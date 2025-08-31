Απόλυτη προσφορά* με δώρο 1 μήνα NOVASPORTS από τη Novibet!

Στη Novibet απολαμβάνεις ποδοσφαιρική δράση δωρεάν* χάρη στη σούπερ προσφορά* με δώρο 1 μήνα NOVASPORTS!

Κορυφαία προσφορά με δώρο* 1 μήνα NOVASPORTS

Τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου με έντονο… μεταγραφικό πυρετό και τα Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα μπαίνουν για τα καλά και πάλι στην καθημερινότητα μας. Όλα μοιάζουν έτοιμα για μια χρονιά γεμάτη σασπένς και έντονα συναισθήματα. Η Novibet συνεχίζει να πρωτοπορεί και σου παρέχει την δυνατότητα να δεις τα πρώτα βήματα… πρωταθλητισμού σε κορυφαία πρωταθλήματα.

Το παιχνίδι όπως θα ήθελες να είναι με μοναδική προσφορά* γνωριμίας

Εκτός από την απόλυτη προσφορά* FREESPORTS η οποία θα είναι διαθέσιμη στην πλατφόρμα της Novibet μέχρι τις 31 Αυγούστου 2025 στις 23:59, όποιος επιλέξει τη Novibet για την διασκέδασή του θα βρει 1000+ προσφερόμενες αγορές σε όλους τους αγώνες, ενώ τα μέλη του καζίνο μπορούν να βρουν μεγάλη γκάμα προσφορών*, Novibet Branded τραπέζια και κορυφαίο πρόγραμμα ανταμοιβής*.

Τέλος, όλα τα μέλη της Novibet μπορούν καθημερινά να βρουν προσφορές* για τα μεγάλα παιχνίδια και κορυφαίο πρόγραμμα ανταμοιβής*.

Στη Novibet παίζεις νόμιμα, παίζεις υπεύθυνα!

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΤΟ NOVIBET.GR/INFO/OROI

21+| ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ:ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.

