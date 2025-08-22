Ολυμπιακός: Οι 38 θρυλικές αήττητες πρεμιέρες!

Πρεμιέρα στη Super League και τα Crazy Stats κάνουν το καλύτερο… ποδαρικό! Το αήττητο σερί του Ολυμπιακού, οι διαδοχικές νίκες του ΠΑΟΚ, ο Νίκολιτς, τα μεγάλα ματς της Premier League και οι πρώτες αγωνιστικές σε Serie A, Bundesliga.

Ο Ολυμπιακός τρέχει εντυπωσιακό αήττητο σερί στη Super League, όταν δίνει το πρώτο παιχνίδι της σεζόν εντός έδρας. Συγκεκριμένα, οι «ερυθρόλευκοι» δεν έχουν χάσει ποτέ στην ιστορία τους σε 38 παιχνίδια, κερδίζοντας τα 35 από αυτά! Ανάμεσά τους και 3 κόντρα στον Αστέρα (το 2008, το 2019 και το 2020). Ο Ολυμπιακός, μάλιστα, δεν έχει χάσει κανένα από τα 19 προηγούμενα παιχνίδια στο ζευγάρι για το πρωτάθλημα, έστω κι αν δεν κέρδισε το πιο πρόσφατο από αυτά πέρυσι (1-1). Σε ενισχυμένη απόδοση 3.70 βρίσκουμε τον 1 σε συνδυασμό με G/G.

Η ΑΕΚ ξεκινάει τις υποχρεώσεις της με αντίπαλο τον Πανσερραϊκό, από τον οποίο δεν έχει χάσει ποτέ εντός έδρας (σε 24 παιχνίδια). Παρόλα αυτά, τα «λιοντάρια» παραμένουν η μοναδική ομάδα που δεν κέρδισε η «Ένωση» σε πρεμιέρα τα 5 τελευταία χρόνια, καθώς το 2023 το μεταξύ τους παιχνίδι έληξε ισόπαλο με 1-1. Η ΑΕΚ τρέχει το χειρότερο σερί στην ιστορία της από τα περσινά play offs με 6 διαδοχικές ήττες, ενώ ο τελευταίος προπονητής της ΑΕΚ που ηττήθηκε σε πρεμιέρα στο ντεμπούτο του στο πρωτάθλημα ήταν ο Μιγκέλ Καρντόσο το 2019. Όλοι τους στη συνέχεια έφτασαν σε νίκες. Θα συνεχίσει την παράδοση ο Μάρκο Νίκολιτς, βάζοντας τέλος στο πολύ κακή σερί των γηπεδούχων; Ο άσος προσφέρεται σε απόδοση 1.25.

Ο ΠΑΟΚ θα ξεκινήσει τη Super League με εντός έδρας αναμέτρηση για 8η χρονιά στη σειρά. Μόνο από τον ΠΑΣ ηττήθηκε σε αυτό το σερί (0-1 το 2021), ενώ η παράδοση κόντρα στη Λάρισα είναι εντυπωσιακή: 9 διαδοχικές νίκες στην Τούμπα, κρατώντας το μηδέν σε 8 περιπτώσεις. Αυτή, μάλιστα, θα είναι η 5η φορά που οι δυο τους συναντιούνται σε πρεμιέρα, με τον ΠΑΟΚ να κερδίσει σε όλες τις προηγούμενες περιπτώσεις. Ο συνδυασμός 1 και N/G πληρώνει 1.93.

Ο Άρης δεν ξεκίνησε καλά τη σεζόν με τον αποκλεισμό στην Ευρώπη και ετοιμάζεται για την πρεμιέρα στο πρωτάθλημα κόντρα στο Βόλο. Οι γηπεδούχοι δεν κέρδισαν για την 1η αγωνιστική σε καμία από τις 2 προηγούμενες σεζόν, τη στιγμή που οι φιλοξενούμενοι έχουν αγωνιστεί δύο φορές στην ιστορία τους σε πρεμιέρα εκτός έδρας και κέρδισαν σε αμφότερες τις περιπτώσεις. Θα δούμε την πρώτη έκπληξη στη Super League; Σε απόδοση 2.10 προσφέρεται η διπλή ευκαιρία Χ2.

