανουαρίου.

Ο Αλφαρέλα θα χάσει το προσεχές ματς με την ΑΕΛ Novibet στις 29/11, τα ντέρμπι με ΠΑΟΚ σε Κύπελλο (3/12) και Super League στις 7/12, το ντέρμπι εντός έδρας με τον Ολυμπιακό στις 14/12, το ματς με τον Αστέρα στην Τρίπολη στις 20/12 και το ντέρμπι εντός με την ΑΕΚ στις 10 Γενάρη 2026.

Τον Ιανουάριο ο Άρης έχει να παίξει ακόμα ματς στο Κύπελλο και στο πρωτάθλημα έχει επίσης εκτός την ΑΕΛ Novibet, εντός τον Λεβαδειακό και εκτός τον Παναιτωλικό.