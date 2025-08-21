O Κακουλάκης στην 9η θέση στα 800μ. ελεύθερο στο παγκόσμιο εφήβων

Ο Βασίλης Κακουλάκης κατέλαβε την 9η θέση στα 800μ. ελεύθερο, 11ος με ρεκόρ παίδων ο Νίκος Παπαθεοδώρου στο παγκόσμιο πρωτάθλημα εφήβων-νεανίδων στο Οτοπένι.

Ο Βασίλης Κακουλάκης τελικά κατέλαβε την 9η θέση στα 800μ. ελεύθερο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα εφήβων-νεανίδων στο Οτοπένι. Ο 18χρονος κολυμβητής το πρωί αγωνιζόμενος στις «αργές» σειρές και βελιτιώνοντας το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ εφήβων με 7:58.90, είχε πάρει τη 2η θέση.

Το απόγευμα διεξήχθη και η γρήγορη σειρά και με την ολοκλήρωσή της ο Κακουλάκης βρέθηκε στην 9η θέση. Ο Τούρκος, Κουστέι Τουντσελί, πρωταθλητής Ευρώπης στα 1.500μ. ελεύθερο πέρυσι στο Βελιγράδι, τώρα διατήρησε τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή εφήβων στα 800μ. ελεύθερο με 7:46.52.



Πανελλήνιο ρεκόρ παίδων ο Παπαθεοδώρου

Ο Νίκος Παπαθεοδώρου πήρε μέρος στα ημιτελικά στα 50μ. ύπτιο εφήβων και με 25.59 πήρε την 11η θέση, βελτιώνοντας παράλληλα το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ παίδων, που είχε σημειώσει με 25.67 στις 3 Μαΐου 2025 στο «Ακρόπολις».