Η αντίδραση του τεχνικού του ΠΑΟΚ Ραζβάν Λουτσέσκου για Ζαφείρη, Κωνσταντέλια και η αποθέωση για τον Μιχαηλίδη.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου πρόσφερε ακόμα μία επική αντίδραση μετά από αγώνα. Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ μετά το 3-0 επί του Παναιτωλικού ρωτήθηκε για την πρόοδο που παρουσίασε ο Ζαφείρης στο πρώτο ματς που ήταν βασικός με τη φανέλα του Δικεφάλου και φυσικά δεν άφησε την ευκαιρία να κάνει... επίπληξη με χιούμορ στον ρεπόρτερ.

Ο Λουτσέσκου αναφέρθηκε στον διεθνή χαφ, στον Κωνσταντέλια, αλλά βρήκε την ευκαιρία ν' αποθεώσει και τον Μιχαηλίδη.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην κάμερα της Cosmote TV:

«Είναι το δεύτερο σερί παιχνίδι που παίζουμε καλά, δημιουργούμε ευκαιρίες, σκοράρουμε. Δεν υπάρχουν πολλά πράγματα να πούμε. Ήταν ένα πολύ καλό παιχνίδι για εμάς, τέλειο ως προς το πως το διαχειρίστηκαν οι παίκτες μας. Καλή συγκέντρωση, καλές φάσεις, καλή αντίδραση. Πήραμε το τρίποντο και προχωράμε».

Για Ζαφείρη και Κωνσταντέλια: «Θα τρελαθούμε; Στο πρώτο ματς έπαιξε 20' ο Ζαφείρης. Υπομονή, υπομονή. Είναι top παίκτης ο Ζαφείρης, θα βελτιώνεται συνεχώς. Δεν μπορούμε να κοιτάμε τον ουρανό και να έρθει ένα θαύμα.

Δείτε τον Μιχαηλίδη σε τι επίπεδο έφτασε, έπειτα από πολύ καιρό. Χρειάστηκε καιρός για να φτάσει σε τόσο υψηλό επίπεδο και να αποκτήσει ποδοσφαιρική αυτοπεποίθηση. Ο Ντέλιας είναι επίσης τοπ παίκτης.

Το σημαντικό είναι η ομάδα να έχει άριστη χημεία. Σε αυτό το πλαίσιο όλοι οι παίκτες θα δίνουν όλο και παραπάνω πράγματα. Στο ποδόσφαιρο χρειάζεται ο χρόνος. Ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει αυτό. Ο χρόνος είναι σημαντικός».

Το βίντεο με την αντίδραση του Λουτσέσκου