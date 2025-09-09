Ο Κώστας Ζάλτος τον Ιούνιο έγινε πρωταθλητής στο NCAA με το Πανεπιστήμιο της Μινεσότα και ο 25χρονος σφυροβόλος μιλά στο Gazzetta για τη ζωή του στις ΗΠΑ και τον στόχο του στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Τόκιο.

Τα όνειρά του στην Αμέρικα τον στείλαν και ο Κώστας Ζάλτος φιλοδοξεί σε λίγες ημέρες στο Τόκιο να κάνει μια ακόμα υπέρβαση και να διεκδικήσει μια μεγάλη διάκριση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα.

Με καταγωγή από το Πεδινό Κιλκίς ο 25χρονος πρωταθλητής της σφυροβολίας, βρίσκεται στην Ιαπωνία έχοντας στα χέρια του μια σπουδαία επιτυχία. Τον Ιούνιο αγωνιζόμενος για το Πανεπιστήμιο της Μινεσότα, κατέκτησε τον τίτλο στο Κολεγιακό Πρωτάθλημα των ΗΠΑ στο Γιουτζίν, ξεπερνώντας για πρώτη φορά τα 78 μέτρα, για το νέο ατομικό ρεκόρ στα 78,08μ. Ήταν ένας ιστορικός τελικός για τον ελληνικό στίβο, καθώς τη 2η θέση πήρε ο συναθλητής και συμφοιτητής του στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα, Άγγελος Μαντζουράνης, με 76.96 μέτρα.

Ο Ζάλτος, αθλητής του ΓΣ Μανδρών, έγινε ο 5ος Έλληνας που κατακτά τον τίτλο του NCAA: Ο Σπύρος Ζουλιέν μετρά δύο νίκες στη σφυροβολία (2005, 2006) και από μία η Αγγελική Τσιολακούδη το 2000 στον ακοντισμό, η Κατερίνα Στεφανίδη στο επί κοντώ το 2012 και ο Γιάννης Κυριαζής το 2017 στον ακοντισμό.

Ο Ζάλτος μαζί με τους Άγγελο Μαντζουράνη (78,61μ.) και Χρήστο Φραντζεσκάκη (76.52μ.) συνθέτουν την ελληνική τριάδα της σφυροβολίας στο παγκόσμιο πρωτάθλημα.

«Σε ηλικία 19 ετών εξαφανίστηκα»

Eίχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον Κώστα Ζάλτο, λίγες πριν από το ταξίδι στην Ιαπωνία και να γνωρίσουμε από κοντά έναν χαμογελαστό άνθρωπο, που τόλμησε να κάνει το μεγάλο βήμα, να αφήσει τον τόπο του, την οικογένειά του και τον προπονητή του Γιάννη Χρίστογλου, επιχειρώντας το μεγάλο βήμα στη ζωή του, να ζήσει στις ΗΠΑ.

«Όταν ήμουν 17 ετών, ένας συναθλητής μου από τον σύλλογό μου έφυγε για την Αμερική, είπα θα κάνω κι εγώ το ίδιο, γελούσαν μαζί μου, δεν γνώριζα καν αγγλικά. Όμως το έβαλα σκοπό. Κατάφερα και πήρα υποτροφία στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα και 19 ετών εξαφανίστηκα, ακριβώς πριν από την πανδημία του κορωνοϊού, τον Ιανουάριο του 2020», μας λέει ο Κώστας Ζάλτος.

«Θέλω να γίνω προπονητής, παράλληλα με τον πρωταθλητισμό»

Όχι απλά δοκίμασε την τύχη του, ο νεαρός κυνήγησε το όνειρό του και δικαιώθηκε, καθώς παράλληλα με τον αθλητισμό ήταν και οι σπουδές.

«Πλέον είμαι μόνιμος κάτοικος στις ΗΠΑ, έχω κλείσει έξι χρόνια, μόλις τελείωσα το μεταπτυχιακό μου στην εξελιγμένη προπονητική πάνω στην ψυχολογία και τώρα θα έχω την ευκαιρία να ασχοληθώ με την προπονητική με τη δουλειά και τον πρωταθλητισμό παράλληλα.

