Τί θα «χάσει» ο Παναθηναϊκός αν χάσει, τί θα «χάσει» ο Ολυμπιακός αν χάσει...

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός πάνε στο Κυριακάτικο (9μμ) πρώτο ντέρμπι της σεζόν από διαφορετικές αφετηρίες και ο Μιχάλης Τσαμπάς γράφει στο Gazzetta τι έχουν να κερδίσουν και (κυρίως) τι να χάσουν αμφότεροι!

Από τις... προ Χριστού αναμετρήσεις ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, οι πάντες (προπονητές, παίκτες, παράγοντες, φίλαθλοι, δημοσιογράφοι) συνηθίζουν να τα λένε όλα με την κλισέ φράση «ένα ντέρμπι δεν έχει ποτέ καμία σχέση με άλλα ματς και ούτε με την κατάσταση των ομάδων». Προκειμένου να... τσιμεντώσουν την παραπάνω πρόταση επικαλούνται ουκ ολίγα «αιώνια» ραντεβού του παρελθόντος που... άλλα έλεγε η βαθμολογία και η εικόνα των ομάδων και άλλα «είπε» το γήπεδο. Αλλα περιμέναμε και άλλα είδαμε σε... απλά ελληνικά.

«Ενα ντέρμπι δεν έχει ποτέ καμία σχέση με άλλα ματς και ούτε με την κατάσταση των ομάδων» θα μπορούσαμε να γράψουμε και εμείς σε τούτη εδώ τη γωνιά και να κλείσουμε το κείμνο κάπου εδώ βγάζοντας και ένα εύκολο μεροκάματο. Αλλωστε με μια απλή ανάγνωση ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να νικήσει στο γήπεδό του τον Λεβαδειακό, αν και προηγήθηκε με τη σέντρα, έχασε στο άδειο Πανθεσσαλικό από τη Κηφισιά, έχει στον πάγκο υπηρεσιακό προπονητή κι από την άλλη ο Ολυμπιακός πάει στη Λεωφόρο με το «3 στα 3» στη Superleague. Αρα και ως grande φαβορί για να φύγει με το τρίποντο.

Ειπαμε όμως... Άλλο ένα απλό ματς κι άλλο ένα ντέρμπι. Οπότε ας συνεχίσουμε το γράψιμο για να κατανοήσετε και περισσότερο όσο περιμένετε και περιμένουμε να δούμε το βράδυ της Κυριακής, στις 9μμ.

Σέντρα με τον γηπεδούχο Παναθηναϊκό. Στο «τριφύλλι» είχαν ένα γεμάτο καλοκαίρι, λόγω ευρωπαϊκών υποχρεώσεων. Μπορεί να μην κατάφεραν να παίξουν μια καλή... ζαριά για το σεντόνι του Champions League, όμως με τις προκρίσεις επί της Σαχτάρ και της Σαμσουνσπόρ γέμισαν και τα ταμεία με λεφτά, αλλά και εξασφαλίστηκε ως τον Ιανουάριο ευρωπαϊκή προοπτική.

Κι αν στα δύσκολα το πρόσημο ήταν θετικό, όταν... μαλάκωσε το πράγμα με τη σέντρα στο ελληνικό πρωτάθλημα ήρθαν οι ξεγυριστές σφαλιάρες. Πάρε μια από τον Λεβαδειακό, πάρε άλλη μια από τη Κηφισιά και... Βιτόρια είχαμε. Πριν τα μισά του μήνα, ο Παναθηναϊκός μπήκε στη διαδικασία αναζήτησης προπόνητη. Τι 'χα Γιάννη, τι 'χα πάντα δηλαδή. Εσωστρέφεια, γκρίνια και φυσικά ήδη το βαθμολογικό κυνήγι άρχισε με το «9 προς 1» που έχει σχηματιστεί από την κορυφή, έστω κι αν ο Παναθηναϊκός χρωστάει ένα ματς, αυτό με τον ΟΦΗ. Ο Νίκος Αθανασίου αποκάλυψε στους Galacticos της περασμένης Πέμπτης τα περί Ρεμπρόφ , αλλά ο Χρήστος Κόντης καλείται την Κυριακή να βάλει το χέρι στη φωτιά για να βγάλει τα κάστανα.

