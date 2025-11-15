Παγκόσμιο Κύπελλο 2026: Για το γόητρο και δίψα για αντίδραση η Ελλάδα απέναντι στη Σκωτία

Ανάλυση και προγνωστικά για τον αγώνα της Εθνικής με τη Σκωτία.

Για την 5η αγωνιστική της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, η Ελλάδα υποδέχεται την Σκωτία στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Παιχνίδι γοήτρου για την εθνική μας και βαθμολογικού ενδιαφέροντος για την Σκωτία, καθώς οι φιλοξενούμενοι ισοβαθμούν στην κορυφή του Group C με την Δανία.

Η Ελλάδα δεν τα κατάφερε σε αυτή τη διαδικασία, διαψεύδοντας ουσιαστικά τις προσδοκίες που η ίδια είχε δημιουργήσει τους προηγούμενους μήνες. Ο Γιοβάνοβιτς είχε καταφέρει να αλλάξει την εικόνα προς το πολύ καλύτερο, το ταλέντο είναι ίσως περισσότερο από ποτέ, το ίδιο και οι παραστάσεις από το υψηλότερο επίπεδο, ωστόσο στο χορτάρι η κατάσταση αποδείχτηκε ζόρικη.

Απώλεια συγκέντρωσης και προσωπικά λάθη στοίχισαν στα ματς που ακολούθησαν μετά το εντυπωσιακό 5-0 της πρεμιέρας επί της Λευκορωσίας και η όποια πιθανότητα πρόκρισης χάθηκε από την 4η μόλις αγωνιστική. Σίγουρα ωστόσο η συγκεκριμένη φουρνιά έχει μεγαλύτερο ταβάνι και προοπτική να επιστρέψει σε μια μεγάλη διοργάνωση στο άμεσο μέλλον. Για πρώτη φορά στην αποστολή ο Τετέι, όπως και οι Κωστούλας, Τριάντης, παίκτες που μπορούν να αποτελέσουν τα νέα αγωνιστικά κεφάλαια της εθνικής.

Η πορεία της Σκωτίας στον όμιλο είναι καλύτερη από αυτή που θα περίμενε και ο πιο αισιόδοξος παρατηρητής. Μετά το εκτός έδρας 0-0 της πρεμιέρας απέναντι στη Δανία, ακολούθησαν τρεις σερί νίκες κόντρα σε Λευκορωσία (2) και Ελλάδας. Η ομάδα του Κλαρκ έχει ήδη εξασφαλίσει την πρόκριση της και θα παλέψει με την Δανία για την απευθείας πρόκριση. Δεν είναι ομάδα με ιδιαίτερο ταλέντο, αν εξαιρέσει κανείς μονάδες όπως οι ΜακΤόμινεϊ, ΜακΓκιν και Ρόμπερτσον. Έχει έντονο το στοιχείο της δύναμης, είναι πειθαρχημένη και πολύ ικανή στον αέρα.

Η Ελλάδα ψάχνει αντίδραση μετά τα τελευταία άσχημα αποτελέσματα και σίγουρα η εικόνα της δεν είναι αυτή που έδειξε στα πρόσφατα παιχνίδια. Υπάρχει μια διαδικασία σε εξέλιξη και η προοπτική βελτίωσης δεν σταματά, ωστόσο η επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα είναι απαραίτητη. Η Σκωτία δεν έχει πίεση, θέλει όμως το τρίποντο για να παίξει την πρωτιά με τη Δανία στην τελευταία αγωνιστική. Προϋποθέσεις για παιχνίδι με καλό ρυθμό και σκορ υπάρχουν και μάλιστα πολλές.