Αρχικά σπούδασα κάτι που είχε σχέση με το μάρκετινγκ, με διαχείριση επιχειρήσεων στον αθλητισμό και μετά σκέφθηκα πως θα ήθελα να κάνω κάτι με την προπονητική, μου άρεσε η ψυχολογία, ασχολήθηκα με αυτό το κομμάτι, έκανα το τελευταίο διάστημα μια έρευνα 60 σελίδων, για την ψυχολογία στον αθλητισμό.

Ναι, θέλω να γίνω προπονητής και το αστείο είναι πως όταν επιστρέψω στις ΗΠΑ από το παγκόσμιο πρωτάθλημα, θα αρχίσω την προπονητική σε ένα μικρό Πανεπιστήμιο στη Μινεσότα, με 18χρονα και 19χρονα παιδιά παιδιά, να κάνω κι εγώ την αρχή» συνεχίζει ο Κώστας Ζάλτος.

«Από σφυροβόλος των 66 μέτρων, έγινα σφυροβόλος των 78 μέτρων»

Με προπονητή στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα τον Πίτερ Τζέιμς Μίλερ, ο Ζάλτος είδε σημαντική πρόοδο στην εξέλιξή του, με αποκορύφωμα τη φετινή αγωνιστική περίοδο.

Με τα 78,0μ. στον τελικό του NCAA βελτίωσε τα 77,91μ. που είχε σημειώσει στις 4 Απριλίου στο Γκέινσβιλ της Φλόριντα. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο Top 10 των επιδόσεών του, οι οκτώ έχουν επιτευχθεί μέσα στο 2025.

Ο Έλληνας πρωταθλητής μάς λέει σχετικά: «Τον πρώτο καιρό ήταν δύσκολα, ο προπονητής μου είναι πολύ επικοινωνιακός, ακούει, θέλει να μαθαίνει, να αναγνωρίζει τα λάθη κι αυτό με έκανε καλύτερο. Έφυγα από την Ελλάδα με 66 μέτρα και τώρα είμαι σφυροβόλος των 78 μέτρων, αυτά τα πέντε χρόνια βελτιώθηκα κατά δώδεκα μέτρα.

Το πρόβλημα είναι ο καιρός, γιατί στη Μινεσότα ο χειμώνας είναι βαρύς, όμως υπάρχουν εγκαταστάσεις, έχουμε ένα κλειστό που κατασκευάστηκε το 2019, έχουμε τα πάντα. Ήταν πολύ σημαντικό για μένα και τον Άγγελο το ένα δύο που κάναμε στον τελικό του NCAA».

«Να μπω στον τελικό, να πετύχω μια μεγάλη διάκριση»

O Κώστας Ζάλτος θα αγωνιστεί για 2η φορά σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, καθώς είχε προηγηθεί η προ διετίας συμμετοχή του στη Βουδαπέστη.

Μαζί με τους Μαντζουράνη και Φραντζεσκάκη τη Δευτέρα (15/9, 03:00 ώρα Ελλάδας) θα αγωνιστούν στον προκριματικό, με τον τελικό να έχει οριστεί για την Τρίτη (16/9, 15:00 ώρα Ελλάδας). Με βάση τις entry list ο Ζάλτος έχει τη 13η επίδοση από τους συμμετέχοντες.

«Το 2023 στη Βουδαπέστη, ήταν κάτι απρόσμενο, γιατί είχα πάει ως 36ος. Είμαι καλά, νιώθω καλά, έχω δείξει σταθερότητα όλη τη χρονιά, στο Τόκιο θα βρίσκεται και ο προπονητής μας από την Αμερική, αυτό θα με βοηθήσει ψυχολογικά.

Θέλω να μπω στον τελικό, θέλω να κάνω μια μεγάλη διάκριση, θέλω να κάνω το επόμενο βήμα και θέλω να είμαι σταθερός στις βολές μου. Υπάρχει ενθουσιασμός, δεν αγχώνομαι πλέον σε αυτές τις διοργανώσεις, έχοντας νικήσει στο NCAA, πλέον πάω με πολλή αυτοπεποίθηση. Πλέον έχουμε και ελληνική σχολή στη σφυροβολία, είναι υπερήφανος και για τους τρεις μας και μακάρι και να βρεθούμε όλοι μας στον τελικό, θα είναι το ιδανικό» καταλήγει ο Κώστας Ζάλτος.