Ο… κρυπτονίτης του Πεπ

Το μεσημέρι του Σαββάτου η Μάντσεστερ Σίτι υποδέχεται την Τότεναμ μεγάλο ματς της ημέρας στην Premier League. Οι Spurs πάντα δυσκολεύουν τους Citizens τα τελευταία χρόνια, κάτι που φαίνεται από το γεγονός ότι η Σίτι έχει κερδίσει μόλις 4 από τα 12 προηγούμενα μεταξύ τους ματς για το πρωτάθλημα. Κέρδισε μεν το πιο πρόσφατο με 1-0 τον περασμένο Φεβρουάριο, αλλά η τελευταία φορά που σημείωσε διαδοχικές νίκες στο ζευγάρι ήταν το 2019.

21 - Erling Haaland has scored 21 Premier League goals in August. Despite Haaland only playing 12 games in the month, the only players with more August goals are Andrew Cole (25 in 44 games) and Les Ferdinand (22 in 47 games). Impressive. pic.twitter.com/JySlQTxue3 — OptaJoe (@OptaJoe) August 17, 2025

Η Τότεναμ, μάλιστα, αναδείχθηκε νικήτρια στις 2 από τις 4 προηγούμενες επισκέψεις της στο Etihad, γνωρίζοντας μόνο 1 ήττα σε αυτό το σερί. Μετά το εντυπωσιακό 4-0 της περσινής σεζόν διεκδικεί σερί εκτός έδρας νίκες επί της Σίτι στο πρωτάθλημα για πρώτη φορά μετά το 2010. Άλλωστε, ο νέος τεχνικός των Spurs, Τόμας Φρανκ, είχε οδηγήσει την Μπρέντφορντ σε μία νίκη στο Etihad (1-0 το 2022) και θα επιχειρήσει να γίνει ο 3ος προπονητής, μετά τους Μουρίνιο και Κόντε, που κερδίσει εκτός έδρας ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα με διαφορετικές ομάδες. Η διπλή ευκαιρία Χ2 προσφέρεται σε απόδοση Χ2, ενώ ο άσος στο 1.47.

Στα 4 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια στο Μάντσεστερ σημειώθηκαν συνολικά 21 τέρματα, με το Over 3,5 να πληρώνει 2.10 και το G/G 1.58. Τέλος, ο Έρλινγκ Χάαλαντ ξεκίνησε δυναμικά τη σεζόν. Πλέον, έχει πετύχει 48 γκολ σε 48 εντός έδρας παιχνίδια στην Premier League και μόνο ο Σίρερ έχει να δείξει καλύτερες επιδόσεις (50 γκολ σε 47 παιχνίδια). Σε απόδοση 1.70 να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή ο Χάαλαντ.

Εντυπωσιακό σερί η Λίβερπουλ

Το πρόγραμμα της Premier League κλείνει το βράδυ της Δευτέρας, όταν Νιουκάστλ φιλοξενεί τη Λίβερπουλ. Οι Reds τρέχουν εντυπωσιακό αήττητο σερί 17 αγώνων στο πρωτάθλημα στο ζευγάρι, γνωρίζοντας για τελευταία φορά την ήττα τον Δεκέμβριο του 2015. Παράλληλα, έχουν κερδίσει στις 5 από τις 7 πιο πρόσφατες επισκέψεις τους στο St James’ Park, ενώ δεν ηττήθηκαν στις 2 τελευταίες, παρότι βρέθηκαν πίσω στο σκορ (νίκη 2-1 τη σεζόν 2023-24 και ισοπαλία 3-3 τη σεζόν 2024-25). Βρίσκουμε το διπλό σε απόδοση 1.98.

