ΠΑΟΚ - Μακάμπι Τελ Αβίβ: Ο Κωνσταντέλιας επέστρεψε στην ενδεκάδα

Γιώργος Σακελλαρίου
ΠΑΟΚ, Κωνσταντέλιας

Ο Κωνσταντέλιας είναι βασικός για τον ΠΑΟΚ στο ματς με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, ο Κένι και ο Μιχαηλίδης είναι τα νέα πρόσωπα στην ενδεκάδα του ΠΑΟΚ σε σχέση με το ματς κόντρα στον Παναιτωλικό.

Ο Δικέφαλος υποδέχεται τη Μακάμπι Τελ Αβίβ για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League και ο διεθνής μεσοεπιθετικός θα παίξει από την αρχή. Στο ματς με τους Αγρινιώτες ήταν στον πάγκο κι αγωνίστηκε αλλαγή όταν τραυματίστηκε ο Πέλκας.

Στο δεξί άκρο της άμυνας θα παίξει ο Κένι αντί του Σάστρε, ενώ αριστερό μπακ θα είναι ο Μιχαηλίδης, αφού με τον Παναιτωλικό ξεκίνησε ο Λόβρεν.

Στο τέρμα θα είναι ο Παβλένκα, δεξί στόπερ ο Κεντζιόρα και αριστερό μπακ ο Μπάμπα. Στα χαφ θα βρίσκονται οι Μεϊτέ, Οζντόεφ, ο Ζίβκοβιτς θα είναι δεξιά στην επίθεση, ο Τάισον αριστερά και ο Γιακουμάκης στην κορυφή.

 

@Photo credits: INTIME, Γιάννης Μωϋσιάδης
     

