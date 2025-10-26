Super League 2: Νίκες ανάσα για ΠΑΟΚ Β', Καμπανιακό
- ΠΑΟΚ Β' – Νέστος Χρυσούπολης 2-0
- Μακεδονικός - Καμπανιακός 0-1
- Superleague 2 - Βόρειος Όμιλος - Αποτελέσματα
- Βαθμολογία (7 αγώνες)
- Η όγδοη αγωνιστική
Σημαντικές νίκες πήραν ΠΑΟΚ Β' και Καμπανιακός και σκαρφάλωσαν στη βαθμολογία μετά την ολοκλήρωση της έβδομης αγωνιστικής της Super League 2.
Ο Δικέφαλος λύγισε τον Νέστο Χρυσούπολης με 2-0 και ο Καμπανιακός τον Μακεδονικό με 1-0. Αυτή ήταν και η δεύτερη νίκη στη σεζόν για τις δύο ομάδες.
ΠΑΟΚ Β' – Νέστος Χρυσούπολης 2-0
Στο ντεμπούτο του Ισπανού Ντάνι Πονζ, ο οποίος αντικατέστσε τον Νίκο Καραγεωργίου, στον πάγκο ο ΠΑΟΚ Β' εμφανίστηκε πιο αποφασισμένος και νίκησε εύκολα τον Νέστο Χρυσούπολης. Στο 24' με αυτογκόλ του Π. Δερμιτζάκη έγινε το 1-0 και στο 67' με πέναλτι του Γκιτέρσου διαμορφώθηκε το τελικό 2-0.
ΠΑΟΚ Β (Πονζ): Νικολακούλης, Πασαχίδης, Λούκας, Κώττάς, Κοσίδης, Καλόγηρος (66' Σνάουτσνερ), Τσοπούρογλου, Κανίς, Μπάλντε (66' Κουλούρης (82' Τσιφούτης), Αδάμ (82' Μούστμα), Γκιτέρσος.
Νέστος Χρυσούπολης (Κεχαγιάς): Αστράς, Φόρντος, Αναστασόπουλος (56' Μανωλάκης), Τσαμούρης (68' Γκιώνης), Π. Δερμιτζάκης, Ψάλτης, Λέλεκας (21' λ.τ Σαπουντζής), Ντοναλντόνι, Κωστίκα, Τζίκος (56' Μπάλας), Γλυνός (56' Κάτα).
Μακεδονικός - Καμπανιακός 0-1
Ο Καμπανιακός πήρε σπουδαία εκτός έδρας νίκη επί του Μακεδονικού. Οι γηπεδούχοι έμειναν στο 59' με δέκα παίκτες, λόγω αποβολής του Σουλαϊμόν και αυτό το εκμεταλλεύτηκε ο Καμπανιακός, ο οποίος με κεφαλιά του Ρόβα στο 82' πήρε τη μεγάλη νίκη.
Μακεδονικός (Παπαβασιλείου): Γουναρίδης, Χασανόγλου, Σαραγιώτης, Σταμπουλίδης (30' Τσουκάνης), Αντελέκε, Παναγιωτούδης, Καρτάλης(59' Καραμπέρης), Σουλαϊμόν, Αλτίντζης (46' Καλαϊτζής), Αμανατίδης (65' Πότσογκου), Καπνίδης (59' Νίκος).
Καμπανιακός (Παπατζίκος): Κασαπίδης, Παντεκίδης, Καραδαλής, Παπαστεριανός, Ντουμάνης, Σαρβανίδης, Τσαπακίδης (65' Καράκουτης), Πολύζος (78' Παπακωνσταντίνου), Ν. Καθάριος (51' λ.τ Ανανιάδης), Γαρύφαλλος (65' Ρόβας), Δερμιτζάκης (78' Αλμπάνης).
Superleague 2 - Βόρειος Όμιλος - Αποτελέσματα
Σάββατο 25/10
Ηρακλής - Νίκη Βόλου 0-0
Αστέρας Aktor B' - ΠΑΣ Γιάννινα 2-1
Καβάλα - Αναγέννηση Καρδίτσας 1-3
Κυριακή 26/10
Μακεδονικός - Καμπανιακός 0-1
ΠΑΟΚ Β' - Νέστορ Χρυσούπολης 2-0
Βαθμολογία (7 αγώνες)
ΟΜ. ΓΚ.Υ.-ΓΚ.Κ. ΒΑΘΜ.
Ηρακλής 14-6 17
Νίκη Βόλου 16-3 16
Αναγ. Καρδίτσας 11-5 16
Αστέρας Aktor Β' 11-8 14
------------------------------------------------------
ΠΑΟΚ Β' 8-8 7
Νέστος Χρυσ. 5-9 7
Καμπανιακός 3-11 7
Μακεδονικός 4-11 7
Καβάλα 6-14 5
ΠΑΣ Γιάννινα 6-9 4
Η όγδοη αγωνιστική
Νέστος Χρ. - Νίκη Βόλου
ΠΑΣ Γιάννινα - Καβάλα
Καμπανιακός - Αστέρας Aktor Β'
Αναγ. Καρδίτσας - Ηρακλής
ΠΑΟΚ Β' - Μακεδονικός
