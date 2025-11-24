Ο Ολυμπιακός ανέβασε ένα εντυπωσιακό βίντεο ενόψει της κυκλοφορίας της νέας φανέλα για τα 100 χρόνια, έχοντας πρωταγωνιστές τους αρχηγούς του Ερασιτέχνη.

Την Τετάρτη στις 14:00 έχει προγραμματιστεί να βγει στη διάθεση των οπαδών η νέα επετειακή εμφάνιση του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού για τα 100 χρόνια, κάνοντας ένα... ζέσταμα με ένα εντυπωσιακό βίντεο.

Με πλάνα από τον Πειραιά και με πρωταγωνιστές τους αρχηγούς των ομάδων του Ερασιτέχνη, ο Ολυμπιακός παρουσίασε την εκπληκτική εμφάνιση και έγραψε στα social media:

«Μας το ζητήσατε και το κάναμε πράξη.

Έρχεται η επετειακή φανέλα του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού για τα 100 χρόνια. Μια συλλεκτική δημιουργία αφιερωμένη στον πρώτο αιώνα του Θρύλου.

Γεννημένη στο λιμάνι, πλεγμένη με θρύλους.

100 χρόνια στιγμές. Μία φανέλα για να τις χωρέσει όλες.

Για όσους γεννήθηκαν Θρύλοι και για όσους έγιναν μέσα απ’ αυτήν.

Ένα σύμβολο πίστης και ταυτότητας για κάθε φίλαθλο του κορυφαίου πολυαθλητικού συλλόγου.

Διαθέσιμη από την Τετάρτη (26/11, 14:00):

📍 Τμήμα Μελών και Φιλάθλων καθημερινά 10:00-18:00

💻 Από το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα του Ολυμπιακού Σ.Φ.Π.

https://olympiacossfp.shop/ όλο το 24ωρο

📞 Για αποστολές στο εξωτερικό: 211 100 7060

Τιμή: 80€ | 70€ για τα Μέλη»