Λιθουανία-Ελλάδα στα προημιτελικά του Eurobasket με ενισχυμένες αποδόσεις στα καταστήματα ΟΠΑΠ

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει τις προωθητικές ενέργειες «20 & κάρφωσες»* «Air Back»* στο σημερινό παιχνίδι της Εθνικής Ομάδας.

Η Εθνική Ομάδα συνεχίζει τις επιτυχίες της στο Eurobasket. Πήρε την 1η θέση στον όμιλό της, αφήνοντας εκτός διοργάνωσης την Ισπανία, απέκλεισε το Ισραήλ στη φάση των «16» και προκρίθηκε στα προημιτελικά, όπου σήμερα (21:00) αντιμετωπίζει τη Λιθουανία.

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει πλήθος στοιχηματικών επιλογών για τον προημιτελικό του Eurobasket Λιθουανία-Ελλάδα και πολλές ενισχυμένες αποδόσεις για τους 4 προημιτελικούς μεταξύ των οποίων και τις ακόλουθες:

Λιθουανία-Ελλάδα (Σήμερα, 21:00)

• Ημίχρονο/Τελικό: Ελλάδα-Ελλάδα

• Πρώτος σκόρερ- Γιάννης Αντετοκούνμπο

Τουρκία-Πολωνία (Σήμερα, 17:00)

• Eύρος Νίκης- Τουρκία με 6-10 πόντους

• Πρώτος σκόρερ- Α. Σενγκούν

Γερμανία-Σλοβενία (Tετάρτη, 21:00)

• Eύρος Νίκης- Γερμανία με 11-15 πόντους

• Πρώτος σκόρερ- Λ. Ντόνσιτς

Φινλανδία-Γεωργία (Τετάρτη, 17:00)

• Ημίχρονο/Τελικό: Φινλανδία- Φινλανδία

• Πρώτος σκόρερ- Λ. Μάρκανεν

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει σε όλους τους προημιτελικούς του Eurobasket τις προωθητικές ενέργειες «20 & κάρφωσες»* και «Air Back»*.

Ουγγαρία-Πορτογαλία και Σερβία-Αγγλία στα προκριματικά του Mundial

Στο ποδόσφαιρο ολοκληρώνονται σήμερα οι αγώνες των εθνικών ομάδων στα προκριματικά του Mundial για τον Σεπτέμβριο. Ξεχωρίζουν τα παιχνίδια Ουγγαρία-Πορτογαλία και Σερβία-Αγγλία.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα ανά όμιλο:

4ος όμιλος: Αζερμπαϊτζάν-Ουκρανία (19:00) και Γαλλία-Ισλανδία (21:45).

6ος όμιλος: Αρμενία-Ιρλανδία (19:00) και Ουγγαρία-Πορτογαλία (21:45).

8ος όμιλος: Βοσνία Ερζεγοβίνη-Αυστρία (21:45) και Κύπρος-Ρουμανία (21:45).

9ος όμιλος: Νορβηγία-Μολδαβία (21:45).

11ος όμιλος: Αλβανία-Λετονία (21:45) και Σερβία-Αγγλία (21:45).

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει αμέτρητες αγορές, Βet Builder Ready και ενισχυμένες αποδόσεις σε επιλεγμένες αγορές αγώνων των προκριματικών του Mundial, καθώς και την προωθητική ενέργεια «Στο Παρά 1»*

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

