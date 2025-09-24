ΠΑΟΚ - Μακάμπι Τελ Αβίβ: Ο Κωνσταντέλιας επέστρεψε στην ενδεκάδα
Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, ο Κένι και ο Μιχαηλίδης είναι τα νέα πρόσωπα στην ενδεκάδα του ΠΑΟΚ σε σχέση με το ματς κόντρα στον Παναιτωλικό.
Ο Δικέφαλος υποδέχεται τη Μακάμπι Τελ Αβίβ για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League και ο διεθνής μεσοεπιθετικός θα παίξει από την αρχή. Στο ματς με τους Αγρινιώτες ήταν στον πάγκο κι αγωνίστηκε αλλαγή όταν τραυματίστηκε ο Πέλκας.
Στο δεξί άκρο της άμυνας θα παίξει ο Κένι αντί του Σάστρε, ενώ αριστερό μπακ θα είναι ο Μιχαηλίδης, αφού με τον Παναιτωλικό ξεκίνησε ο Λόβρεν.
Στο τέρμα θα είναι ο Παβλένκα, δεξί στόπερ ο Κεντζιόρα και αριστερό μπακ ο Μπάμπα. Στα χαφ θα βρίσκονται οι Μεϊτέ, Οζντόεφ, ο Ζίβκοβιτς θα είναι δεξιά στην επίθεση, ο Τάισον αριστερά και ο Γιακουμάκης στην κορυφή.
#Starting11 Our starting 11 against Maccabi Tel-Aviv at Toumba Stadium. #PreGame #PamePAOKARA #PAOKMTA #UEL #OurWay #VaragonsConstructions pic.twitter.com/2ndIwdlxQO— PAOK FC (@PAOK_FC) September 24, 2025
