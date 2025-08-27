Σκαριόλο: «Δεν είναι ανόητοι να έχουν δέκατη την Ισπανία στα power rankings»

Ο Σέρτζιο Σκαριόλο κλήθηκε να σχολιάσει το γεγονός ότι η Ισπανία τοποθετήθηκε στη 10η θέση των power rankings ενόψει του EuroBasket 2025, σχολιάζοντας παράλληλα την κατάσταση της «ρόχα» πριν από την πρεμιέρα με τη Γεωργία (28/8, 15:00).

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ: Γιάννης Σταυρουλάκης

Η Ισπανία θα παραταχθεί στο EuroBasket 2025 ως πρωταθλήτρια Ευρώπης και ο Σέρτζιο Σκαριόλο σχολίασε το γεγονός ότι οι Ίβηρες τοποθετήθηκαν στη 10η θέση των power rankings για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

«Ειλικρινά δεν πιστεύω πως όλοι είναι ανόητοι στον χώρο του μπάσκετ. Έβγαλαν αυτά τα power rankings γιατί έτσι κρίνουν πως είναι τώρα τα πράγματα. Όμως τα power rankings δεν παίζουν μπάσκετ. Θεωρώ πως σχηματίζονται περισσότερο από το ταλέντο των παικτών που είναι σε κάθε ρόστερ. Εμείς όλα αυτά τα χρόνια έχουμε καταφέρει να κερδίσουμε πόντους όμως λόγω της χημείας, της συγκέντρωσης, της τακτικής προσέγγισης και της ενότητάς μας. Βασιζόμαστε πολύ σε αυτά τα όπλα για να είμαστε ανταγωνιστικοί. Θεωρώ πως έχουμε πάντως πολύ καλούς παίκτες, εγώ είμαι χαρούμενος με τους παίκτες που έχω», ανέφερε ο προπονητής της «ρόχα».

Για την κατάσταση της ομάδας του, ενόψει του αυριανού αγώνα με την Γεωργία (28/8, 15:00) είπε: «Μέχρι τώρα όλα καλά. Το μέρος είναι όμορφο, οι εγκαταστάσεις και η οργάνωση είναι πολύ καλή, όπως και το φαγητό, ενώ οι παίκτες μου είναι υγιείς. Τώρα είναι ώρα να παλέψουμε στο γήπεδο. Έχουμε μεγάλο σεβασμό για την ομάδα της Γεωργίας, μας έχουν κερδίσει στο παρελθόν. Έχουν μεγάλα κορμιά και θα πρέπει να είμαστε πολύ καλοί στο να τους κρατήσουμε μακριά από το καλάθι και ταυτόχρονα να παίξουμε εμείς έξυπνα. Έχουν παίκτες υψηλού επιπέδου στο ΝΒΑ, έχουν έναν πολύ καλό νατουραλιζέ και καλούς αθλητές σε όλες τις θέσεις. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, πιθανότατα θα είναι ένα κλειστό παιχνίδι και ελπίζω να κερδίσουμε».

Ερωτηθείς για την ανανέωση που υπάρχει στο ρόστερ, υπογράμμισε: «Κάθε χρόνος είναι διαφορετικός, έχει διαφορετική ομάδα, διαφορετική ποιότητα, διαφορετικές ηλικίες, διαφορετικό μέγεθος. Οφείλεις να προσαρμοστείς στα δεδομένα κάθε φορά, αλλά και ταυτόχρονα πρέπει να καθιστάς τους παίκτες σου υπεύθυνους, ώστε να φτάσουν στο επίπεδο που απαιτεί η ομάδα και οι συμπαίκτες σου. Έχουμε πολλά νεαρά παιδιά που αν αφοσιωθούν στο κομμάτι αυτό θα προσαρμοστούν. Δεν μπορείς να απαιτείς τα ίδια από όλους, δεν πρέπει να διαχειρίζεσαι με τον ίδιο τρόπο τους πάντες και να περιμένεις την ίδια ανταπόκριση. Είναι πρόκληση για έναν προπονητή, αλλά είναι και διασκεδαστικό».