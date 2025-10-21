«Ομάδα Καφενείο»: Βρεθήκαμε στο Χαλάνδρι και ρωτήσαμε τους φιλάθλους για την εικόνα του Παναθηναϊκού

Για μία ακόμη φορά το Gazzetta και η εκπομπή «Ομάδα Καφενείο» powered by Bwin πήρε το μικρόφωνο και βγήκε στην Αθήνα.

Η εκπομπή του Gazzetta «Ομάδα Καφενείο» powered by Bwin βρέθηκε στο Χαλάνδρι, στο καφέ «Θεατράκι» για μία ακόμη βραδιά ντέρμπι, με το ΑΕΚ - ΠΑΟΚ.

Εκεί, φίλαθλοι όλων των ομάδων ρωτήθηκαν για το πως βλέπουν τον Παναθηναϊκό φέτος, ποιος θα κατακτήσει το Europa και το Conference League και τον αγαπημένο παίκτη της ομάδας τους.

Δείτε όλες τις ερωτήσεις που έκανε η Αλεξάνδρα Οικονόμου στο παρακάτω απολαυστικό βίντεο: