Ντρισμπιώτη στο GWomen: «Όσο βρίσκομαι σε αυτό το επίπεδο, θα με βλέπετε εδώ»

Μέσα στο 2025, η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη κλήθηκε να ξεπεράσει τραυματισμούς, να διακόψει την προετοιμασία της, να μην νιώθει ικανοποιημένη από τις προπονήσεις της αλλά εν τέλει κατάφερε να προκριθεί σε ένα ακόμη Παγκόσμιο πρωτάθλημα (Τόκιο, 13-21/9), και μάλιστα με όριο.

Η, πάντα αποφασισμένη και δυναμική, όγδοη Ολυμπιονίκης του Τόκιο επιστρέφει στην πρωτεύουσα της Ιαπωνίας με σκοπό να κάνει κούρσες που αρμόζουν στο επίπεδό της και, κυρίως, να βγει αλώβητη μέσα από αυτές όπως εξήγησε μιλώντας στο Gazzetta Women:

«Η σεζόν είχε και πάνω και κάτω, αλλά προσπαθούμε να κρατάμε τα πάνω. Τελείωσα τις θεραπείες πριν λίγες μέρες. Είμαι, όμως, καλά. Καλά ψυχολογικά, το κεφάλι μου είναι ΟΚ».

Όσον αφορά στη δυσκολία του αγώνα, καθώς οι καιρικές συνθήκες προβλέπεται να είναι εχθρός των αθλητών/τριων που θα αγωνιστούν στο βάδην στο Τόκιο, η ίδια τόνισε πως δεν φοβάται τα δύσκολα ενώ εξήγησε τι θα την έκανε να βγει χαρούμενη από τις κούρσες της:

«Σε αυτόν τον αγώνα θα χρειαστεί πάρα πολύ καλή διαχείριση. Θα είναι πολύ δύσκολος αγώνας, θα έχει πολλή υγρασία. Σίγουρα ρόλο παίζει η προπόνηση, κι έχω λίγη ανασφάλεια γιατί έχασα κάποιες προπονήσεις- όχι πάρα πολλές.

Εγώ, για να μιλήσω καθαρά, θέλω να έχω ολοκληρώσει μία καλή και δυνατή προετοιμασία

Γενικά, μου αρέσουν τα δύσκολα, γι’ αυτό και είμαι εδώ. Αλλιώς θα ήμουν σπίτι μου, θα μαγείρευα και θα καθάριζα που μου αρέσουν πολύ και μου είναι και εύκολα.

Πρώτα απ’ όλα θέλω να τερματίσω το 35άρι και να μην πονάω πουθενά, για να μπω με αυτοπεποίθηση στο 20άρι. Για μένα είναι ένα crash test. Θα κυνηγήσω ό,τι έχουμε στο μυαλό μας με τον προπονητή μου. Έχουμε κάνει τον προγραμματισμό μας, έχουμε μελετήσει που μπορούμε να βρεθούμε. Από εκεί και πέρα, θα δούμε εκείνη τη μέρα πώς θα εξελιχθεί ο καιρός και πώς θα βρεθούμε μέσα στον αγώνα. Γιατί τα 35 χιλιόμετρα είναι… 35 χιλιόμετρα, ο αγώνας ξεκινάει ουσιαστικά από το 20όχλμ και μετά».

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ ΤΟΚΙΟ 2025 / ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΙΑΠΩΝΙΑ. (ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

«Είμαι εδώ και όσο μπορώ να βρίσκομαι σε αυτό το επίπεδο, θα με βλέπετε εδώ»

Η Ντρισμπιώτη, λίγο μετά το τέλος της κούρσας της στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 στο Παρίσι και μιλώντας στο Gazzetta Women, εμφανώς συγκινημένη είχε δηλώσει πως εκείνη ήταν η τελευταία της κούρσα σε Ολυμπιακούς Αγώνες.

Τώρα, που ο ένας χρόνος από την τετραετία που μεσολαβούσε από το Παρίσι 2024 ως το Λος Άντζελες 2028 πέρασε και πλέον η επόμενη διοργάνωση δεν είναι πια τόσο μακριά. Το ίδιο αισθάνεται και η πρωταθλήτρια του βάδην, που σκέφτεται πως ίσως θα μπορούσε να αναθεωρήσει την περσινή της απόφαση:

«Όχι, δεν είναι τόσο μακριά πλέον. Θα πάω βήμα-βήμα. Μπορεί να πάρω και το διάλειμμά μου… ή θα με διώξετε!

Φέτος αισθάνθηκα πολύ καλά στην αρχή της χρονιάς, είχα μια πολύ ωραία και δυνατή κούρσα, που μου αναπτέρωσε το ηθικό και είδα ότι είμαι ακόμα εδώ. Παρότι πέρασα ζόρια, τραυματίστηκα στο πόδι, στην σπονδυλική στήλη, ξανά στο πόδι, ξανά στην σπονδυλική στήλη, το ένα έφερνε το άλλο. Όμως έχω πάντα στο μυαλό μου την αρχική εικόνα της χρονιάς, που με έκανε να πιστέψω φέτος.

Βγήκα από τον τραυματισμό, αγωνίστηκα, έκανα πρόκριση με όριο που ήταν ο στόχος μου και αυτό μου δίνει ελπίδα, αφού μπορώ ακόμη να διεκδικώ προκρίσεις με τόσο υψηλά όρια.

Είμαι εδώ. Και όσο μπορώ να βρίσκομαι σε αυτό το επίπεδο, θα με βλέπετε εδώ».