Ο ΠΑΟΚ λύγισε εύκολη την αντίσταση του Νέστου Χρυσούπολης, ενώ ο Καμπανιακός θριάμβευσε στην έδρα του Μακεδονικού.

Σημαντικές νίκες πήραν ΠΑΟΚ Β' και Καμπανιακός και σκαρφάλωσαν στη βαθμολογία μετά την ολοκλήρωση της έβδομης αγωνιστικής της Super League 2.

Ο Δικέφαλος λύγισε τον Νέστο Χρυσούπολης με 2-0 και ο Καμπανιακός τον Μακεδονικό με 1-0. Αυτή ήταν και η δεύτερη νίκη στη σεζόν για τις δύο ομάδες.

ΠΑΟΚ Β' – Νέστος Χρυσούπολης 2-0

Στο ντεμπούτο του Ισπανού Ντάνι Πονζ, ο οποίος αντικατέστσε τον Νίκο Καραγεωργίου, στον πάγκο ο ΠΑΟΚ Β' εμφανίστηκε πιο αποφασισμένος και νίκησε εύκολα τον Νέστο Χρυσούπολης. Στο 24' με αυτογκόλ του Π. Δερμιτζάκη έγινε το 1-0 και στο 67' με πέναλτι του Γκιτέρσου διαμορφώθηκε το τελικό 2-0.

ΠΑΟΚ Β (Πονζ): Νικολακούλης, Πασαχίδης, Λούκας, Κώττάς, Κοσίδης, Καλόγηρος (66' Σνάουτσνερ), Τσοπούρογλου, Κανίς, Μπάλντε (66' Κουλούρης (82' Τσιφούτης), Αδάμ (82' Μούστμα), Γκιτέρσος.

Νέστος Χρυσούπολης (Κεχαγιάς): Αστράς, Φόρντος, Αναστασόπουλος (56' Μανωλάκης), Τσαμούρης (68' Γκιώνης), Π. Δερμιτζάκης, Ψάλτης, Λέλεκας (21' λ.τ Σαπουντζής), Ντοναλντόνι, Κωστίκα, Τζίκος (56' Μπάλας), Γλυνός (56' Κάτα).

Μακεδονικός - Καμπανιακός 0-1

Ο Καμπανιακός πήρε σπουδαία εκτός έδρας νίκη επί του Μακεδονικού. Οι γηπεδούχοι έμειναν στο 59' με δέκα παίκτες, λόγω αποβολής του Σουλαϊμόν και αυτό το εκμεταλλεύτηκε ο Καμπανιακός, ο οποίος με κεφαλιά του Ρόβα στο 82' πήρε τη μεγάλη νίκη.

Μακεδονικός (Παπαβασιλείου): Γουναρίδης, Χασανόγλου, Σαραγιώτης, Σταμπουλίδης (30' Τσουκάνης), Αντελέκε, Παναγιωτούδης, Καρτάλης(59' Καραμπέρης), Σουλαϊμόν, Αλτίντζης (46' Καλαϊτζής), Αμανατίδης (65' Πότσογκου), Καπνίδης (59' Νίκος).

Καμπανιακός (Παπατζίκος): Κασαπίδης, Παντεκίδης, Καραδαλής, Παπαστεριανός, Ντουμάνης, Σαρβανίδης, Τσαπακίδης (65' Καράκουτης), Πολύζος (78' Παπακωνσταντίνου), Ν. Καθάριος (51' λ.τ Ανανιάδης), Γαρύφαλλος (65' Ρόβας), Δερμιτζάκης (78' Αλμπάνης).

Superleague 2 - Βόρειος Όμιλος - Αποτελέσματα

Σάββατο 25/10

Ηρακλής - Νίκη Βόλου 0-0

Αστέρας Aktor B' - ΠΑΣ Γιάννινα 2-1

Καβάλα - Αναγέννηση Καρδίτσας 1-3

Κυριακή 26/10

Μακεδονικός - Καμπανιακός 0-1

ΠΑΟΚ Β' - Νέστορ Χρυσούπολης 2-0

Βαθμολογία (7 αγώνες)

ΟΜ. ΓΚ.Υ.-ΓΚ.Κ. ΒΑΘΜ.

Ηρακλής 14-6 17

Νίκη Βόλου 16-3 16

Αναγ. Καρδίτσας 11-5 16

Αστέρας Aktor Β' 11-8 14

------------------------------------------------------

ΠΑΟΚ Β' 8-8 7

Νέστος Χρυσ. 5-9 7

Καμπανιακός 3-11 7

Μακεδονικός 4-11 7

Καβάλα 6-14 5

ΠΑΣ Γιάννινα 6-9 4

Η όγδοη αγωνιστική

Νέστος Χρ. - Νίκη Βόλου

ΠΑΣ Γιάννινα - Καβάλα

Καμπανιακός - Αστέρας Aktor Β'

Αναγ. Καρδίτσας - Ηρακλής

ΠΑΟΚ Β' - Μακεδονικός