3 – Mohamed Salah is only the second player to win the @PFA Players' Player of the Year, @premierleague Player of the Season and @theofficialfwa Footballer of the Year awards in the same season twice (also 2017-18) after Cristiano Ronaldo in 2006-07 and 2007-08. Elite. pic.twitter.com/9J1l02CDEs — OptaJoe (@OptaJoe) August 20, 2025

Από εκεί και πέρα, η Νιουκάστλ δεν σκόραρε στην πρεμιέρα και έμεινε για 3ο διαδοχικό ματς πρωταθλήματος χωρίς γκολ. Τώρα, κινδυνεύει με το χειρότερο σερί της από τον Φεβρουάριο του 2020, όταν δεν βρήκε δίχτυα για 4 σερί αγωνιστικές. Τα πράγματα δυσκολεύουν περισσότερο με την απουσία του Ίσακ, καθώς χωρίς τον Σουηδό οι «καρακάξες» δεν κέρδισαν κανένα από τα 4 τελευταία τους παιχνίδια. Το N/G προσφέρεται στο 2.40.

Τέλος, ο Σαλάχ ξεκίνησε τη σεζόν με γκολ και κόντρα στη Νιουκάστλ έχει άμεση συμμετοχή σε 18 τέρματα (10 γκολ και 8 ασίστ). Μοίρασε, μάλιστα, ασίστ σε κάθε μία από τις 6 προηγούμενες αναμετρήσεις του στο ζευγάρι. Παράλληλα, ο Αιγύπτιος έχει 13 γκολ και 8 ασίστ σε 14 ματς κόντρα σε ομάδες του Έντι Χάου (Μπόρνμουθ και Νιουκάστλ). Στο 2.40 η απόδοση να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή ο Σαλάχ, στο 3.80 να δώσει τουλάχιστον 1 ασίστ.

bwin Quick Hits

Σε καμία από τις 16 προηγούμενες σεζόν του στην κορυφαία κατηγορία δεν κέρδισε σε πρεμιέρα ο Λεβαδειακός (τελευταία του νίκη το 2-0 επί της Παναχαϊκής εντός έδρας το 1990). Θα συνεχιστεί η παράδοση και κόντρα στην Κηφισιά; Η διπλή ευκαιρία Χ2 προσφέρεται σε απόδοση 1.85.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει δύσκολη αποστολή στην έδρα της Φούλαμ, όμως η παράδοση που έχει είναι εξαιρετική, καθώς έχει χάσει μόλις 1 από τα 19 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια για την Premier League (1-2 στο Old Trafford τον Φεβρουάριο του 2024). Το νικηφόρο σερί των «κόκκινων διαβόλων», μάλιστα, στο ζευγάρι έχει φτάσει στα 8 παιχνίδια και για πρώτη φορά στην ιστορία τους θα φτάσει στα 9, αν κερδίσουν και τώρα. Επίσης, η Γιουνάιτεντ ξεκίνησε με ήττα και μόλις για 2 φορές στην ιστορία της στο παρελθόν στην εποχή της Premier League έχασε και τα 2 πρώτα παιχνίδια στο ξεκίνημα, το 1992 και το 2022. Βρίσκουμε το διπλό στο 2.10.

8 - Kylian Mbappé has scored eight penalty goals in LaLiga since the start of last season, no player has scored more in the competition since then (Ante Budimir also has eight). Executioner. pic.twitter.com/APm0IVkJcM — OptaJose (@OptaJose) August 19, 2025

Ο Κιλιάν Μπαπέ πέτυχε το μοναδικό γκολ της Ρεάλ στη νίκη της πρώτης αγωνιστικής και ήταν η 12η φορά που άνοιξε το σκορ για τη «βασίλισσα» από το ξεκίνημα της περσινής σεζόν. Αυτή η επίδοση είναι και η κορυφαία στην κατηγορία. Σε απόδοση 3.25 η απόδοση να πετύχει ξανά το πρώτο γκολ ο Μπαπέ στο ματς με την Οβιέδο.

