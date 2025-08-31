Αυτό είναι το εισιτήριο που θα σου δίνει πρόσβαση για όλη τη σεζόν σε όλα τα γήπεδα του Πρωταθλήματος…

Φαντάσου ότι κρατάς στα χέρια σου ένα εισιτήριο για κάθε ματς πρωταθλήματος που θες να δεις σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ….

Φαντάσου πως το μόνο που θα σε απασχολεί έχοντας το εισιτήριο αυτό θα είναι το σε ποιο γήπεδο να πρωτοπάς…

Φαντάσου να είσαι μέσα σε κάθε ντέρμπι πρωταθλήματος της επιλογής σου σε Stoiximan Super League Και Stoiximan Greek Basketball League….

-Εισιτήριο Υπερ-διαρκείας για όλη τη σεζόν, εντελώς δωρεάν*, μέσα από το Stoiximan Nation!

Όλα αυτά μέσα από τον απόλυτο διαγωνισμό που τρέχει στο Nation.Stoiximan.gr.

Όλα τα μέλη της Stoiximan μπορούν να δηλώσουν εντελώς δωρεάν* συμμετοχή μέσα από το Stoiximan Nation έως και τις 14 Σεπτεμβρίου, στον απόλυτο διαγωνισμό που θα χαρίσει σε έναν Super τυχερό το... Υπερ-Διαρκείας το οποίο θα του ξεκλειδώσει την απεριόριστη αθλητική δράση σε ΟΛΑ τα γήπεδα και ΟΛΟΥΣ τους αγώνες των 2 μεγαλύτερων πρωταθλημάτων της χώρας, της Stoiximan Super League και της Stoiximan Basketball League.



*​21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ *Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις