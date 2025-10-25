Με προσφορά* που… τρομάζει όλα είναι δυνατά στην Novibet!
Σε ρυθμούς Halloween κινούνται και οι «μεγάλοι» καθώς οφείλουν να δείξουν πως η κορυφή δεν τους τρομάζει και η κούρσα δεν τους εξαντλεί. Και αν δεν τρομάζει η κούρσα πρωταθλήματος, σίγουρα τρομάζει η νέα κορυφαία προσφορά* της Novibet!
Ανατριχιαστική προσφορά* από την Novibet
Tην Κυριακή η αυλαία ανοίγει με την αναμέτρηση Λεβαδειακός – Άρης (17:00), σε μία αναπάντεχη κούρσα ανάμεσα σε δύο ομάδες που μοιάζουν να έχουν τον ίδιο στόχο. Λίγο αργότερα ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Αστέρα (17:30). Μετά την ήττα στην Ολλανδία η νίκη μοιάζει μονόδρομος για τους «πράσινους» την στιγμή που οι Αρκάδες ψάχνουν βαθμούς εναγωνίως. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Βόλο (19:30) με τις δύο ομάδες να κατέχουν την πρώτη και την τέταρτη θέση αντίστοιχα. Ο ΠΑΟΚ μετά το σπουδαίο αποτέλεσμα στην Γαλλία πρέπει να διαχειριστεί την κούραση για να παραμείνει μόνος πρώτος ενώ ο Βόλος θέλει να εκμεταλλευτεί την παραμικρή λεπτομέρεια και να συνεχίσει την φανταστική του πορεία. Αναμφίβολα η κορυφαία αναμέτρηση της ημέρας πάντως θα διεξαχθεί το βράδυ της Κυριακής (21:00), όπου ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΚ. Οι δύο ομάδες έρχονται αντιμέτωπες με αντίθετη ψυχολογία μετά τις ευρωπαϊκές τους αναμετρήσεις, με τα ντέρμπι να αποτελούν συνήθως ευκαιρία για αντίδραση ή εδραίωση. Το πως θα το διαχειριστούν θα το γνωρίζουμε λίγο πριν αλλάξει η… μέρα! Μια Κυριακή γεμάτη… ανατριχίλες σε συνδυασμό με την νέα κορυφαία προσφορά* γνωριμίας της Novibet!
Το παιχνίδι όπως θα ήθελες να είναι με απίθανη προσφορά* γνωριμίας
Εκτός από την απόλυτη προσφορά* SPOOKY2500 η οποία θα είναι διαθέσιμη στην πλατφόρμα της Novibet μέχρι τις 03 Νοεμβρίου 2025 στις 23:59, όποιος επιλέξει τη Novibet για την διασκέδασή του θα βρει 1000+ προσφερόμενες αγορές σε όλους τους αγώνες, ενώ τα μέλη του καζίνο μπορούν να βρουν μεγάλη γκάμα προσφορών*, Novibet Branded τραπέζια και κορυφαίο πρόγραμμα ανταμοιβής*.
Τέλος, όλα τα μέλη της Novibet μπορούν καθημερινά να βρουν προσφορές* για τα μεγάλα παιχνίδια και κορυφαίο πρόγραμμα ανταμοιβής*.
Στη Novibet παίζεις νόμιμα, παίζεις υπεύθυνα!
*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΤΟ NOVIBET.GR/INFO/OROI
21+| ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ:ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.
Σε ρυθμούς Halloween κινούνται και οι «μεγάλοι» καθώς οφείλουν να δείξουν πως η κορυφή δεν τους τρομάζει και η κούρσα δεν τους εξαντλεί. Και αν δεν τρομάζει η κούρσα πρωταθλήματος, σίγουρα τρομάζει η νέο κορυφαία προσφορά* της Novibet!
Ανατριχιαστική προσφορά* από την Novibet
Tην Κυριακή η αυλαία ανοίγει με την αναμέτρηση Λεβαδειακός – Άρης (17:00), σε μία αναπάντεχη κούρσα ανάμεσα σε δύο ομάδες που μοιάζουν να έχουν τον ίδιο στόχο. Λίγο αργότερα ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Αστέρα (17:30). Μετά την ήττα στην Ολλανδία η νίκη μοιάζει μονόδρομος για τους «πράσινους» την στιγμή που οι Αρκάδες ψάχνουν βαθμούς εναγωνίως. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Βόλο (19:30) με τις δύο ομάδες να κατέχουν την πρώτη και την τέταρτη θέση αντίστοιχα. Ο ΠΑΟΚ μετά το σπουδαίο αποτέλεσμα στην Γαλλία πρέπει να διαχειριστεί την κούραση για να παραμείνει μόνος πρώτος ενώ ο Βόλος θέλει να εκμεταλλευτεί την παραμικρή λεπτομέρεια και να συνεχίσει την φανταστική του πορεία. Αναμφίβολα η κορυφαία αναμέτρηση της ημέρας πάντως θα διεξαχθεί το βράδυ της Κυριακής (21:00), όπου ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΚ. Οι δύο ομάδες έρχονται αντιμέτωπες με αντίθετη ψυχολογία μετά τις ευρωπαϊκές τους αναμετρήσεις, με τα ντέρμπι να αποτελούν συνήθως ευκαιρία για αντίδραση ή εδραίωση. Το πως θα το διαχειριστούν θα το γνωρίζουμε λίγο πριν αλλάξει η… μέρα! Μια Κυριακή γεμάτη… ανατριχίλες σε συνδυασμό με την νέα κορυφαία προσφορά* γνωριμίας της Novibet!
Το παιχνίδι όπως θα ήθελες να είναι με απίθανη προσφορά* γνωριμίας
Εκτός από την απόλυτη προσφορά* SPOOKY2500 η οποία θα είναι διαθέσιμη στην πλατφόρμα της Novibet μέχρι τις 03 Νοεμβρίου 2025 στις 23:59, όποιος επιλέξει τη Novibet για την διασκέδασή του θα βρει 1000+ προσφερόμενες αγορές σε όλους τους αγώνες, ενώ τα μέλη του καζίνο μπορούν να βρουν μεγάλη γκάμα προσφορών*, Novibet Branded τραπέζια και κορυφαίο πρόγραμμα ανταμοιβής*.
Τέλος, όλα τα μέλη της Novibet μπορούν καθημερινά να βρουν προσφορές* για τα μεγάλα παιχνίδια και κορυφαίο πρόγραμμα ανταμοιβής*.
Στη Novibet παίζεις νόμιμα, παίζεις υπεύθυνα!
*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΤΟ NOVIBET.GR/INFO/OROI
21+| ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ:ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.