Μόλις 1 φορά από τις 23 προηγούμενες ηττήθηκε ο πρωταθλητής της Bundesliga για την 1η αγωνιστική, όταν το 2001 η Μπάγερν έχασε με 1-0 από την Γκλάντμπαχ. Τώρα, η Μπάγερν, που έχει να χάσει με πρεμιέρα από τον Αύγουστο του 2011, υποδέχεται τη Λειψία. Θα συνεχιστεί η παράδοση; Στο 1.25 βρίσκουμε τον άσο.

Η πρωταθλήτρια στην Ιταλία κέρδισε στις 11 από τις 13 πρεμιέρες την αμέσως επόμενη σεζόν. Μόνο Γιουβέντους το 2015 και Ίντερ το 2024 έχασαν για την 1η αγωνιστική, έχοντας κατακτήσει τον τίτλο. Θα συνεχίσει την παράδοση η Νάπολι κόντρα στη Σασουόλο; Το διπλό προσφέρεται σε απόδοση 1.53.

Η Ντόρτμουντ θα ξεκινήσει τη σεζόν με εκτός έδρας αναμέτρηση κόντρα στη Σαν Πάουλι. Οι Βεστφαλοί κερδίζουν στην πρεμιέρα εδώ και 10 διαδοχικά έτη, επίδοση που αποτελεί και ρεκόρ στην ιστορία της Bundesliga. Θα τη διευρύνουν; Στο 1.73 το διπλό.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ ξεκίνησε με το δεξί την Premier League και τώρα έχει πολύ δύσκολη έξοδο στην έδρα της Κρίσταλ Πάλας. Η παράδοση για τους φιλοξενούμενους, όμως, είναι εντυπωσιακή, καθώς δεν έχουν χάσει κανένα από τα 10 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια για την Premier League. Η διπλή ευκαιρία πληρώνει 1.62.

5 - Chris Wood's opener was Nottingham Forest's earliest goal in their opening game of a Premier League season (5:00), while this is already as many goals conceded from corners as Brentford had through their first 18 matches of last term (1). Urgency. pic.twitter.com/U1BvWRy1OX — OptaJoe (@OptaJoe) August 17, 2025

Η Ίντερ υποδέχεται την Τορίνο για την πρεμιέρα, από την οποία δεν έχει χάσει κανένα από τα 12 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια για το πρωτάθλημα, κερδίζοντας τα 11 από αυτά και τα 6 πιο πρόσφατα. Θα ισοφαρίσει την κορυφαία της επίδοση στο ζευγάρι με 7 διαδοχικές νίκες από την περίοδο 2002-08; Ο άσος κυμαίνεται σε απόδοση 1.43.

Η Γιουβέντους φιλοξενεί την Πάρμα, την οποία έχει κερδίσει και στις 3 προηγούμενες μεταξύ τους πρεμιέρες με συνολικό σκορ 9-2. Θα φτάσουν οι «μπιανκονέρι» σε ακόμα μία νίκη; Στο 1.46 ο άσος.

Η Ρόμα ξεκίνησε τη σεζόν με ισοπαλία και τις 2 προηγούμενες σεζόν (κόντρα σε Σαλερνιτάνα και Κάλιαρι). Θα συνεχιστεί το σερί και φέτος με αντίπαλο την Μπολόνια, κάτι που έχει να συμβεί στους Ρωμαίους από το 1989; Η ισοπαλία πληρώνει 3.25.

Η Έβερτον ετοιμάζεται για το πρώτο της ματς στο εκπληκτικό της νέο στάδιο, το Hill Dickinson. Από τις 10 ομάδες στην ιστορία της Premier League που μετακόμισαν σε νέο στάδιο, μόνο 1 ηττήθηκε (η Σαουθάμπτον το 2001 από την Τσέλσι). Θα ξεκινήσουν με το δεξί τα «ζαχαρωτά» κόντρα στην Μπράιτον; Στο 2.80 η απόδοση στον άσο.

