Ρεάλ Μαδρίτης-Παναθηναϊκός: Για το διπλό με Super Ενισχυμένη στον Οσμάν

Ανάλυση και προγνωστικά για το ματς του Παναθηναϊκού με την Ρεάλ.

Χαμηλό προφίλ, κοντή μνήμη. Αυτή είναι η πνευματική προσέγγιση που πρέπει να ακολουθήσουν οι πράσινοι μετά το διπλό στο Παρίσι απέναντι στην άκρως επικίνδυνη Παρί. Η εμφάνιση του Κένεθ Φαρίντ θύμισε στο “τριφύλλι” το πως είναι να έχεις έναν πραγματικό σέντερ στη σύνθεση σου και η αισιοδοξία επέστρεψε. Παρόλα αυτά, η αναμέτρηση με τη Ρεάλ έχει τελείως διαφορετικό υπόβαθρο και σαφώς μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας.

Οι Μαδριλένοι έρχονται στο ματς αυτό από μια καθαρή ήττα στη Βαλένθια. Η επίθεση τους ήταν αποκαρδιωτική καθώς εκτός του Λάιλς και του Καμπάτσο, οι παίκτες του Σκαριόλο απογοήτευσαν σουτάροντας με 22% πίσω από τη γραμμή του τριπόντου. Η επίθεση στο μισό γήπεδο είναι το μεγάλο πρόβλημα της “Βασίλισσας” στην παρούσα φάση και ο Παναθηναϊκός οφείλει να την οδηγήσει σε τέτοιες καταστάσεις. H δημιουργία του Καμπάτσο και οι στατικές εκτελέσεις των πλαγίων των γηπεδούχων πρέπει να μπουν στο στόχαστρο της ελληνικής άμυνας.

Ξεκάθαρα το ματσάρισμα δεν είναι το καλύτερο δυνατό για τους πράσινους τη δεδομένη στιγμή. Η προσθήκη του Λεν δίπλα στον Ταβάρες δίνει βάθος και μέγεθος στη Ρεάλ και αυτό είναι κάτι που πρέπει να διαχειριστεί ο Εργκιν Αταμαν έχοντας συγκεκριμένα όπλα στα χέρια του. Επίσης, η ισπανική άμυνα στον χειριστή είναι αδύναμη και ο Παναθηναϊκός πρέπει να το εκμεταλλευτεί. Είναι η στιγμή για τους Ναν και Σορτς ώστε να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους. Η απόδοση τους μαζί με την αποτελεσματικότητα στο αμυντικό ριμπάουντ (η Ρεάλ κατέβασε 51 ριμπάουντ συνολικά στη Βαλένθια) θα καθορίσουν τη δυναμική της ελληνικής ομάδας στην ισπανική πρωτεύουσα.

Hoopfellas.gr για το Stoiximan Blog



Η φωτογραφία είναι από την Eurokinissi

Φιλικά,