Ο Παναθηναϊκός αν δεν τα καταφέρει να πάρει το τρίποντο στο πρώτο ντέρμπι της σεζόν είναι εύκολο να καταλάβει κανείς πως τα... όργανα θα ακουστούν ακόμη πιο δυνατά. Ειδικά σε ένα κατάμεστο γήπεδο όπου ο κόσμος, να μη γελιόμαστε, θα πάει με ανάμεικτα συναισθήματα. Μια ήττα από τον Ολυμπιακό όχι μόνο εκτοξεύει τη διαφορά από τη κορυφή στους 11 βαθμούς, αλλά έχει κι άλλα πολλά επακόλουθα επικοινωνιακά και όχι μόνο. Στο πρώτο ντέρμπι της σεζόν, συνήθως μια ισοπαλία δεν είναι κακό αποτέλεσμα, όμως στην προκειμένη περίπτωση κι αυτό δεν κάνει στο «τριφύλλι».

Προφανώς δεν θα του προκαλέσει τις ρωγμές της ήττας, αλλά μη νίκη σε τρίτο σερί ματς δεν καταπίνεται εύκολα. Ακόμη κι αν απέναντι είναι ο Ολυμπιακός. Στο σενάριο της νίκης προφανώς στήνεται αφήγημα. Και... κλείνει η βαθμολογική ψαλίδα και επιτυχία απέναντι στον «αιώνιο αντίπαλο» ώστε να γλυκαθεί ο κόσμος και restart με τον καλύτερο τρόπο πριν καν έρθει ο νέος προπονητής.

Πάμε και στον Ολυμπιακό. Προφανώς το πούλμαν που θα μεταφέρει στο γήπεδο την αποστολή θα μεταφέρει μαζί της και λιγότερους πονοκεφάλους από τους «πράσινους». Το απόλυτο στο πρωτάθλημα έχει ο Ολυμπιακός αφού εύκολα (Πανσερραϊκός, Βόλος) ή δύσκολα (Αστέρας Τρίπολης) τα τρίποντα άθροισαν εννιά βαθμούς. Όμως το... ξένοιαστο τοπίο του πρωταθλήματος αίφνης «γκρίζαρε» την περασμένη Τετάρτη στην πρεμιέρα του Champions League. Όταν τον περασμένο Αύγουστο ο Ολυμπιακός έβλεπε στην κλήρωση το ένα μετά το άλλο τα... θηρία να προκύπτουν (Ρεάλ, Μπαρτσελόνα, Αρσεναλ), η εντός έδρας αναμέτρηση με την Πάφο είχε μπει σε κόκκινο κύκλο και δίπλα στον αριθμό 3. Οι βαθμοί της νίκης δηλαδή.

Αυτοί δεν ήρθαν, όπως δεν ήρθε και μια πειστική εμφάνιση. Οπότε μπορεί ο Ολυμπιακός να μην πάει ακριβώς με την πλάτη στον τοίχο στη Λεωφόρο, αλλά σαφώς στη... μετά Πάφο εποχή τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Μια απώλεια βαθμών, ειδικά αν είναι ολική (ήττα δηλαδή) σαφώς και μια κουβεντούλα θα την προκαλέσει. Από την άλλη δεν χρειάζεται να πούμε τι θα σημάνει διπλό στη Λεωφόρο.

Σε όλα τα επίπεδα, βαθμολογικά – επικοινωνιακά, συν και τη μέγιστη ζημιά στον αντίπαλο.

Γίνεται κατανοητό λοιπόν πως αμφότεροι οι αιώνιοι έχουν να... χάσουν αν χάσουν. Αλλος λιγότερα, άλλος περισσότερο. Εύκολο βράδυ Κυριακής και ξημέρωμα Δευτέρας δεν θα είναι πάντως!