Οι Γουλβς δεν έχουν ηττηθεί ποτέ στην έδρα της Μπόρνμουθ για την Premier League, επίδοση που είναι η κορυφαία στην ιστορία τους. Θα καταφέρουν και φέτος να αποφύγουν την ήττα; Στο 1.98 η διπλή ευκαιρία Χ2.

Η Μπιλμπάο τρέχει εντυπωσιακό σερί σκοραρίσματος κόντρα στη Ράγιο Βαγιεκάνο, βρίσκοντας δίχτυα και στα 16 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια εντός έδρας (2,1 γκολ κατά μέσο όρο). Αυτή η επίδοση είναι η κορυφαία της κόντρα σε οποιονδήποτε αντίπαλο. Ο άσος προσφέρεται στο 1.78, ενώ αν συνδυαστεί με Over 1,5 η απόδοση αυξάνεται στο 2.30.

Στην ισοπαλία έχει μείνει η Κάλιαρι και στις 4 προηγούμενες πρεμιέρες της για τη Serie A. Θα συνεχιστεί και φέτος αυτό το σερί κόντρα στη Φιορεντίνα; Η ισοπαλία προσφέρεται σε απόδοση 3.30.

20 - #RealBetis 🟢⚪️ have scored at least one goal in each of their last 20 @LaLigaEn matches (36 goals), their third-best run in the competition's history after one of 26 between 1996 and 1997 and another of 28 between 1933 and 1935. Rocket. pic.twitter.com/aLkwWGqlZ6 — OptaJose (@OptaJose) August 18, 2025

Κανένα από τα 14 προηγούμενα παιχνίδια της για το πρωτάθλημα δεν έχασε η Μπέτις ημέρα Παρασκευή. Θα διευρύνει το σερί και με αντίπαλο την Αλαβές; Στο 1.82 βρίσκουμε τον άσο.

Το νικηφόρο σερί της Αταλάντα σε πρεμιέρες έχει φτάσει στα 7 παιχνίδια, με συνολικό σκορ 21-5. Στις τελευταίες 3, μάλιστα, δεν δέχθηκε καν γκολ. Αυτή η επίδοση είναι και η 3η κορυφαία στην ιστορία της κατηγορίας. Θα ξεκινήσει και φέτος με νίκη με αντίπαλο την Πίζα; Στο 1.40 βρίσκουμε τον άσο.

Το εντός έδρας νικηφόρο σερί της Οσασούνα στη LaLiga έχει φτάσει στα 4 παιχνίδια, χωρίς μάλιστα να δεχθεί καν γκολ στα 3 πιο πρόσφατα από αυτά. Η τελευταία φορά που σημείωσε 5+ νίκες στο γήπεδό της ήταν το 2005. Θα επαναλάβει εκείνη την επίδοση κόντρα στη Βαλένθια; Στο 2.35 ο άσος.

Η Σοσιεδάδ έχει κερδίσει και τα 5 προηγούμενα ματς με αντίπαλο την Εσπανιόλ στο πρωτάθλημα και να φτάσει και πάλι στη νίκη, θα ισοφαρίσει το καλύτερό της ρεκόρ στο ζευγάρι από το 2002. Θα τα καταφέρει; Σε απόδοση 1.88 προσφέρεται ο άσος.

Στην Ιταλία, η Τζένοα θα ξεκινήσει τη σεζόν με αντίπαλο τη Λέτσε, η οποία έχει κερδίσει μόλις σε 1 από τις 19 προηγούμενες πρεμιέρες στην ιστορία της στη Serie A. Παράλληλα, οι γηπεδούχοι έχουν χάσει μόλις 2 από τα 18 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια, με τον άσο να προσφέρεται σε απόδοση 2.00.

Η Κρεμονέζε έχει ξεκινήσει τη σεζόν στη Serie A με ήττα και στις 8 προηγούμενες παρουσίες της στην κατηγορία, επίδοση που αποτελεί και τη χειρότερη στην ιστορία. Θα συνεχιστεί στην έδρα της Μίλαν; Ο άσος πληρώνει 1.36.

