Μιγκέλ Αλφαρέλα: Δύο μήνες εκτός δράσης
Ο Μιγκέλα Αλφαρέλα στάθηκε εξαιρετικά άτυχος στο ματς με την ΑΕΚ και ο Άρης θα τον στερηθεί γι' αρκετό καιρό.
Όπως ήταν αναμενόμενο, οι εξετάσεις του Μιγκέλ Αλφαρέλα επιβεβαίωσαν ότι ο Άρης θα στερηθεί τις υπηρεσίες του για μεγάλο διάστημα.
Ο Γάλλος επιθετικός υπέστη εξάρθρωση της πρώτης μεταταρσιοφαλαγγικής άρθρωσης, η οποία ανατάχθηκε, ενώ ο περαιτέρω έλεγχος έδειξε κάταγμα των σησαμοειδών οσταρίων του άκρου ποδός, καθώς και συνδεσμική κάκωση.
Ο συγκεκριμένος τραυματισμός απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και η αποθεραπεία θα εξελιχθεί σε δύο στάδια, με αποτέλεσμα ο παίκτης να μείνει εκτός δράσης για περίπου δύο μήνες.
Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η επιστροφή του 28χρονου Γάλλου επιθετικού, αναμένεται να γίνει με το νέο έτος, λίγο μετά τα μέσα Ιανουαρίου.
Ο Αλφαρέλα θα χάσει το προσεχές ματς με την ΑΕΛ Novibet στις 29/11, τα ντέρμπι με ΠΑΟΚ σε Κύπελλο (3/12) και Super League στις 7/12, το ντέρμπι εντός έδρας με τον Ολυμπιακό στις 14/12, το ματς με τον Αστέρα στην Τρίπολη στις 20/12 και το ντέρμπι εντός με την ΑΕΚ στις 10 Γενάρη 2026.
Τον Ιανουάριο ο Άρης έχει να παίξει ακόμα ματς στο Κύπελλο και στο πρωτάθλημα έχει επίσης εκτός την ΑΕΛ Novibet, εντός τον Λεβαδειακό και εκτός τον Παναιτωλικό.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.